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LG Soundbar QP5W

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar QP5W

QP5W

LG Soundbar QP5W

front view with sub woofer
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Ana Özellikler

  • Kanal Sayısı

    3.1.2

  • Çıkış Gücü

    320 W

  • Dolby Atmos

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • Ana

    296,0 x 59,9 x 126,0 mm

  • Subwoofer

    388 x 291 x 185 mm

Tüm Özellikler

GENEL

  • Kanal Sayısı

    3.1.2

  • Hoparlör Sayısı

    7 EA

  • Çıkış Gücü

    320 W

SES EFEKTI

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Sinema

    Evet

  • Oyun

    Evet

  • Standart

    Evet

SES FORMATI

  • AAC

    Evet

  • AAC+

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

  • DTS:X

    Evet

BAĞLANABILIRLIK

  • Bluetooth Çözücü - SBC/AAC

    Evet

  • Bluetooth Sürümü

    4

  • HDMI Girişi

    1

  • HDMI Çıkışı

    1

  • Optik

    1

  • USB

    1

HDMI DESTEKLI

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Evet

  • Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)

    Evet

  • Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)

    Evet

  • Dolby Vision

    Evet

  • HDR10

    Evet

  • Pass-through

    Evet

  • 4K Geçiş (Pass-through)

    Evet

ERIŞILEBILIRLIK

  • Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS

    Evet

  • TV Ses Modu Paylaşımı

    Evet

BOYUT (GXYXD)

  • Ana

    296,0 x 59,9 x 126,0 mm

  • Subwoofer

    388 x 291 x 185 mm

AĞIRLIK

  • Bürüt Ağırllık

    12,0 kg

  • Ana

    1,6 kg

  • Subwoofer

    7,6 kg

AKSESUAR

  • HDMI Kablosu

    Evet

  • Garanti belgesi

    Evet

GÜÇ

  • Güç Tüketimi (Ana)

    36 W

  • Güç Tüketimi (Subwoofer)

    38 W

  • Güç Tüketimi Kapalı (Ana)

    0,5 W ↓

  • Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)

    0,5 W ↓

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları