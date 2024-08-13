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Uydu Alıcılı HD TV 24 inç Siyah 24TK410U-PZ

Teknik Özellikler

İncelemeler

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Uydu Alıcılı HD TV 24 inç Siyah 24TK410U-PZ

24TK410U-PZ

Uydu Alıcılı HD TV 24 inç Siyah 24TK410U-PZ

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Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ

  • Ekran Boyutu

    24"

  • Panel Tipi

    WVA

  • Görüntü Oranı

    16:9

  • Çözünürlük

    1366 x 768

  • Parlaklık

    250 nit

  • Kontrast Oranı (DFC)

    5M : 1

  • Renk Derinliği (Renk sayısı)

    8bit (6bit + FRC)

  • Görüş Açısı

    178 /178 (CR≥10)

ÖZELLIKLER

  • Flicker Safe (Titreşim Engelleme) Özelliği

    Var

  • Otomatik Kapanma / Uyuma

    Var

  • Dixv HD Player(USB'den oynatma)

    Video, Müzik, Resim

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

GIRIŞLER/ÇIKIŞLAR

  • Scart

    Var

  • USB Type-C

    Var

  • HDMI

    Var

YAYIN

  • Dijital

    DVB-T/T2/C/S/S2

SES

  • Hoparlör

    2 x 5W

ENERJI

  • Voltaj, Hz.

    100V ~ 240V

BOYUTLAR(G*D*Y)(MM)

  • Set (Ayaklı)

    556.0 x 143.4 x 392.7

  • Set (Ayaksız)

    556.0 x 54.7 x 345.2

AKSESUARLAR

  • Güç Kablosu

    Var

  • Uzaktan Kumanda

    Var

AĞIRLIK(KG)

  • Set (Ayaklı)

    3.6 kg

  • Set (Ayaksız)

    3.4 kg

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları