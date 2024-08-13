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Uydu Alıcılı HD LED TV 27,5 İnç HDMI USB Siyah 28TL510S-PZ
Uydu Alıcılı HD LED TV 27,5 İnç HDMI USB Siyah 28TL510S-PZ
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLIKLER
-
Ekran Boyutu
27.5"
-
Görüntü Oranı
16:09
-
Panel
Wide Viewing Angle
-
Piksel Sıklığı
0.44475 x 0.44925
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16,7M
-
Çözünürlük
1366 x 768
-
Parlaklık
250 cd/m²
-
Kontrast Oranı
1000:1 (Tipik)
-
Tepkime Süresi
8ms
-
İzleme Açısı
178/178 (CR≥10)
GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR
-
HDMI
Evet (HDMI1.4 2EA)
-
CI Slot
Evet
-
USB
USB (USB2.0 1EA)
-
Uydu
Evet (DVB-T2/C/S2)
GÜÇ
-
Tip
Adaptör
-
Giriş
100~240, 50/60Hz
-
Güç tüketimi (tipik)
26W
HOPARLÖR
-
Ses
5W x 2
ÖZELIKLER
-
External Memory
Evet
-
TV Guide
Evet
-
Live menu (Recommand)
Evet
-
Series recording
Evet
-
LG TV Plus App
Evet
-
Network File Brower (DLNA)
Evet
-
Google Dial
Evet
-
Miracast, WiDi
Evet
-
Web Browser
Evet
-
Wi-Fi B/in/Wi-Fi Ready
Evet
-
HDCP
Evet
-
Remote Control
Evet
-
EPG
Evet
-
Audio Guidance
Evet
-
Teletext
Evet
-
Audio Description (Visual Impaired)
Evet
-
Music
Evet
-
Photo&Video
Evet
-
Time Machine Ready
Evet
-
Screen Share (Wi-Fi Mirroring)
Evet
-
Motion Eye Care
Evet
-
Triple XD engine
Evet
-
Virtual surround
Evet
-
AVL (Auto Volume)
Evet
-
Equalizer
Evet
-
Auto/Manual Clock
Evet
-
On/Off Time
Evet
-
Sleep Timer
Evet
-
Auto Off/Auto Sleep
Evet
BOYUTLAR(GXYXD,MM)
-
Set (Ayak ile)
649.4 x 187.5 x 447.8
-
Set (Ayak hariç)
649.4 x 61.4 x 393.8
-
Kutu Boyutu
804 x 152 x 456
-
Duvar Askı Aparatı boyutu (mm)
100 x 100
AĞIRLIK
-
Set (Ayak ile)
4.9kg
-
Set (Ayak hariç)
4.5kg
-
Kutu
6.9kg
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
Evet
-
Uzaktan Kumanda
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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