We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar SN7Y
Tüm Özellikler
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
Dolby Atmos
Evet
-
DTS:X
Evet
-
High Resolution Audio
24bit/96kHz
-
4K Passthrough
Yes (HDCP 2.3)
-
Wireless Surround Sound Ready
Evet
-
Bluetooth Streaming
4
-
Meridian Audio Technology
Evet
-
USB Playback
Evet
-
Dolby Vision & HDR10 Passthrough
Evet
GENERAL
-
Kanal
3.1.2ch
-
Toplam Güç
380W
UYGUNLUK
-
TV ile uyumluluk
Evet
-
Audio Return Channel (ARC)
Evet
-
Simplink
Evet
-
Gece Modu
Evet
SES MODU
-
AI Sound Pro
Evet
-
Standart
Evet
-
Muzik
Evet
-
Bass Blast
Evet
-
Bass Blast +
Evet
-
Movie (Dolby Surround)
Evet
-
DTS:X
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
SES FORMATI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Atmos®
Evet
-
Dolby TrueHD
Evet
-
Dolby Digital Plus
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
HOPARLÖR
-
Ön
30W x 2
-
Orta
30W
-
Ön Hoparlör Ağırlığı
35W x 2
-
SubWoofer
220W (Wireless)
BAĞLANILABİLİRLİK
-
Wireless Active Subwoofer
Evet
-
Wireless Active Subwoofer
Evet
-
Bluetooth
4
-
LG TV Sound Sync (Bluetooth)
Evet
-
LG TV Sound Sync (Optikal)
Evet
-
Optical Input
Evet
-
USB
Evet
-
HDMI (HDCP 2.3) giriş
1
-
HDMI (HDCP 2.3) çıkış
1
GÜÇ
-
Soundbar Güç Tüketimi
38W
-
Soundbar Bekleme Modunda Güç tüketimi
0.5W ↓
-
Subwoofer Güç Tüketimi
33W
-
Subwoofer Bekleme Modu Güç Tüketimi
0.5W ↓
ÖLÇÜLER
-
Tv ile Eşleşme
40 inch ↑
-
Subwoofer (G x Y x D) mm
180 x 394 x 290
-
Subwoofer Net Ağırlığı
5.8 kg
-
Kutu Toplam Ağırlığı
11.77 kg
-
Soundbar (G x Y x D) mm
890 x 65 x 119
-
Soundbar Net Ağırlığı
3.7 kg
-
Kutu Boyutu (G x Y x D) mm
984 x 227 x 461
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.