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LG CineBeam Q Projektör Satın Alımlarında LG XBOOM XG7Q Hoparlör Hediye

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG CineBeam Q Projektör Satın Alımlarında LG XBOOM XG7Q Hoparlör Hediye

HU710PB.XG7QBK

LG CineBeam Q Projektör Satın Alımlarında LG XBOOM XG7Q Hoparlör Hediye

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  • front view
  • front
  • front
front view
front
front

Temel Özellikler

  • Minimal Boyut ve Tasarım (135 x 135 x 80mm)
  • 4K UHD RGB Lazer
  • Maksimal 120 inç ekran boyutu
  • Track Tipi Woofer ve Tweeter
  • 30W Yüksek Ses
  • Sound Boost
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Ana Özellikler

Yerel Çözünürlük

4K UHD (3840x2160)

Parlaklık (ANSI Lümen)

500

Tip

3 Kanal Lazer (R, G, B)

Kontrast Oranı

450.000:1

Dijital Keystone Düzeltme

Kenar Ayarlama (4/9/15 Nokta Eğrilik)

Çıktı

3W Tek Renk

Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

Evet (4K/30Hz'e kadar)

yakınlaştır

Sabit

Tüm Özellikler

EN BOY ORANI

En Boy Oranı Kontrolü

16:9/Orijinal/Tam Geniş/4:3/Dikey Yakınlaştırma

PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)

Parlaklık (ANSI Lümen)

500

KONTRAST ORANI

Kontrast Oranı

450.000:1

TASARIM

Kabin Rengi

Gümüş

Kensington kilidi

Evet

Yerel Anahtar

Bir anahtar

GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU

Dijital(HDMI)

4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)

USB C Tipi

Evet

IŞIK KAYNAĞI

Tip

3 Kanal Lazer (R, G, B)

YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK

Yerel Çözünürlük

4K UHD (3840x2160)

GÜRÜLTÜ

Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)

25 dB(A)↓

Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)

29 dB(A)↓

PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ

Ekran boyutu

50" ~ 120"

Standart (lensten duvara)

80"@2,13m 100"@2,66m

Atma oranı

1.2

PROJEKSIYON LENSI

Odak (Otomatik / Manuel)

Motorlu, Otomatik

yakınlaştır

Sabit

PROJEKSIYON OFSETI

Projeksiyon Ofseti

100%

PROJEKSIYON SISTEMI

Projeksiyon Sistemi

DLP

BOYUT

Net Boyut (mm) (G x D x Y)

80x135x135

AKSESUAR

Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)

Basit kitap

Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

Evet

Garanti belgesi

Bölgeye bağlı

Uzaktan Kumanda - Normal

Evet

Uygunluklar(Yönetmelik)

KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

SES

Temiz ses

Evet (Clear Voice lll)

Çıktı

3W Tek Renk

Dolby Atmos uyumlu

Evet

SICAKLIK

Çalışma Sıcaklığı

0 ~ 40℃

TEKDÜZELIK

Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)

%85↑

GÜÇ

Güç Tüketimi (Maks.)

65W

Güç kaynağı

Adaptör 65W

Hazırda bekleme gücü

<0.5W

ÖZELLIKLER

Siyah Seviye Kontrolü

Evet

Bluetooth AV Senk Kontrolü

Evet

Bluetooth Ses çıkışı

Evet

Renk gamı ayarı (Uzman kontrolü)

Evet

Renk Yönetim Sistemi (Uzman kontrolü)

Evet

Renk Sıcaklığı Ayarı

Evet

İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)

Evet

İçerik Mağazası / LG Smart World (App Store)

Evet

İçindekiler Önerisi

Evet

Dijital Keystone Düzeltme

Kenar Ayarlama (4/9/15 Nokta Eğrilik)

Dinamik Renk (Uzman kontrolü)

Evet

Dinamik Kontrast (Uzman kontrolü)

Evet

Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku

Evet

Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma

Evet

Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu

Evet (Min/Orta/Maks)

Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı

Evet

Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi

Evet

Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)

Evet

HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)

Evet (eARC)

HDMI basit bağlantı(CEC)

Evet

HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)

