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HD TV Uydu Alıcılı 32 inç 81cm Siyah 32TL420U-PZ
HD TV Uydu Alıcılı 32 inç 81cm Siyah 32TL420U-PZ
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ
-
Boyut (İnç/cm)
31,5"/80cm
-
Panel Tipi
Geniş İzleme Açısı
-
Renk Gamı (CIE1931)
72%
-
Renk Biti
8bit
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16,7 milyon renk
-
Piksel sıklığı (mm)
0,51075mm x 0,51075mm
-
En-Boy Oranı
16:9
-
Çözünürlük
1366 x 768
-
Parlaklık (Tipik)
250
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1200:1
-
Kontrast Oranı (DFC)
5M:1
-
Tepki Süresi_Tipik (GTG)
8ms
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178
-
Yüzey Kaplaması (Yansıtan/Yansıtmayan)
Yansıtmayan
JAK GİRİŞİ/ÇIKIŞI
-
Sinyal Girişi - Kompozit
Var
-
Sinyal Girişi - Komponent
Var
-
Sinyal Girişi - HDMI (Ver.)
Var (2 adet)
-
Sinyal Girişi - USB (Ver.)
Var (USB 2.0)
-
Sinyal Girişi - [Jak Konumu]
Arka/Yan
-
Audio Girişi - [Jak Konumu]
Arka
-
Audio Çıkışı - Kulaklık Çıkışı
Var
-
Audio Çıkışı - [Jak Konumu]
Arka
-
Tuner Girişi - Dijital
Var (DVB-T2)
-
Tuner Girişi - Analog
PAL/SECAM, PAL Multi
-
Tuner Girişi - [Jak Konumu]
Arka
HOPARLÖR
-
Tip
Dahili
-
Audio çıkışı
5W x 2
GÜÇ
-
Tip (Watt)
Adaptör (48W)
-
Giriş
100~240V
-
Normalde Açık(Tipik)
35W
-
Güç Tasarrufu/Uyku Modu(Maks)
1W
-
DC Kapalı (Maks)
0,4W
FREKANS
-
HDMI - Yatay Frekans
30kHz~83kHz
-
HDMI - Dikey Frekans
58Hz~62Hz
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
PC - HDMI
1366 x 768
-
Video - HDMI
480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
-
Video - Komponent
480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
-
Video - Kompozit
480i
KONTROL DÜĞMESİ
-
Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)
1
-
Düğme Türü
Fiziksel düğme
-
LED Rengi (Açık modu)
Kapalı
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
Kapalı
-
LED Rengi (Bekleme)
Kırmızı
-
[ Düğme Konumu ]
Alt (orta)
OSD
-
Dil - Ülke
35 Ülke (Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere)
-
Dil Sayısı
35 Dil (Boşnakça, Çekçe, Danca, Almanca, Estonca, İngilizce, İspanyolca, Yunanca, Fransızca, Galce, Hırvatça, İtalyanca, Kazakça, Letonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Felemenkçe, Norveççe, Özbekçe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Romence, Arnavutça , Slovakça, Slovence, Sırpça, Fince, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca, Bulgarca, Moğolca, Arapça)
ÖZELLİKLER
-
HDCP
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Tuş Kilidi
Var
-
Tak ve Çalıştır
DDC2B
-
EPG
Var
-
Teletext
Var
-
Sesli Açıklama (Görme Engelli)
Var
-
Göz Konforu Modu
Var
-
USB Media Player
Var (Xvid) (Video, Müzik, Resim)
-
VoiceOn (Sesli Kılavuz)
Var
-
Zaman Makinesi Ready
Hazır (Harici cihaz)/Kayıt: Var, Süre Değiştirme: Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
VAR
-
Dahili Oyun
Var
-
Resim Modu
Canlı/Standart/Eko/Sinema/Spor/Oyun/Uzman1/Uzman2
-
Üçlü XD işlemci
Var
-
ARC-Video
16:9 - DTV, ATV, AV, Komponent, HDMI1/2 Sadece Tarama – DTV, Komponent, HDMI1/2 (720p↑) Orijinal - DTV, ATV, AV, Komponent, HDMI1/2 4:3 - DTV, ATV, AV Komponent, RGB, HDMI1/2 Dikey Yakınlaştırma - DTV, ATV, AV, Komponent, HDMI1/2 Her Yöne Yakınlaştırma - DTV, ATV, AV, Komponent, HDMI1/2
-
Virtual surround
Var
-
AVL (Otomatik Ses Seviyesi)
Var
-
Ekolayzer
Var
-
Otomatik / Manuel Saat
Var
-
Açılış/Kapanış Zamanı
Var
-
Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma
Var
-
Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku
Var
RENK
-
Ön
Parlak Siyah
-
Arka Kapak
Siyah desenli Doku
-
Ayak
Siyah Doku
AYAK
-
Çıkarılabilir Taban
Çıkarılabilir
BOYUT/AĞIRLIK
-
Ölçüler - Set (Ayak ile)
739 x 168 x 472
-
GxDxY - Set (Ayak hariç)
739 x 84 x 441
-
Kutu (mm)
812 x 142 x 510
-
Duvar Askı Aparatı
200 x 200
-
Ağırlık - Set (Ayak ile)
4.55
-
Set (Ayak hariç) (Kg)
4.5
-
Kutu (Kg)
6.5
-
Dolgu Maddesi - Palet (20ft/40ft/40ft HC)
40ft HC: 1160
STANDART
-
KC/KCC
Var
-
Dolby Audio
Var
-
HDMI
Var
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
Var
-
HDMI kablosu
Var
-
RF kablosu
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Pil (Uzaktan Kumanda)
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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