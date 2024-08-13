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LG CineBeam Q Projektör Satın Alımlarında LG XBOOM XG7Q Hoparlör Hediye
-
LG CineBeam Q | Küçük 4K UHD Projektör
-
LG XBOOM Go XG7QBK Taşınabilir Bluetooth hoparlör, IP67, 24 Saatlik Pil Ömrü
Ana Özellikler
-
Yerel Çözünürlük
-
4K UHD (3840x2160)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
-
500
-
Tip
-
3 Kanal Lazer (R, G, B)
-
Kontrast Oranı
-
450.000:1
-
Dijital Keystone Düzeltme
-
Kenar Ayarlama (4/9/15 Nokta Eğrilik)
-
Çıktı
-
3W Tek Renk
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
-
Evet (4K/30Hz'e kadar)
-
yakınlaştır
-
Sabit
Tüm Özellikler
EN BOY ORANI
-
En Boy Oranı Kontrolü
-
16:9/Orijinal/Tam Geniş/4:3/Dikey Yakınlaştırma
PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
-
500
KONTRAST ORANI
-
Kontrast Oranı
-
450.000:1
TASARIM
-
Kabin Rengi
-
Gümüş
-
Kensington kilidi
-
Evet
-
Yerel Anahtar
-
Bir anahtar
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
Dijital(HDMI)
-
4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
-
USB C Tipi
-
Evet
IŞIK KAYNAĞI
-
Tip
-
3 Kanal Lazer (R, G, B)
YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK
-
Yerel Çözünürlük
-
4K UHD (3840x2160)
GÜRÜLTÜ
-
Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)
-
25 dB(A)↓
-
Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)
-
29 dB(A)↓
PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ
-
Ekran boyutu
-
50" ~ 120"
-
Standart (lensten duvara)
-
80"@2,13m 100"@2,66m
-
Atma oranı
-
1.2
PROJEKSIYON LENSI
-
Odak (Otomatik / Manuel)
-
Motorlu, Otomatik
-
yakınlaştır
-
Sabit
PROJEKSIYON OFSETI
-
Projeksiyon Ofseti
-
100%
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Projeksiyon Sistemi
-
DLP
BOYUT
-
Net Boyut (mm) (G x D x Y)
-
80x135x135
AKSESUAR
-
Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)
-
Basit kitap
-
Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
-
Evet
-
Garanti belgesi
-
Bölgeye bağlı
-
Uzaktan Kumanda - Normal
-
Evet
-
Uygunluklar(Yönetmelik)
-
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
SES
-
Temiz ses
-
Evet (Clear Voice lll)
-
Çıktı
-
3W Tek Renk
-
Dolby Atmos uyumlu
-
Evet
SICAKLIK
-
Çalışma Sıcaklığı
-
0 ~ 40℃
TEKDÜZELIK
-
Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)
-
%85↑
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Maks.)
-
65W
-
Güç kaynağı
-
Adaptör 65W
-
Hazırda bekleme gücü
-
<0.5W
ÖZELLIKLER
-
Siyah Seviye Kontrolü
-
Evet
-
Bluetooth AV Senk Kontrolü
-
Evet
-
Bluetooth Ses çıkışı
-
Evet
-
Renk gamı ayarı (Uzman kontrolü)
-
Evet
-
Renk Yönetim Sistemi (Uzman kontrolü)
-
Evet
-
Renk Sıcaklığı Ayarı
-
Evet
-
İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)
-
Evet
-
İçerik Mağazası / LG Smart World (App Store)
-
Evet
-
İçindekiler Önerisi
-
Evet
-
Dijital Keystone Düzeltme
-
Kenar Ayarlama (4/9/15 Nokta Eğrilik)
-
Dinamik Renk (Uzman kontrolü)
-
Evet
-
Dinamik Kontrast (Uzman kontrolü)
-
Evet
-
Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku
-
Evet
-
Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma
-
Evet
-
Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu
-
Evet (Min/Orta/Maks)
-
Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı
-
Evet
-
Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi
