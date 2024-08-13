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NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğuna Sahip 27" UltraGear™ Full HD IPS 1 ms (GtG) Oyun Monitörü
27GN65R-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğuna Sahip 27" UltraGear™ Full HD IPS 1 ms (GtG) Oyun Monitörü

27GN65R-B_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
27GN65R-B

NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğuna Sahip 27" UltraGear™ Full HD IPS 1 ms (GtG) Oyun Monitörü

önden görünüm
oyunlarınız için güçlü donanım, lg ultragear monitör

Ezber Bozun

Son derece güçlü bir donanım olan LG UltraGear™, zafere giden yolda şansınızı artırır.
srgb � (tipik) ile hdr10'u destekleyen monitörde zengin renkler ve kontrast içinde oyun sahnesi
sRGB � (Tipik) ile HDR10

Gerçek Renklerle Kendinizi Savaşta Gibi Hissedin

27GN65R, zengin renkler ve kontrastla gerçekçi görsel deneyim sağlayan sRGB � (Tipik) 27GN65R'u destekler. Oyuncuların savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine yardımcı olabilir.
Geleneksel mod ile daha iyi nişan almayı sağlayan Nişan İmleci modu arasında iki oyun sahnesinin karşılaştırması
Nişan imleci

Daha İyi Nişan Alın

Atış hassasiyetini artırmak için hedef noktası ekranın ortasına sabitlenmiştir.

Hız

RENK

Teknoloji

AMD FreeSync™ Premium

Daha Net, Daha Sorunsuz ve Daha Hızlı

Oyuncular, FreeSync™ Premium teknolojisi ile yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşayabilirler. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldırır.
NVIDIA® G-SYNC® Uyumlu

NVIDIA Onaylı G-SYNC® Uyumluluğu

NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC® Uyumlu 27GN65R Monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı azaltarak sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlar.

LG UltraGear Logosu.

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IPS 1 ms (GtG)

Olağanüstü Hız Sağlamak Üzere Tasarlandı

TN Speed ​​ile karşılaştırılabilen IPS 1 ms hız, daha az ardıl görüntü ve hızlı yanıt süresi sağlayarak yepyeni bir oyun performansının keyfini çıkarmanızı sağlar.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
**IPS 5 ms (soldaki resim) ve IPS 1 ms (GtG) ile hızların karşılaştırması.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
**KAPALI mod (soldaki resim) ile AMD FreeSync™ Premium karşılaştırması.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
**Sol tarafa yerleştirilen yukarıdaki resimler, özelliğin desteklenmediği standart modu göstermektedir.
144Hz Yenileme Hızı

Akıcı Oyun Hareketi

144 Hz'lik ultra yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlar. Oyuncular rakiplerine hızlı tepki verebilir ve kolayca hedefe nişan alabilirler.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
**60Hz Yenileme Hızı (soldaki resim) ve 144 Hz Yenileme Hızı karşılaştırması.
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*Görüntüler, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım şeklinden farklılık gösterebilir.
**KAPALI mod (soldaki resim) ve NVIDIA® G-SYNC® Uyumluluğu karşılaştırması.
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Ana Özellikler

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

Tüm Özellikler

BILGI

  • Ürün adı

    UltraGear

  • Yıl

    2022

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Boyut [cm]

    68.5

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Pano Tipi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16 : 9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,3108 x 0,3108

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    240

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    300

  • Renk Gamı (Min.)

    sRGB %95 (CIE1931)

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16.7 milyon

  • Kontrast Oranı (Min.)

    700:1

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    1000:1

  • Tepki Süresi

    1ms (Daha Hızlı GtG)

  • Yenileme Hızı (Maks.) [Hz]

    144

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • Renk Fabrikada Kalibre Edildi

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Hareket Bulanıklığı Azaltma Teknolojisi

    EVET

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Uyumlu

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • Dinamik Eylem Senkronizasyonu

    EVET

  • artı işareti

    EVET

  • FPS Sayacı

    EVET

  • Kullanıcı Tanımlı Anahtar

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

YAZILIM UYGULAMASI

  • Ekran Kontrolü (LG Ekran Yöneticisi)

    EVET

BAĞLANTI

  • HDMI

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(1 adet)

  • DP Sürümü

    1.4

  • kulaklık çıkışı

    3 kutuplu (Yalnızca Ses)

STANDART

  • RoHS

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    32W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    34W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5 W'tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

MEKANIK

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    614.2 x 575.9 x 291.2(↑) 614.2 x 465.9 x 291.2(↓)

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    614,2 x 364,8 x 51,7

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    727 x 205 x 487

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7.2

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.1

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    9.6

AKSESUAR

  • HDMI

    EVET

  • Diğerleri (Aksesuar)

    Fare Tutucu

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları