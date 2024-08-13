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HD TV Uydu Alıcılı 32 inç 81cm Siyah 32TL420U-PZ

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

HD TV Uydu Alıcılı 32 inç 81cm Siyah 32TL420U-PZ

32TL420U-PZ

HD TV Uydu Alıcılı 32 inç 81cm Siyah 32TL420U-PZ

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Boyut (İnç/cm)

    31,5"/80cm

  • Panel Tipi

    Geniş İzleme Açısı

  • Renk Gamı (CIE1931)

    72%

  • Renk Biti

    8bit

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    16,7 milyon renk

  • Piksel sıklığı (mm)

    0,51075mm x 0,51075mm

  • En-Boy Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1366 x 768

  • Parlaklık (Tipik)

    250

  • Kontrast Oranı (Orijinal)

    1200:1

  • Kontrast Oranı (DFC)

    5M:1

  • Tepki Süresi_Tipik (GTG)

    8ms

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178/178

  • Yüzey Kaplaması (Yansıtan/Yansıtmayan)

    Yansıtmayan

JAK GİRİŞİ/ÇIKIŞI

  • Sinyal Girişi - Kompozit

    Var

  • Sinyal Girişi - Komponent

    Var

  • Sinyal Girişi - HDMI (Ver.)

    Var (2 adet)

  • Sinyal Girişi - USB (Ver.)

    Var (USB 2.0)

  • Sinyal Girişi - [Jak Konumu]

    Arka/Yan

  • Audio Girişi - [Jak Konumu]

    Arka

  • Audio Çıkışı - Kulaklık Çıkışı

    Var

  • Audio Çıkışı - [Jak Konumu]

    Arka

  • Tuner Girişi - Dijital

    Var (DVB-T2)

  • Tuner Girişi - Analog

    PAL/SECAM, PAL Multi

  • Tuner Girişi - [Jak Konumu]

    Arka

HOPARLÖR

  • Tip

    Dahili

  • Audio çıkışı

    5W x 2

GÜÇ

  • Tip (Watt)

    Adaptör (48W)

  • Giriş

    100~240V

  • Normalde Açık(Tipik)

    35W

  • Güç Tasarrufu/Uyku Modu(Maks)

    1W

  • DC Kapalı (Maks)

    0,4W

FREKANS

  • HDMI - Yatay Frekans

    30kHz~83kHz

  • HDMI - Dikey Frekans

    58Hz~62Hz

ÇÖZÜNÜRLÜK

  • PC - HDMI

    1366 x 768

  • Video - HDMI

    480p, 576p 720p, 1080i, 1080p

  • Video - Komponent

    480i, 576i, 480p, 576p 720p, 1080i, 1080p

  • Video - Kompozit

    480i

KONTROL DÜĞMESİ

  • Düğme Sayısı (Güç Düğmesi Dahil)

    1

  • Düğme Türü

    Fiziksel düğme

  • LED Rengi (Açık modu)

    Kapalı

  • LED Rengi (Güç tasarrufu modu)

    Kapalı

  • LED Rengi (Bekleme)

    Kırmızı

  • [ Düğme Konumu ]

    Alt (orta)

OSD

  • Dil - Ülke

    35 Ülke (Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere)

  • Dil Sayısı

    35 Dil (Boşnakça, Çekçe, Danca, Almanca, Estonca, İngilizce, İspanyolca, Yunanca, Fransızca, Galce, Hırvatça, İtalyanca, Kazakça, Letonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Felemenkçe, Norveççe, Özbekçe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Romence, Arnavutça , Slovakça, Slovence, Sırpça, Fince, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca, Bulgarca, Moğolca, Arapça)

ÖZELLİKLER

  • HDCP

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Tuş Kilidi

    Var

  • Tak ve Çalıştır

    DDC2B

  • EPG

    Var

  • Teletext

    Var

  • Sesli Açıklama (Görme Engelli)

    Var

  • Göz Konforu Modu

    Var

  • USB Media Player

    Var (Xvid) (Video, Müzik, Resim)

  • VoiceOn (Sesli Kılavuz)

    Var

  • Zaman Makinesi Ready

    Hazır (Harici cihaz)/Kayıt: Var, Süre Değiştirme: Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • Dahili Oyun

    Var

  • Resim Modu

    Canlı/Standart/Eko/Sinema/Spor/Oyun/Uzman1/Uzman2

  • Üçlü XD işlemci

    Var

  • ARC-Video

    16:9 - DTV, ATV, AV, Komponent, HDMI1/2 Sadece Tarama – DTV, Komponent, HDMI1/2 (720p↑) Orijinal - DTV, ATV, AV, Komponent, HDMI1/2 4:3 - DTV, ATV, AV Komponent, RGB, HDMI1/2 Dikey Yakınlaştırma - DTV, ATV, AV, Komponent, HDMI1/2 Her Yöne Yakınlaştırma - DTV, ATV, AV, Komponent, HDMI1/2

  • Virtual surround

    Var

  • AVL (Otomatik Ses Seviyesi)

    Var

  • Ekolayzer

    Var

  • Otomatik / Manuel Saat

    Var

  • Açılış/Kapanış Zamanı

    Var

  • Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma

    Var

  • Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku

    Var

RENK

  • Ön

    Parlak Siyah

  • Arka Kapak

    Siyah desenli Doku

  • Ayak

    Siyah Doku

AYAK

  • Çıkarılabilir Taban

    Çıkarılabilir

BOYUT/AĞIRLIK

  • Ölçüler - Set (Ayak ile)

    739 x 168 x 472

  • GxDxY - Set (Ayak hariç)

    739 x 84 x 441

  • Kutu (mm)

    812 x 142 x 510

  • Duvar Askı Aparatı

    200 x 200

  • Ağırlık - Set (Ayak ile)

    4.55

  • Set (Ayak hariç) (Kg)

    4.5

  • Kutu (Kg)

    6.5

  • Dolgu Maddesi - Palet (20ft/40ft/40ft HC)

    40ft HC: 1160

STANDART

  • KC/KCC

    Var

  • Dolby Audio

    Var

  • HDMI

    Var

AKSESUAR

  • Güç Kablosu

    Var

  • HDMI kablosu

    Var

  • RF kablosu

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

  • Pil (Uzaktan Kumanda)

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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