Evet

Görüntü Döndürme

Evet (Yatay/Dikey)

İnternet tarayıcısı

Evet

LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)

Evet

Gürültü Azaltma

Evet

Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)

webOS 6.0 (Akıllı)

Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)

Evet

Premium CP

Evet

İşlemci

Dört çekirdekli

Hızlı (Anında) Güç açma/kapama

Evet (açık 12 sn ↓ / kapalı 2 sn)

Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)

Evet (4K/30Hz'e kadar)

Kendi Kendine Teşhis

Evet

Ayar Kılavuzu

Evet

Mağaza Modu

Evet

Süper Çözünürlük (Uzman Kontrolü)

Evet (4K)

USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)

Evet

Beyaz dengesi ayarı (Uzman kontrolü)

Evet

Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)

Evet (4K/30Hz'e kadar)

Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)

Evet (OCF/UEI IoT desteklenmiyor)

Arka plan görüntüsü

Evet

AI Hoparlör Uyumluluğu

Apple Homekit ile çalışır

HDCP

HDCP2.2

HDR

HDR10, HLG

HDR Ton Eşleme

Evet (Otomatik, Dinamik/kare kare)

TruMotion

Evet (4096x2160'a kadar)

Gerçek Sinema

Evet (4096x2160'a kadar)

Pürüzsüz Tonlama

Evet

Brilliant Color™ (Örtüşme Görevi)

Evet

AĞIRLIK

Net Ağırlık (kg veya g)

1.49 kg

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Tüm Özellikler

SATIŞ BÖLGESI

Satış Bölgesi

Global

MODEL BİLGİLERİ

Üretim Modeli Adı

XG7QBK

Alıcı Model Adı

XG7QBK

Bluetooth Arama adı

XG7Q

Marka Bilgileri

XBOOM Go

BOYUT(G X Y X D, MM)

Boyut (G x Y x D) mm

261 x 98 x 95

AĞIRLIK(KG)

Net Ağırlık (kg)

1,1 kg

Brüt Ağırlık (kg)

2.7

KARTON KUTU

Karton Boyutu (G x Y x D) mm

320 x 143 x 145

Tip

Normal tip

KANALLAR

Kanal Sayısı

1 kanal (2 Yönlü)

ÇIKIŞ GÜCÜ

Çıkış Gücü

30 W (woofer) + 10 W (tweeter)

BAĞLANTI - GENEL

Aux girişi (3.5)

Var

USB C-type (Dişi)

Var

DC çıkışı (USB A Type)

Var

GÖRÜNTÜLEME BILGILERI

Ekran Tipi

LED Göstergesi
(BT, Güç açık, Pil, EQ)

EQ

Sound Boost

Var (Küresel varsayılan)

Standart

Var

Özel EQ (Uygulama)

Var

PIL

Pil Türü

Lityum-İyon

Pil Kapasitesi

28,86 W (7,4 V / 3900 mAh)

Pil Şarj süresi

5

Pil Ömrü

24 Saat

GÜÇ TÜKETIMI

Güç açık modu (Şarj durumu)

10 W

Bekleme modu

0,5 W

BLUETOOTH SES FORMATI

SBC

Var

AAC

Var

KOLAYLIK

Çok Noktalı

Var (2 adet)

Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)

Var

Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)

Var (10 adet)

Yükseltme Yöneticisi (FOTA)

Var

Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)

Var/Var

Sesli komut (Google Asistan, Siri)

Var

Aydınlatma

Var

Su / Sıçrama Koruması

Var (IP67)

Bluetooth

Var (5.1)

Pil Göstergesi

Var

Telefon hoparlörü

Var

Güvenlik Kilidi

Var

HOPARLÖR

Woofer Ünitesi

Track Tipi Woofer (53x93 mm) x1

Tweeter Ünitesi

Kubbe Tweeter (20 mm) x1

Pasif Radyatör

Var

Empedans

woofer(3 Ω)/tweeter(8Ω)

AKSESUAR(MANUEL)

Basit kılavuz

Var

Garanti Kartı

Var

AKSESUAR(DIĞERLERI)

USB C Type kablo

Var

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