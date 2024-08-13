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27,6 İnç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör
28MQ780-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

27,6 İnç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör

28MQ780-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
28MQ780-B

27,6 İnç Dual Up 16:18 Ergonomik Standlı 2K QHD (2560 x 2880) Nano IPS Panel Monitör

monitör kolu sağda olacak şekilde önden görünüm
Ekran

Ekran

Güç Dağıtımı

Güç Dağıtımı

Veri

Veri

Ofis Çalışanları için LG DualUp Monitör

Ofis Çalışanları İçin

DualUp monitör, dikey olarak genişletilmiş ekranla birden çok veri sayfasını kontrol ederek işin verimli şekilde işlenmesine yardımcı olur.
Nano IPS ekran, DCI-P3 renk gamının �'ini içeren geniş bir renk yelpazesini destekler ve HDR10 desteğiyle canlı renk üretimi sunar.
SDQHD Nano IPS Ekran

İşinize Uygun, Çarpıcı Görüntü Kalitesi

27,6 inç SDQHD (2560 x 2880, 16:18 en boy oranı) Nano IPS ekran, DCI-P3 renk gamının �'ini içeren geniş bir renk yelpazesini destekler ve HDR10 desteğiyle canlı renk üretimi sunar.
LG'nin TÜV Rheinland Eyesafe® Ekran Sertifikalı Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işığı, canlı renk kalitesini korurken RGB donanım ve yazılım ayarlarını bir araya getirerek gözlerinizi mavi ışığa karşı korumaya yardımcı olur.
Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık

Renk Kalitesini Korurken İzleme Konforunu Artırın

LG'nin TÜV Rheinland Eyesafe® Ekran Sertifikalı Canlı Renkler Sunan Düşük Mavi Işık teknolojisi, canlı renk kalitesini korurken RGB donanım ve yazılım ayarlarını bir araya getirerek gözlerinizi mavi ışığa karşı korumaya yardımcı olur.
Sensör ışığa tepki vererek ekranı parlak alanlarda daha parlak ve karanlıkta daha koyu hale getirir.
Ortam Işığı Sensörü

Otomatik Parlaklık Kontrolü ile Göz Yorgunluğunu Azaltır

Sensör ışığa tepki vererek ekranı parlak alanlarda daha parlak ve karanlıkta daha koyu hale getirir. Rahat bir çalışma ortamı sağlar.
LG DualUp Monitör
LG DualUp Monitör

Hem Ekranı Hem De Deneyimi İki Katına Çıkarın

Yeni bir 16:18 en boy oranlı SDQHD ekran biçimiyle verimliliğinizi artırın.
Kompakt tasarımı, masaüstünüzde çok az yer kaplar ve kolay kurulum olanağı sağlar.
Kolay İş İstasyonu Kurulumu

Masanızın Her Köşesinden Faydalanın

Temel olarak, DualUp monitör olmadan standart bir ikili monitör kurulumu yaparsanız, mevcut alana kıyasla 2 kattan fazla alan gerekecektir. DualUp monitör, kullanıcıların çalışma alanlarını bulundukları alana rahatça sığdırmalarına yardımcı olur. Ayrıca Sabitleme Aparatı, Rondela ve Tek Tıkla Montaj, başka ekipman olmadan kolayca kurulum yapmanızı sağlar.

PBP ve Yerleşik KVM*

DualUp monitör, yan yana resim özelliği ile iki bilgisayardan birden fazla içeriği kontrol etmenizi sağlar. İçerik tek bir klavye ve fare ile yönetilebilir.

1 Kaynak PBP**

HDMI, DisplayPort ve USB Type-C™'den iki kabloyu bağlayarak çift monitör sisteminden yararlanabilirsiniz. Kısayol tuşları kullanmadan iki ekranı kolayca kontrol edebilirsiniz.

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Olağanüstü Görüntü Kalitesi

SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS
DCI-P3 98% (tip.) un HDR10

Ergonomi

Ergonomisks statīvs ar C veida stiprinājumu
Maināms displeja stāvoklis

KULLANICI RAHATLIĞI

Yeni Dualup Monitör Kutudan Çikarma ve Kurulum

Yeni DualUp monitör kutusunun içine bir göz atalım ve adım adım kurulum sürecini öğrenelim.
Çeşitli Yönlere Hareket Ettirilebilir Ekran

Göz Döndürme Aralığında Ergonomik Hareket

Ergo standının sunduğu esneklik; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılmanın yanı sıra daha rahat ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için mükemmel ekran konumu elde edilmesini sağlar.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.

