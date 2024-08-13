We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Uydu Alıcılı HD LED TV 23,6 İnç 60cm HDMI USB Siyah 24TL510V-WZ
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLIKLER
-
Ekran Boyutu
23.6"
-
Görüntü Oranı
16:09
-
Panel
Wide Viewing Angle
-
Piksel Sıklığı
0.38175 x 0.38175
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16,7M
-
Çözünürlük
1366 X 768
-
Parlaklık
250 cd/m²
-
Kontrast Oranı
1000:1 (Tipik)
-
Tepkime Süresi
5ms
-
İzleme Açısı
178/178(CR≥10)
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
D-Sub
Yok
-
HDMI
Evet
-
CI Slot
Evet
-
USB
USB2.0
-
Uydu
Yes (DVB-T2/C/S2)
GÜÇ
-
Tip
Adaptör
-
Giriş
100~240 , 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Tipik)
28W
HOPARLÖR
-
Ses
5W X 2
ÖZELIKLER
-
Audio Description (Visual Impaired)
Evet
-
Flicker safe
Evet
-
Eye Comfort Mode
Evet
-
Gaming Mode
Evet
-
Cinema Mode
Evet
-
USB Media Player
Evet
-
Smart Energy Saving
Evet
-
Motion Eye Care
Evet
-
USB Game (Download)
Evet
-
Built-In Game
Evet
BOYUTLAR(GXYXD,MM)
-
Set (Ayak ile)
563.1 x 148.6 x 393.8
-
Set (Ayak hariç)
563.1 x 58 x 340.9
-
Kutu Boyutu
700 x 142 x 402
-
Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)
75 x 75
AĞIRLIK
-
Set (Ayak ile)
3.6kg
-
Set (Ayak hariç)
3.2kg
-
Kutu
4.8kg
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
Evet
-
Uzaktan Kumanda
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.