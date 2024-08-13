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Tüm Özellikler
TEMEL NITELIKLER
-
Telefon Tipi
Dokunmatik Ekran
-
Renk
Siyah
-
QWERTY Klavye
Evet (sanal klavye var)
-
RF Bant
HSDPA 7.2 Mbps, GSM(850/900/1800/1900), EDGE, UMTS(900,2100)
-
Boyut: L x W x D (mm)
104.9 x 52.6 x 11.9
-
Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)
90
-
Bekleme Süresi, Maks (sa)
570
-
Konuşma Süresi (sa)
5.5
-
Ekran
TFT touchscreen 262k, 3'
-
Harici LCD (Piksel)
240 x 400 3.0"
-
Titreşim
Var
-
Veri/Faks
Evet/Evet
-
Pil Kapasitesi (mAh)
900,Li-lon
-
GPRS/EDGE (sınıf)
Var / Var
MESAJLAŞMA
-
SMS / EMS / MMS
Var/Var/Var
-
Var
-
Akıllı Metin Girişi (T9)
Var
INTERNET
-
WAP (versiyon)
Var (2.0)
-
Wi-Fi
Var
-
3G
Var
PIM
-
Ajanda
Var
-
Alarm
Var
-
Telefon rehberi (kayıt sayısı)
1000
GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER
-
Java (versiyon)
Var (MID 2.1)
-
MIDI (polifonik sayısı)
Var
-
Dahili Oyunlar
Var (indirilebilir)
-
Video Kamera
Var
-
FM Radyo
Var
-
FM Verici
Var
-
Dahili Kamera
Var
-
Kamera Çözünürlüğü (MP)
3.15
-
Dahili Hafıza
256MB
-
Harici Hafıza
MicroSD 8GB'ye kadar
-
MP3
Var
-
Bluetooth
Var
-
Video Kaydetme
Var
-
Doküman Görüntüleyici
Var
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