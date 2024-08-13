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Teknik Özellikler

İncelemeler

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KM555

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Telefon Tipi

    Dokunmatik Ekran

  • Renk

    Siyah

  • QWERTY Klavye

    Evet (sanal klavye var)

  • RF Bant

    HSDPA 7.2 Mbps, GSM(850/900/1800/1900), EDGE, UMTS(900,2100)

  • Boyut: L x W x D (mm)

    104.9 x 52.6 x 11.9

  • Standart Pille Birlikte Ağırlık(g)

    90

  • Bekleme Süresi, Maks (sa)

    570

  • Konuşma Süresi (sa)

    5.5

  • Ekran

    TFT touchscreen 262k, 3'

  • Harici LCD (Piksel)

    240 x 400 3.0"

  • Titreşim

    Var

  • Veri/Faks

    Evet/Evet

  • Pil Kapasitesi (mAh)

    900,Li-lon

  • GPRS/EDGE (sınıf)

    Var / Var

MESAJLAŞMA

  • SMS / EMS / MMS

    Var/Var/Var

  • E-Mail

    Var

  • Akıllı Metin Girişi (T9)

    Var

INTERNET

  • WAP (versiyon)

    Var (2.0)

  • Wi-Fi

    Var

  • 3G

    Var

PIM

  • Ajanda

    Var

  • Alarm

    Var

  • Telefon rehberi (kayıt sayısı)

    1000

GELIŞMIŞ ÖZELLIKLER

  • Java (versiyon)

    Var (MID 2.1)

  • MIDI (polifonik sayısı)

    Var

  • Dahili Oyunlar

    Var (indirilebilir)

  • Video Kamera

    Var

  • FM Radyo

    Var

  • FM Verici

    Var

  • Dahili Kamera

    Var

  • Kamera Çözünürlüğü (MP)

    3.15

  • Dahili Hafıza

    256MB

  • Harici Hafıza

    MicroSD 8GB'ye kadar

  • MP3

    Var

  • Bluetooth

    Var

  • Video Kaydetme

    Var

  • Doküman Görüntüleyici

    Var

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