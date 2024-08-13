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Özellikler

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Teknik Özellikler

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IPS Paneli ile Süper İzleme Açısı

IPS6 serisi monitörlerin süper izleme açısı özelliği ile görüntüleri, izleme açınız ne olursa olsun herhangi bir renk kaybı ve değişikliği yaşanmadan izleyebilirsiniz.

LED Avantajı

LED aydınlatma özelliği ile IPS6 monitörlere ihtiyaç duyduğu an gereken enerji ve parlaklığı sağlayarak üstün garanti kalitesini mümkün kılar.

Orijinal Görüntü ile Uyuşan Renk Tonları

Orijinal görüntüleri gerçek renk tonları ve tutarlı renk sıcaklığı ile gösteren IPS teknolojisi sayesinde video ve fotoğraflarınızın hakiki güzelliğini yaşayın.

Ultra İnce Tasarım

IPS serisinin ince tasarımı hem nefes kesici görüntüsünü daha da etkileyici hale getiriyor, hem de masanızda daha kolay taşınmasını sağlıyor.

Tutarlı Tepki Süresi

Tepki süresi değişkenliğini minimuma indiren IPS teknolojisi ile hareketli aksiyon sahnelerini, spor karşılaşmalarını ve video oyunlarını en akıcı şekilde izleyebilir, canlı ve yüksek görüntü kalitesinin tadını çıkarabilirsiniz.

Çevre Dostu

Yüksek verimlilik sağlayan LED aydınlatma teknoljisi, geleneksel LCD monitörlere kıyasla daha düşük enerji tüketimini mümkün kılar. LED panellerde ayrıca civa ve halojenler gibi zararlı materyaller kullanılmaz.

LED Avantajı

LED aydınlatma özelliği ile IPS6 monitörlere ihtiyaç duyduğu an gereken enerji ve parlaklığı sağlayarak üstün garanti kalitesini mümkün kılar.

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