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LG Soundbar GX
Tüm Özellikler
BOYUTLAR
-
Ana Ünite (GxYxD/mm)
1440 x 150 x 32,5
-
Subwoofer (GxYxD/mm)
180 x 394 x 290
-
Kutu Tipi
TipOn
-
Kutu Rengi
Beyaz+Sarı
-
Subwoofer (Net Ağırlık (kg)
5.8
-
Malzeme-Ana Set-Ön
Jersey
-
Malzeme-Ana Set-Üst/Alt
Kalıp/Alüminyum
-
Malzeme-Subwoofer-Ön
Jersey
-
Malzeme-Subwoofer-Gövde
Ahşap
-
Eşleşen TV boyutu
65 inç yukarı (2020 modelleri)
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
3,1 kanal
-
Çıkış Gücü (THD %10)-Toplam
420W
-
Çıkış Gücü (THD %10)-Ön
80W (40W+40W) x 2
-
Çıkış Gücü (THD %10)-Orta
40W
-
Çıkış Gücü (THD %10)-Subwoofer
220W (Kablosuz)
HOPARLÖR
-
Hoparlör sayısı
8 adet
-
Ana Ünite-SPL
83dB
-
Ana Ünite-Sistem
Kapalı Kutu
-
Ana Ünite-Tweeter Ünitesi-Sadece Ön
20 mm (2 adet)
-
Ana Ünite-Woofer Ünitesi
3 inç (4 adet)
-
Ana Ünite-Empedans
4ohm
-
Orta Ünite-SPL
83dB
-
Orta Ünite-Sistem
Kapalı Kutu
-
Orta Ünite-Woofer Ünitesi
2,3 inç (1 adet)
-
Orta Ünite-Empedans
4ohm
-
Subwoofer-SPL
85dB
-
Subwoofer-Sistem
Bass Reflex
-
Subwoofer-Woofer Ünitesi
6 inç (1 adet)
-
Subwoofer-Empedans
3ohm
BAĞLANTI
-
Genel- HDMI 2.1 (HDCP 2.3)-Giriş/Çıkış
Var (1)/Var (1)
-
HDR10/HDR10+
Var/Yok
-
Dolby Vision
Var
-
Genel-USB
Var
-
Kablosuz-Bluetooth
Var (ver. 4.0, Bluetooth kodek SBC/AAC)
-
Kablosuz-WiFi
Kablosuz hazır (1:1)
BİLGİ EKRANI
-
Ekran Tipi
LCD (5 kar.)
SES MODU
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses-Sampling-24 bit/96 kHz
Var
-
Yüksek Çözünürlüklü Ses-Upbit/Upsampling-24 bit/96 kHz
Var
-
Ses Efekti-AI Sound Pro
Var
-
Ses Efekti-Standart
Var
-
Ses Efekti-Müzik
Var
-
Ses Efekti-Yoğun Bas
Var
-
Ses Efekti-Film
Var
-
Ses Efekti-Dolby Atmos
Var
-
Ses Efekti-DTS:X
Var
-
Kullanıcı EQ
Var (Uygulama)
-
Gece Modu-Açık/Kapalı
Var (Uygulama)
-
Dinamik Aralık Kontrolü-Açık/Kapalı
Var (Uygulama)
-
Otomatik Ses Düzenleyici-Açık/Kapalı
Var (Uygulama)
RAHATLIK
-
Akıllı Telefon ve Tablet Uzaktan Kumanda Uygulaması-iOS/Android
Yok/Var
-
Akıllı Telefon Dosya Oynatma
Var
-
FOTA
Var
-
TV Kumandası ile Kontrol-Ses+, -, Sessiz
Var
-
Ses Senkronizasyonu/Bluetooth (LGTV)
Var
-
Otomatik Güç Açma/Kapama-Bluetooth (LGTV)
Var
-
A/V Senkronizasyonu-0~300 ms
Var (Uygulama)
-
SIMPLINK
Var
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Var (ARC ve e-ARC)
-
Woofer Ses Seviyesi
Var
-
Kanal Seviyesi
Var (-6 ~ 6dB, 1dB/adım)-Orta Ünite, Arka
-
Sessiz
Var
-
Otomatik Karartıcı
Var
-
USB Host
Var
-
Yerleşik müzik
Var
-
Bluetooth Stand-By
Var
SES BİÇİMİ
-
LPCM
Var
-
Dolby Atmos
Var
-
Dolby TrueHD
Var
-
Dolby Digital Plus
Var
-
Dolby Digital
Var
-
DTS Digital Surround
Var
-
DTS-HD Master Audio
Var
-
DTS-HD Yüksek Çözünürlük
Var
-
DTS X
Var
-
AAC/AAC+
Var
-
FLAC-192 kHz'e kadar
Var (USB)
-
OGG-48 kHz'e kadar
Var (USB)
-
WAV
Var (USB)
-
MP3
Var (USB)
-
WMA
Var (USB)
-
AAC
Var (USB)
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Ana Ünite-Tip
Adaptör (25V, 1,52A)
-
Ana Ünite-Kapalı Halde Tüketim
0,5W
-
Subwoofer-Tip-SMPS
SMPS (100~240V, 50/60Hz)
-
Subwoofer-Kapalı Halde Tüketim
0,5W
-
Subwoofer-Güç Tüketimi
33W
-
Subwoofer-Kablosuz Frekans
5GHz
AKSESUARLAR
-
Kullanıcı Kılavuzu-Web (Basit Kılavuz ile)
Var (Full)
-
Kullanıcı Kılavuzu-Kitapçık
Var (Basit)
-
Kullanıcı Kılavuzu-Duvara Montaj Kılavuzu
Var
-
Kullanıcı Kılavuzu-Açık Kaynak
Var (Full)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi-Model
MA7
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi-Pil (boyut)
AAAx2
-
Pil
Var (Yerleşik)
-
Garanti Kartı
Var
-
Duvar Bağlantı Parçası
Var
-
HDMI Kablosu
Var
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