-
Evet
-
Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)
-
Evet
-
HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)
-
Evet (eARC)
-
HDMI basit bağlantı(CEC)
-
Evet
-
HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)
-
Evet
-
Görüntü Döndürme
-
Evet (Yatay/Dikey)
-
İnternet tarayıcısı
-
Evet
-
LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)
-
Evet
-
Gürültü Azaltma
-
Evet
-
Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)
-
webOS 6.0 (Akıllı)
-
Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)
-
Evet
-
Premium CP
-
Evet
-
İşlemci
-
Dört çekirdekli
-
Hızlı (Anında) Güç açma/kapama
-
Evet (açık 12 sn ↓ / kapalı 2 sn)
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
-
Evet (4K/30Hz'e kadar)
-
Kendi Kendine Teşhis
-
Evet
-
Ayar Kılavuzu
-
Evet
-
Mağaza Modu
-
Evet
-
Süper Çözünürlük (Uzman Kontrolü)
-
Evet (4K)
-
USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)
-
Evet
-
Beyaz dengesi ayarı (Uzman kontrolü)
-
Evet
-
Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)
-
Evet (4K/30Hz'e kadar)
-
Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)
-
Evet (OCF/UEI IoT desteklenmiyor)
-
Arka plan görüntüsü
-
Evet
-
AI Hoparlör Uyumluluğu
-
Apple Homekit ile çalışır
-
HDCP
-
HDCP2.2
-
HDR
-
HDR10, HLG
-
HDR Ton Eşleme
-
Evet (Otomatik, Dinamik/kare kare)
-
TruMotion
-
Evet (4096x2160'a kadar)
-
Gerçek Sinema
-
Evet (4096x2160'a kadar)
-
Pürüzsüz Tonlama
-
Evet
-
Brilliant Color™ (Örtüşme Görevi)
-
Evet
AĞIRLIK
-
Net Ağırlık (kg veya g)
-
1.49 kg
Tüm Özellikler
SATIŞ BÖLGESI
-
Satış Bölgesi
-
Global
MODEL BİLGİLERİ
-
Üretim Modeli Adı
-
XG7QBK
-
Alıcı Model Adı
-
XG7QBK
-
Bluetooth Arama adı
-
XG7Q
-
Marka Bilgileri
-
XBOOM Go
BOYUT(G X Y X D, MM)
-
Boyut (G x Y x D) mm
-
261 x 98 x 95
AĞIRLIK(KG)
-
Net Ağırlık (kg)
-
1,1 kg
-
Brüt Ağırlık (kg)
-
2.7
KARTON KUTU
-
Karton Boyutu (G x Y x D) mm
-
320 x 143 x 145
-
Tip
-
Normal tip
KANALLAR
-
Kanal Sayısı
-
1 kanal (2 Yönlü)
ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Çıkış Gücü
-
30 W (woofer) + 10 W (tweeter)
BAĞLANTI - GENEL
-
Aux girişi (3.5)
-
Var
-
USB C-type (Dişi)
-
Var
-
DC çıkışı (USB A Type)
-
Var
GÖRÜNTÜLEME BILGILERI
-
Ekran Tipi
-
LED Göstergesi
(BT, Güç açık, Pil, EQ)
EQ
-
Sound Boost
-
Var (Küresel varsayılan)
-
Standart
-
Var
-
Özel EQ (Uygulama)
-
Var
PIL
-
Pil Türü
-
Lityum-İyon
-
Pil Kapasitesi
-
28,86 W (7,4 V / 3900 mAh)
-
Pil Şarj süresi
-
5
-
Pil Ömrü
-
24 Saat
GÜÇ TÜKETIMI
-
Güç açık modu (Şarj durumu)
-
10 W
-
Bekleme modu
-
0,5 W
BLUETOOTH SES FORMATI
-
SBC
-
Var
-
AAC
-
Var
KOLAYLIK
-
Çok Noktalı
-
Var (2 adet)
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çift mod)
-
Var
-
Kablosuz parti bağlantısı (Çoklu mod)
-
Var (10 adet)
-
Yükseltme Yöneticisi (FOTA)
-
Var
-
Bluetooth Uygulaması (Android/iOS)
-
Var/Var
-
Sesli komut (Google Asistan, Siri)
-
Var
-
Aydınlatma
-
Var
-
Su / Sıçrama Koruması
-
Var (IP67)
-
Bluetooth
-
Var (5.1)
-
Pil Göstergesi
-
Var
-
Telefon hoparlörü
-
Var
-
Güvenlik Kilidi
-
Var
HOPARLÖR
-
Woofer Ünitesi
-
Track Tipi Woofer (53x93 mm) x1
-
Tweeter Ünitesi
-
Kubbe Tweeter (20 mm) x1
-
Pasif Radyatör
-
Var
-
Empedans
-
woofer(3 Ω)/tweeter(8Ω)
AKSESUAR(MANUEL)
-
Basit kılavuz
-
Var
-
Garanti Kartı
-
Var
AKSESUAR(DIĞERLERI)
-
USB C Type kablo
-
Var
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