İçerik Oluşturma, Geliştirme ve Çoklu Görev için İdeal Monitör

16:18 en boy oranına sahip yeni stil ekranı olan LG DualUp Monitör, verimliliği ve üretkenliği artırmaya yardımcı olur. Genişletilmiş üst ve alt boşluk içinde bir bakışta daha fazla bilgiyi kontrol edebilirsiniz.

Ekrāns ar 3 praktiski neredzamām malām

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*TÜV Rheinland sertifika no (Düşük Mavi Işık - Donanım Çözümü): 1111250391.
*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.

Daha Fazla Ekran ve Daha Az Alan

DualUp monitör yalnızca bir monitör için küçük bir alan kaplar, ancak bu 16:18 en boy oranlı monitör, bir ekranda iki 21,5 inç monitörü (16:9 en boy oranı) destekler. Aynı zamanda iş verimliliğini ve üretkenliği artırır.

DualUp monitör yalnızca bir monitör için küçük bir alan kaplar, ancak bu 16:18 en boy oranlı monitör, bir ekranda iki 21,5 inç monitörü destekler.

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Ergonomik Stant: Uzatma / Daraltma 210 mm, Dönüş ±335°, Eksen 90° (Saat Yönünün Tersine), Yükseklik 130 mm, Aşağı Yükseklik 35 mm, Eğim ±25°.
**Videodaki ürün görüntüleri yalnızca örnekleme amaçlıdır ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
USB Type-C™

Kolay Kontrol ve Bağlantı

USB Type-C™ bağlantı noktası, ekran ve veri aktarımından bağlı cihaz şarjına (90 W'a kadar) izin vererek, dizüstü bilgisayarınız için aynı anda tek bir kablo üzerinden destek sağlar.

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

Kolay kontrol ve bağlantı olanağı sunan USB Type-C™

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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*Pakette bulunan USB Type-C™ kablosunun düzgün çalışması için USB Type-C™ bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir.

DualUp Monitör Kurulumu Nasıl Kullanılır

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*KVM: Klavye, Video Monitörü ve Fare.
**Paketle birlikte verilen USB Type-C™ kablosu, HDMI kablosu ve USB2.0 yukarı akış kablosuyla bağlantı kurulabilir.
**DisplayPort kablosu pakete dahil DEĞİLDİR.

Yerden Tasarruflu ve Esnek İş İstasyonu Kurulumu

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

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*Ayrıntılı kurulum talimatları için LG.com Destek sayfasındaki ürün kılavuzuna bakın.
*Videodaki ürün görüntüleri temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir.
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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27.6

  • Çözünürlük

    2560x2880

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 18

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    DualUp

  • Yıl

    2022

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27.6

  • Boyut [cm]

    70.1

  • Çözünürlük

    2560x2880

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 18

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,18195 x 0,18195

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %90 (CIE1976)

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1.07B

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    60

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Otomatik parlaklık

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • PBP

    2PBP

  • Diğerleri (Özellikler)

    Düşük Mavi Işık

YAZILIM UYGULAMASI

  • Çift Denetleyici

    EVET

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(2 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • USB-C

    EVET(1 adet)

  • USB-C (Hz'de Maks. Çözünürlük)

    2560x2880 at 60Hz

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    90W

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver2.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • Dahili KVM

    EVET

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

SES

  • Konuşmacı

    7G x 2

  • Maksimum Ses

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    40W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    190W

  • Güç Tüketimi (Enerji Yıldızı)

    28.31W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğim/Yükseklik/Döndürme/Döndürme/Uzatma/Geri Çekme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    481,5 x 843,2 x 461,3

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    481,5x549,5x44,9

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    745x240x557

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    9

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    4.3

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    13.2

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET

  • USB-C

    EVET

  • USB A'dan B'ye

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    DC Uzatma kablosu 1,4 m Siyah, Ergo+ standı, Gövde kablo kapağı, Gövde üst kapağı, Anahtar

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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