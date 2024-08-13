Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Soundbar SN7Y

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar SN7Y

SN7Y

LG Soundbar SN7Y

subwoofer ile önden görünüm
Yazdır

Tüm Özellikler

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

  • Dolby Atmos

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • High Resolution Audio

    24bit/96kHz

  • 4K Passthrough

    Yes (HDCP 2.3)

  • Wireless Surround Sound Ready

    Evet

  • Bluetooth Streaming

    4

  • Meridian Audio Technology

    Evet

  • USB Playback

    Evet

  • Dolby Vision & HDR10 Passthrough

    Evet

GENERAL

  • Kanal

    3.1.2ch

  • Toplam Güç

    380W

UYGUNLUK

  • TV ile uyumluluk

    Evet

  • Audio Return Channel (ARC)

    Evet

  • Simplink

    Evet

  • Gece Modu

    Evet

SES MODU

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Standart

    Evet

  • Muzik

    Evet

  • Bass Blast

    Evet

  • Bass Blast +

    Evet

  • Movie (Dolby Surround)

    Evet

  • DTS:X

    Evet

  • Dolby Atmos

    Evet

SES FORMATI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Atmos®

    Evet

  • Dolby TrueHD

    Evet

  • Dolby Digital Plus

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

HOPARLÖR

  • Ön

    30W x 2

  • Orta

    30W

  • Ön Hoparlör Ağırlığı

    35W x 2

  • SubWoofer

    220W (Wireless)

BAĞLANILABİLİRLİK

  • Wireless Active Subwoofer

    Evet

  • Wireless Active Subwoofer

    Evet

  • Bluetooth

    4

  • LG TV Sound Sync (Bluetooth)

    Evet

  • LG TV Sound Sync (Optikal)

    Evet

  • Optical Input

    Evet

  • USB

    Evet

  • HDMI (HDCP 2.3) giriş

    1

  • HDMI (HDCP 2.3) çıkış

    1

GÜÇ

  • Soundbar Güç Tüketimi

    38W

  • Soundbar Bekleme Modunda Güç tüketimi

    0.5W ↓

  • Subwoofer Güç Tüketimi

    33W

  • Subwoofer Bekleme Modu Güç Tüketimi

    0.5W ↓

ÖLÇÜLER

  • Tv ile Eşleşme

    40 inch ↑

  • Subwoofer (G x Y x D) mm

    180 x 394 x 290

  • Subwoofer Net Ağırlığı

    5.8 kg

  • Kutu Toplam Ağırlığı

    11.77 kg

  • Soundbar (G x Y x D) mm

    890 x 65 x 119

  • Soundbar Net Ağırlığı

    3.7 kg

  • Kutu Boyutu (G x Y x D) mm

    984 x 227 x 461

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları