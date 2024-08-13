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Uydu Alıcılı 27,5 İnç TV HD UHD Smart TV webOS 24TN510S-WZ
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Boyut (inç)
27.5
-
Boyut (cm)
60
-
En Boy Oranı
16:9
-
Arka Işık Türü
Kenar
-
Parlaklık (Tip.)
250 (Tip), 160 (Min.)
-
Renk Biti
8 bit
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 milyon
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC %68 (CIE1931)
-
Kontrast Oranı (Tip.)
1000:1
-
DFC ile Kontrast Oranı
Mega
-
Panel Tipi
Geniş İzleme Açısı
-
Piksel Sıklığı
0,38175 x 0,38175
-
Çözünürlük
1366 x 768
-
Tepki Süresi
14 ms (GtG, OD desteklenmez)
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178º (Sağ/Sol), 178º (Yukarı/Aşağı)
ÖZELLIK
-
Bluetooth Ses
Var
-
Enerji Tasarrufu
Var
-
Göz Konforu Modu
Var
-
Hareketli Göz Ayarı
Var
-
Müzik
Var
-
Fotoğraf ve Video
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
Ekran Paylaşımı (Wi-Fi Yansıtma)
Var
BAĞLANTI
-
CI Yuvası
Var
-
Bileşen
Var
-
Kompozit
Var
-
D-Sub (Y Frekans)
Mevcut Değil
-
D-Sub (D Frekans)
Mevcut Değil
-
HDMI
Var (2 adet)
-
HDMI (Yatay Frekans)
30 kHz ~ 83 kHz
-
HDMI (D Frekans)
58 Hz ~ 62 Hz
-
Optik Çıkış
Var
-
RCA Girişi
Var
-
USB
Var (1 adet USB 2.0)
-
[Konum]
Arka/Yan (USB Girişi)
SES
-
AVL (Otomatik Ses)
Var
-
Ekolayzer
Var
-
Hoparlör
Var
-
Speaker_Output (ünite)
5 W
-
Sanal surround
Var
GÜÇ
-
AC Girişi
100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
-
DC Çıkışı
40 W (19 V 2.1A)
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,4 W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
Mevcut Değil
-
Güç Tüketimi (Tip.)
25 W
-
Tip
Harici Güç (Adaptör)
MEKANIK
-
Çıkarılabilir Altlık
Var
-
Renk (Arka Kapak)
Beyaz
-
Renk (Ön Kabin)
Çakıl Grisi
-
Renk (Stand Tabanı)
Beyaz
-
Renk (Stand Gövdesi)
Mevcut Değil
-
Yükseklik Aralığı
Mevcut Değil
-
Duvara Monte
75 x 75
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
700 x 142 x 402
-
Stantlı Boyut (G x Y x D)
563,1 x 393,8 x 148,6
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
563,1 x 340,9 x 58
-
Palet Doldurma (20 ft/40 ft/40 ft HC)
720 ad./1.440 ad./1.620 ad.
-
Nakliyat Ağırlığı
4,8
-
Stantlı Ağırlık
3,6
-
Stantsız Ağırlık
3,25
STANDART
-
CE
Var
-
DTS (DTS 2.0 Kanal)
Var
-
Dolby Audio
Var
-
Erp
Var
-
HDMI
Var
AKSESUAR
-
Adaptör
Var
-
Pil (Uzaktan Kumanda)
Var
-
Güç Kablosu
Ülkeye Göre Değişiklik Gösterir
-
Uzaktan Kumanda
Var
SMART TV_WEBOS TV
-
Başlatıcı (Son/Ana Sayfa/Uygulamalarım)
Var
-
Hızlı Başlatma
Var
SMARTTV_LG İÇERIK MAĞAZASI
-
Uygulamalar ve Oyunlar
Var
-
Filmler (VoD)
Var
-
Premium
Var
-
TV Programı (Sonradan izleme)
Var
SMARTTV_CANLI MENÜ
-
Kanallar
Var
-
Tavsiye
Var
SMARTTV_SES TANIMA
-
Doğal dil
Var
SMARTTV_SIHIRLI UZAKTAN KUMANDA
-
3 Mod
Var
SMARTTV_MOBIL UYGULAMA
-
LG TV Plus Uygulaması
Var
SMARTTV_MEDYA PAYLAŞIMI
-
"Bluetooth kablosu kulaklık
Var
-
Google Dial
Var
-
Ağ Dosya Tarayıcı (DLNA)
Var (DLNA yok)
SMARTTV_EKRAN PAYLAŞIMI
-
Miracast
Var
-
WiDi
Var
SMARTTV_WEB TARAYICI
-
Web Tarayıcı
Var
SMARTTV_HBB HIZMETI
-
HbbTV (v2.0)
Var
SMARTTV_YERLEŞIK WI-FI/WI-FI HAZIR
-
Mobil TV Açık
Var
-
Simplink (HDMI CEC)
Var
-
Yerleşik Wi-Fi/Wi-Fi Hazır
Yerleşik Wi-Fi
-
WiFi Direct
Var
TV_ÖZELLIKLER
-
ARC-PC
ARC-Video ile aynı
-
ARC-Video
16:9 - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDM/Just Scan – DTV Bileşeni, HDMI (720p↑) /Set By Program - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDMI /4:3 - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDMI /Zoom - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDMI/Cinema Zoom - DTV, ATV, AV Bileşeni, HDMI
-
Sesli Açıklama (Görme Engeli)
Var
-
Sesli Kılavuz
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Otomatik Kapatma/Otomatik Zaman Ayarı
Var
-
EPG
Var
-
Zaman Açma/Kapatma
Var
-
Resim Modu
Canlı/Standart/Eko/Sinema/Spor/Oyun/Eksper (Aydınlık Oda)/Eksper (Karanlık Oda)
-
Tak ve Çalıştır
DDC2B
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Zaman Ayarlı Kapatma
Var
-
Teletext
Var
-
USB Klonlama
Var
TUNER
-
Analog
PAL/SECAM B/G, D/K, I
-
Dijital
DVB-T/T2, DVB-C
-
Diğer
DVB-S/S2
AĞ
-
Bluetooth
Var
-
LAN
Var
-
Diğer
Mevcut Değil
-
Wi-Fi
Var
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
Bileşen (Video)
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
-
Kompozit (Video)
480i/576i
-
D-Sub (PC)
Mevcut Değil
-
HDMI (PC)
1360 x 768 (Yerel)
-
HDMI (Video)
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
-
Scart (Video)
Mevcut Değil
KONTROL TUŞU
-
Tuş Konumu
Alt (merkez)
-
Tuş Sayısı (Güç Tuşu Dahil)
1 Tuş
-
Tuş Tipi
Dokunmatik 1 anahtar
-
LED Rengi (Açık mod)
Kapalı
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
Mevcut Değil
-
LED Rengi (Bekleme)
Kırmızı
OSD
-
Ülke
5 Ülke
-
Dil Sayısı
63
GENEL İŞLEV(TV MNT)
-
HDCP
Var
-
Tak ve Çalıştır
DDC2B
-
Uzaktan Kumanda
Var
KUTU GÖRÜNTÜSÜ
-
Kutu Yazdırma Tipi
Flexo
-
Tutma Yeri
Yok (elle tutulur)
-
Ambalaj Malzemesi
EPS
-
İstifleme Tipi
Yüz üstü
-
Ayak Ambalaj Tipi
Çıkarılabilir Altlık
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