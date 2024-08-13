Pazarlama mesajlarının alınması (İsteğe bağlı)

LGE ve onun bağlı kuruluşlarının en son haberler ve özel teklifler hakkında e-posta, SMS, anlık bildirim, telefon çağrısı, sosyal medya siteleri ve/ya diğer elektronik ileti biçimleri yoluyla benimle iletişime geçmesine izin veriyorum. E-posta dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, her iletişim kanalında sağlanan talimatları izleyerek ve LGE Gizlilik Politikası'na uygun olarak fikrimi herhangi bir zaman değiştirebilirim.