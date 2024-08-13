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LG Soundbar SH7Q
Tüm Özellikler
MODEL BİLGİLERİ
-
Marka Bilgileri
LG Soundbar
-
Model Adı
SH7Q
-
Subwoofer Model Adı
SPQ5H-W
-
Sistem (Ana Çip)
MT8502
-
Ana Set / Subwoofer Rengi
Siyah
BOYUT(G X Y X D, MM)
-
Ana Ünite (Ayaklı)
1200 x 97 x 145
-
Subwoofer
171 x 390 x 261
MALZEME
-
Ana Ünite - Ön / Üst / Alt
Metal Izgara / Kalıp / Kalıp
-
Subwoofer - Ön / Gövde
Jersey / Ahşap
AĞIRLIK(KG)
-
Ana Ünite
8,6 kg
-
Subwoofer
5,3 kg
-
Brüt Ağırlık
21,0 kg
KARTON KUTU
-
Boyut (G X Y X D) mm
1326 x 482 x 251
-
Tip
Flexo
-
Renk
Sarı
KANAL SAYISI
-
Kanal Sayısı
5.1 kanal
ÇIKIŞ GÜCÜ(THD%10)
-
Toplam
800W
-
Ön
120W x 2
-
Orta
120W
-
Surround (Yan)
120W x 2
-
Subwoofer
200W (Kablosuz)
ÖN HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)
-
SPL
82 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
3 inç (Kağıt, Gümüş)
-
Empedans
4 ohm
ORTA HOPARLÖR ÜNITESI
-
SPL
82 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
3 inç (Kağıt, Gümüş)
-
Empedans
4 ohm
YAN HOPARLÖR ÜNITESI_SURROUND(SOL/SAĞ)
-
SPL
82 dB
-
Sistem
Kapalı
-
Woofer Ünitesi
3 inç (Kağıt, Gümüş)
-
Empedans
4 ohm
SUBWOOFER HOPARLÖR ÜNITESI
-
SPL
85 dB
-
Sistem
Bass Reflex
-
Woofer Ünitesi
6 inç
-
Empedans
3 ohm
HOPARLÖR ÜNITESI SAYISI
-
Hoparlör Sayısı
6 adet
GENEL BAĞLANTI
-
Optik
Var (1)
-
HDMI Girişi / Çıkışı
Var (1)
-
USB
Var
KABLOSUZ BAĞLANTI
-
Bluetooth Sürümü
4.2
-
Bluetooth Kodek - SBC / AAC
Var / Var
GÖRÜNTÜLEME BILGILERI
-
Ekran Tipi
LCD (5 kar.)
SES EFEKTİ
-
AI Sound Pro
Var
-
Standart
Var
-
Müzik
Var
-
Sinema
Var
-
Clear Voice
Var
-
Spor
Var
-
Oyun
Var
-
Bass Blast / Bass Blast +
Var
-
DTS Virtual:X
Var
SES KONTROLÜ
-
Kullanıcı EQ - RCU / App
Var / Var
-
Gece Açma / Kapama - RCU / App
Var / Var
-
Dinamik Aralık Açık / Kapalı- Uygulama
Var
-
Otomatik Ses Düzenleyici Açık / Kapalı - Uygulama
Var
-
Surround Açma / Kapama - RCU / App
Var / Var
-
SFX (Varsayılan)
Var
-
Soundbar Modu Kontrolü (TV GUI ile)
Var
-
TV Ses Modu Paylaşma
Var
HDMI DESTEKLI
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Var
-
CEC (Simplink)
Var
KOLAYLIK
-
Uzaktan Uygulama - iOS / Android işletim sistemi
Var / Var
-
Akıllı Telefon Dosya Oynatma (Bluetooth)
Var
-
FOTA
Var
-
TV Kumandası ile Kontrol (Ses+/-, Sessiz)
Var / Var
-
Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LGTV) / Optik
Var / Var
-
Otomatik Güç Açma / Kapama - Bluetooth (LGTV) / Optik
Var / Var
-
Otomatik Açma / Kapama - RCU / APP
Var / Var
-
A/V Sunc (0~300ms) - APP
Var
-
Woofer Seviyesi (-15 ~ 6dB, 1dB/Adım)
Var
-
Kanal Seviyesi (-6 ~ 6dB, 1dB/Adım)_Soundbar Ana Ünite - Merkez (Üst dahil) / Surround
Var / Var
-
Sessiz
Var
-
Otomatik Karartıcı
Var
-
USB Host
Var
-
Yerleşik Müzik
Var (1)
-
Bluetooth Stand-By
Var
SES FORMATI(BITSTREAM)
-
LPCM
Var
-
Dolby Digital
Var
-
DTS Digital Surround
Var
DOSYA FORMATI
-
USB
Var
GÜÇ_ANA ÜNİTE
-
SMPS (200-240V~ 50/60Hz)
Var
-
Kapalı Halde Tüketim
0,5 W ↓
-
Güç Tüketimi
95 W
GÜÇ_SUBWOOFER
-
Tip (SMPS, 200-240V~ 50/60Hz)
Var
-
Kapalı Halde Tüketim
0,5 W ↓
-
Güç Tüketimi
33 W
-
Kablosuz Frekans
5 GHz
AKSESUAR_KITAPÇIK
-
Web Kılavuzu (Dosya)
Var (Full)
-
Yerleşik Kılavuz (Kitap) (Özet veya Ayrıntılı)
Var (Basit)
-
Açık Kaynak - Var (Ayrıntılı veya Özet)
Var (Full)
-
Garanti Kartı
Var
AKSESUAR_UZAKTAN KUMANDA
-
Model Adı
RAV21
-
Pil (Boyut)
AA x 2
-
Yerleşik Pil
Var
AKSESUAR_DIĞER
-
Optik Kablo
Var
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