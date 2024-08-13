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LG Soundbar SH7Q

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar SH7Q

SH7Q

LG Soundbar SH7Q

subwoofer ile önden görünüm
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Tüm Özellikler

MODEL BİLGİLERİ

  • Marka Bilgileri

    LG Soundbar

  • Model Adı

    SH7Q

  • Subwoofer Model Adı

    SPQ5H-W

  • Sistem (Ana Çip)

    MT8502

  • Ana Set / Subwoofer Rengi

    Siyah

BOYUT(G X Y X D, MM)

  • Ana Ünite (Ayaklı)

    1200 x 97 x 145

  • Subwoofer

    171 x 390 x 261

MALZEME

  • Ana Ünite - Ön / Üst / Alt

    Metal Izgara / Kalıp / Kalıp

  • Subwoofer - Ön / Gövde

    Jersey / Ahşap

AĞIRLIK(KG)

  • Ana Ünite

    8,6 kg

  • Subwoofer

    5,3 kg

  • Brüt Ağırlık

    21,0 kg

KARTON KUTU

  • Boyut (G X Y X D) mm

    1326 x 482 x 251

  • Tip

    Flexo

  • Renk

    Sarı

KANAL SAYISI

  • Kanal Sayısı

    5.1 kanal

ÇIKIŞ GÜCÜ(THD%10)

  • Toplam

    800W

  • Ön

    120W x 2

  • Orta

    120W

  • Surround (Yan)

    120W x 2

  • Subwoofer

    200W (Kablosuz)

ÖN HOPARLÖR ÜNITESI(SOL/SAĞ)

  • SPL

    82 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    3 inç (Kağıt, Gümüş)

  • Empedans

    4 ohm

ORTA HOPARLÖR ÜNITESI

  • SPL

    82 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    3 inç (Kağıt, Gümüş)

  • Empedans

    4 ohm

YAN HOPARLÖR ÜNITESI_SURROUND(SOL/SAĞ)

  • SPL

    82 dB

  • Sistem

    Kapalı

  • Woofer Ünitesi

    3 inç (Kağıt, Gümüş)

  • Empedans

    4 ohm

SUBWOOFER HOPARLÖR ÜNITESI

  • SPL

    85 dB

  • Sistem

    Bass Reflex

  • Woofer Ünitesi

    6 inç

  • Empedans

    3 ohm

HOPARLÖR ÜNITESI SAYISI

  • Hoparlör Sayısı

    6 adet

GENEL BAĞLANTI

  • Optik

    Var (1)

  • HDMI Girişi / Çıkışı

    Var (1)

  • USB

    Var

KABLOSUZ BAĞLANTI

  • Bluetooth Sürümü

    4.2

  • Bluetooth Kodek - SBC / AAC

    Var / Var

GÖRÜNTÜLEME BILGILERI

  • Ekran Tipi

    LCD (5 kar.)

SES EFEKTİ

  • AI Sound Pro

    Var

  • Standart

    Var

  • Müzik

    Var

  • Sinema

    Var

  • Clear Voice

    Var

  • Spor

    Var

  • Oyun

    Var

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Var

  • DTS Virtual:X

    Var

SES KONTROLÜ

  • Kullanıcı EQ - RCU / App

    Var / Var

  • Gece Açma / Kapama - RCU / App

    Var / Var

  • Dinamik Aralık Açık / Kapalı- Uygulama

    Var

  • Otomatik Ses Düzenleyici Açık / Kapalı - Uygulama

    Var

  • Surround Açma / Kapama - RCU / App

    Var / Var

  • SFX (Varsayılan)

    Var

  • Soundbar Modu Kontrolü (TV GUI ile)

    Var

  • TV Ses Modu Paylaşma

    Var

HDMI DESTEKLI

  • Ses Dönüş Kanalı (ARC)

    Var

  • CEC (Simplink)

    Var

KOLAYLIK

  • Uzaktan Uygulama - iOS / Android işletim sistemi

    Var / Var

  • Akıllı Telefon Dosya Oynatma (Bluetooth)

    Var

  • FOTA

    Var

  • TV Kumandası ile Kontrol (Ses+/-, Sessiz)

    Var / Var

  • Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LGTV) / Optik

    Var / Var

  • Otomatik Güç Açma / Kapama - Bluetooth (LGTV) / Optik

    Var / Var

  • Otomatik Açma / Kapama - RCU / APP

    Var / Var

  • A/V Sunc (0~300ms) - APP

    Var

  • Woofer Seviyesi (-15 ~ 6dB, 1dB/Adım)

    Var

  • Kanal Seviyesi (-6 ~ 6dB, 1dB/Adım)_Soundbar Ana Ünite - Merkez (Üst dahil) / Surround

    Var / Var

  • Sessiz

    Var

  • Otomatik Karartıcı

    Var

  • USB Host

    Var

  • Yerleşik Müzik

    Var (1)

  • Bluetooth Stand-By

    Var

SES FORMATI(BITSTREAM)

  • LPCM

    Var

  • Dolby Digital

    Var

  • DTS Digital Surround

    Var

DOSYA FORMATI

  • USB

    Var

GÜÇ_ANA ÜNİTE

  • SMPS (200-240V~ 50/60Hz)

    Var

  • Kapalı Halde Tüketim

    0,5 W ↓

  • Güç Tüketimi

    95 W

GÜÇ_SUBWOOFER

  • Tip (SMPS, 200-240V~ 50/60Hz)

    Var

  • Kapalı Halde Tüketim

    0,5 W ↓

  • Güç Tüketimi

    33 W

  • Kablosuz Frekans

    5 GHz

AKSESUAR_KITAPÇIK

  • Web Kılavuzu (Dosya)

    Var (Full)

  • Yerleşik Kılavuz (Kitap) (Özet veya Ayrıntılı)

    Var (Basit)

  • Açık Kaynak - Var (Ayrıntılı veya Özet)

    Var (Full)

  • Garanti Kartı

    Var

AKSESUAR_UZAKTAN KUMANDA

  • Model Adı

    RAV21

  • Pil (Boyut)

    AA x 2

  • Yerleşik Pil

    Var

AKSESUAR_DIĞER

  • Optik Kablo

    Var

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