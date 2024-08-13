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LED TV 32'' 80 Ekran HD 5Wx2 Hoparlör 32MN19HM-P

Teknik Özellikler

İncelemeler

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LED TV 32'' 80 Ekran HD 5Wx2 Hoparlör 32MN19HM-P

32MN19HM-P

LED TV 32'' 80 Ekran HD 5Wx2 Hoparlör 32MN19HM-P

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    31.5''

  • Panel Tipi

    IPS

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1366 x 768

  • Parlaklık

    250 nit

  • Kontrast Oranı (DFC)

    5M : 1

  • Görüş Açısı

    R/L 178 (Typ.), U/D178 (Typ.)

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Giriş Konektörü

    Komponent Girisi/Kompozit Girişi/HDMI Girişi(2EA),USB Girisi,RCA Girişi,PC Audio Girişi,Kulaklık Çıkışı

ÖZELLIKLER

  • Multimedia Connectivity

    PC, Console Game, AV player

  • Divx HD player (USB Media Player)

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

SES

  • Ses Çıkışı

    5WX2

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    730.6 * 493.4 * 206.1

  • Set (Ayaksız)

    730.6 * 441.8 * 58.2

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    6.2kg

  • Set (Ayaksız)

    5.6kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları