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Uydu Alıcılı HD LED TV 23,6 İnç 60cm HDMI USB Siyah 24TL510V-PZ
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Uydu Alıcılı HD LED TV 23,6 İnç 60cm HDMI USB Siyah 24TL510V-PZ

Ürün Bilgi Formu
24TL510V-PZ

Uydu Alıcılı HD LED TV 23,6 İnç 60cm HDMI USB Siyah 24TL510V-PZ

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Tüm Özellikler

GENEL

  • Boyut (İnç/cm)

    23,6"/60cm

  • Panel Tipi

    Geniş İzleme Açısı

  • Renk Gamı (CIE1931)

    72%

  • Renk Bit

    8bit (6bit+FRC)

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16,7 milyon

  • Piksel Sıklığı (mm)

    0,38175 x 0,38175

  • En Boy Oranı

    16:09

  • Çözünürlük

    1366 x 768

  • Parlaklık (cd/m2)

    250 (Tip.), 160 (Min.)

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1000:1 (tip.)

  • (DFC)

    5M:1

  • (GTG)

    5ms (Yüksek)

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178 (CR≥10)

  • Yüzey İşleme

    parlamaz

FIŞ GIRIŞI/ÇIKIŞI

  • HDMI

    Var (1 Adet, HDMI1.3)

  • CI Yuvası

    Var

  • USB (Ver.)

    Var (USB2.0)

  • Fiş Konumu (Sinyal Girişi)

    Arka/Yan

  • Dijital (Tuner Girişi)

    Var (DVB-T2/C/S2)

  • Analog

    PAL/SECAM

  • Fiş Konumu (Tuner Girişi)

    Arka

HOPARLÖR

  • Tip

    Dahili

  • Ses Çıkışı

    5W x 2

GÜÇ

  • Tip

    Adaptör ( 32W)

  • Giriş

    100V~240V

  • Normal Açık (tip.)

    28W

  • Güç Tasarrufu/Uyku Modu (Maks.)

    1W

  • DC Kapalı (Maks.)

    0,4W

  • Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila E sınıfı)

    A

FREKANS

  • HDMI (Yatay Frekans)

    30kHz~83kHz

  • HDMI (Dikey Frekans)

    56Hz~75Hz

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • PC (HDMI)

    1366 x 768

  • Video (HDMI)

    480p, 576p 720p, 1080i, 1080p

KONTROL TUŞU

  • Tuş Sayısı (Güç Tuşu Dahil)

    1 Tuş

  • LED Rengi (Açık mod)

    Kapalı

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    Sarı

  • LED Rengi (Bekleme)

    Kırmızı

  • [ Tuş Konumu ]

    Alt (merkez)

OSD

  • Dil (Ülke)

    36 Ülke (Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere)

  • Dil Sayısı

    35 Dil (Boşnakça, Çekçe, Danca, Almanca, Estonca, İngilizce, İspanyolca, Yunanca, Fransızca, İrlandaca, Hırvatça, İtalyanca, Kazakça, Letonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Felemenkçe, Norveççe, Özbekçe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Rumence, Arnavutça, Slovakça, Slovence, Sırpça, Fince, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca, Bulgarca, Moğolca, Arapça)

ÖZGÜN ÖZELLIKLER

  • HDCP

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Tuş Kilidi

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    DDC2B

  • EPG

    Var

  • Teletext

    Var

  • Sesli Açıklama (Görme Engeli)

    Var

  • Titreşim Önleme

    Var

  • Göz Konforu Modu

    Var

  • Oyun Modu

    Var (DAS, Siyah Dengeleyici)

  • Sinema Modu

    Var

  • Divx HD oynatıcı (USB Media Player)

    Var (Video, Müzik, Resim)

  • USB AutoRun

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • Hareketli Göz Ayarı

    Var

  • USB Oyunu (İndirme)

    Var

  • Entegre Oyun

    Var

  • Resim Modu

    Canlı/Standart/Eko/Sinema/Spor/Oyun/Uzman1/Uzman2

  • Üçlü XD işlemcisi

    Var

  • ARC-PC

    16:9, 4:3

  • ARC-Video

    16:9 - DTV, ATV, HDMI Orijinal - DTV, ATV, HDMI Tam Geniş - DTV, ATV 4:3 - DTV, ATV, HDMI Sadece Tarama – DTV, HDMI (720p↑) Her Yöne Yakınlaştırma - DTV, ATV, HDMI Dikey Yakınlaştırma - DTV, ATV, HDMI

  • Sanal surround

    Var

  • AVL (Otomatik Ses)

    Var

  • Ekolayzer

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Zaman Açma/Kapatma

    Var

  • Zaman Ayarlı Kapatma

    Var

  • Otomatik Kapatma/Otomatik Zaman Ayarı

    Var

  • Otel Modu

    Var

  • USB Klonlama

    Var

RENK

  • Ön

    Metalik gri (doku)

  • Ayak

    Siyah

  • Taban

    Siyah

AYAK

  • Ayrılabilir Taban

    Çıkarılabilir

BOYUTLAR(G*D*Y, MM)

  • Set (Ayaklı)

    563,1 x 148,6 x 393,8

  • Set (Ayaksız)

    563,1 x 58 x 340,9

  • Kutu

    700 x 142 x 402

  • Duvara Monte boyutu (mm)

    75 x 75

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    3.6

  • Set (Ayaksız)

    3.25

  • Kutu

    4.8

DOLDURMA

  • Palet (20ft/40ft/40ft HC)

    616EA/1288EA/1472EA

AMBALAJ

  • Ambalaj Malzemesi

    EPS

  • İstifleme Tipi

    Yüz Üstü

  • Ayak Ambalaj Tipi

    Çıkarılabilir Altlık

  • Kutu Yazdırma Tipi

    Flexo 1 renk

  • Tutma Yeri

    Yok (Elle tutulur)

STANDART

  • Erp

    Var (A Sınıfı)

  • CE

    Var

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları