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Uydu Alıcılı HD LED TV 23,6 İnç HDMI USB Siyah 24TL510U-WZ

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Uydu Alıcılı HD LED TV 23,6 İnç HDMI USB Siyah 24TL510U-WZ

24TL510U-WZ

Uydu Alıcılı HD LED TV 23,6 İnç HDMI USB Siyah 24TL510U-WZ

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Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLIKLER

  • Ekran Boyutu

    23.6"

  • Görüntü Oranı

    16:09

  • Panel

    Wide Viewing Angle

  • Piksel Sıklığı

    0.38175 x 0.38175

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16,7M

  • Çözünürlük

    1366 X 768

  • Parlaklık

    250cd/m²

  • Kontrast Oranı

    1000:1 (Tipik)

  • Tepkime Süresi

    5ms

  • İzleme Açısı

    178/178 (CR≥10)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • HDMI

    Evet

  • CI Slot

    Evet

  • USB

    USB2.0

  • Uydu

    Evet (DVB-T2/C/S2)

GÜÇ

  • Tip

    Adaptör

  • Giriş

    100~240, 50/60Hz

  • Güç tüketimi (tipik)

    28W

HOPARLÖR

  • Ses

    5WX2

ÖZELIKLER

  • Flicker safe

    Evet

  • Eye Comfort Mode

    Evet

  • Gaming Mode

    Evet

  • Cinema Mode

    Evet

  • USB Media Player

    Evet

  • USB Auto Play

    Evet

  • Smart Energy Saving

    Evet

  • Motion Eye Care

    Evet

  • USB Game (Download)

    Evet

  • Built-In Game

    Evet

BOYUTLAR(GXYXD,MM)

  • Set (Ayak ile)

    563.1 x 150.1 x 367

  • Set (Ayak hariç)

    563.1 x 58 x 340.9

  • Kutu Boyutu

    628 x 10 x 401

  • Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)

    75 x 75

AĞIRLIK

  • Set (Ayak ile)

    3.3kg

  • Set (Ayak hariç)

    3.25kg

  • Kutu

    4.5kg

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    Evet

  • Uzaktan Kumanda

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları