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Üye Olmayan Müşterilere İlişkin Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni
Bu metnin amacı, LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan “https://www.lg.com/tr” alan adlı internet sitesinde (“Platform”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda bilgi vermektir.
Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.
- Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar?
- Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar?
- Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir?
- Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir?
- Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır?
- Kişisel verileriniz ne kadar süreyle saklanır?
- İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir?
- Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet süreci nasıldır?
Veri Sorumlusu
Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı Şişli/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren LG Electronics Ticaret ve Anonim Şirketi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.