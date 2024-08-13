We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27,6 İnç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör
27,6 İnç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör
PBP ve Yerleşik KVM*
1 Kaynak PBP**
Olağanüstü Görüntü Kalitesi
DCI-P3 98% (tip.) un HDR10
Ergonomi
Maināms displeja stāvoklis
KULLANICI RAHATLIĞI
Yeni Dualup Monitör Kutudan Çikarma ve Kurulum
Göz Döndürme Aralığında Ergonomik Hareket
Alt text
Alt text
İçerik Oluşturma, Geliştirme ve Çoklu Görev için İdeal Monitör
Ekrāns ar 3 praktiski neredzamām malām
Alt text
Alt text
Alt text
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Alt text
Alt text
Daha Fazla Ekran ve Daha Az Alan
DualUp monitör yalnızca bir monitör için küçük bir alan kaplar, ancak bu 16:18 en boy oranlı monitör, bir ekranda iki 21,5 inç monitörü destekler.
Alt text
Headline can be up to 200 characters.
Alt text
Headline can be up to 200 characters.
Alt text
**Videodaki ürün görüntüleri yalnızca örnekleme amaçlıdır ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Kolay Kontrol ve Bağlantı
Alt text
Kolay kontrol ve bağlantı olanağı sunan USB Type-C™
Alt text
DualUp Monitör Kurulumu Nasıl Kullanılır
Alt text
Alt text
**Paketle birlikte verilen USB Type-C™ kablosu, HDMI kablosu ve USB2.0 yukarı akış kablosuyla bağlantı kurulabilir.
**DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.
Yerden Tasarruflu ve Esnek İş İstasyonu Kurulumu
Alt text
Alt text
*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
Ana Özellikler
-
Boyut [İnç]
27.6
-
Çözünürlük
2560x2880
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 18
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme
Tüm Özellikler
BILGI
-
Ürün adı
DualUp
-
Yıl
2022
EKRAN
-
Boyut [İnç]
27.6
-
Boyut [cm]
70.1
-
Çözünürlük
2560x2880
-
Pano Tipi
IPS
-
En Boy Oranı
16 : 18
-
Piksel Aralığı [mm]
0,18195 x 0,18195
-
Parlaklık (Min.) [cd/m²]
240
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
300
-
Renk Gamı (Min.)
DCI-P3 %90 (CIE1976)
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1.07B
-
Kontrast Oranı (Min.)
700:1
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]
60
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
Nano IPS™ Teknolojisi
EVET
-
Renk Fabrikada Kalibre Edildi
EVET
-
Otomatik parlaklık
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Renk Zayıflığı
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
Dinamik Eylem Senkronizasyonu
EVET
-
Kullanıcı Tanımlı Anahtar
EVET
-
Otomatik Giriş Anahtarı
EVET
-
PBP
2PBP
-
Diğerleri (Özellikler)
Düşük Mavi Işık
YAZILIM UYGULAMASI
-
Çift Denetleyici
EVET
-
Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)
EVET
BAĞLANTI
-
HDMI
EVET(2 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(1 adet)
-
DP Sürümü
1.4
-
USB-C
EVET(1 adet)
-
USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)
2560x2880 at 60Hz
-
USB-C (Veri İletimi)
EVET
-
USB-C (Güç Dağıtımı)
90W
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1ea/ver2.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
Dahili KVM
EVET
-
kulaklık çıkışı
3 kutuplu (Yalnızca Ses)
STANDART
-
RoHS
EVET
SES
-
Konuşmacı
7G x 2
-
Maksimum Ses
EVET
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Tip.)
40W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
190W
-
Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)
28.31W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
0,5 W'tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
MEKANIK
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğim/Yükseklik/Döndürme/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]
481,5 x 843,2 x 461,3
-
Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]
481,5x549,5x44,9
-
Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]
745x240x557
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
9
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
4.3
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
13.2
AKSESUAR
-
HDMI
EVET
-
USB-C
EVET
-
USB A'dan B'ye
EVET
-
Diğerleri (Aksesuar)
DC Uzatma kablosu 1,4 m Siyah, Ergo+ standı, Gövde kablo kapağı, Gövde üst kapağı, Anahtar
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.