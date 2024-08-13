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LG Soundbar SNH5

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG Soundbar SNH5

SNH5

LG Soundbar SNH5

subwoofer ve yukarı ses veren arka hoparlörle önden görünüm
LG Soundbar SNH5

Tümüyle Nefes Kesici Ses Deneyimi

DTS Virtual: X

Güçlü ve daha gerçekçi sesle eğlence deneyimi

4.1 Kanallı Surround System

Üstün ev sineması deneyimi için

AI Sound Pro

Her türlü eğlence için optimize ses

TV Ses Senk

Kaliteli eğlence için kaliteli ses
LG Soundbar'ın sol köşesinin yakından görünümü. TV'nin sol alt tarafı da görülmektedir.
LG Soundbar SNH5

Sinema Deneyiminiz İçin En İyi Ses Teknolojisi

DTS Virtual: X

Büyüleyici 3D Ses Sayesinde Farka Bizzat Şahit Olun

LG Soundbar SNH5, en sevdiğiniz tüm filmleri en etkileyici şekilde izlemek üzere evinizi tiyatroya dönüştüren DTS Virtual:X ile buluşuyor.

Duvarda TV; TV'nin altında beyaz mermer rafın üstünde LG Soundbar ve sağında subwoofer. Arabada giden bir çifti gösteren TV.

4.1 Kanallı Ses

Eksiksiz Sinema Deneyimi İçin

4.1 kanallı çıkışı destekleyen LG Sound SNH5 sayesinde daima en etkileyici ses kalitesiyle TV izleyin.
LG ThinQ

TV'nizi ve Soundbar'ınızı Kontrol Merkezi Haline Getirin

Soundbar'ınız artık ev işlerinizin yöneticisi olabilir. Bağlantılı LG ThinQ ev aletlerini oturma odanızdan rahatça izleyin ve kontrol edin. Buzdolabınızın, çamaşır makinenizin ve hava temizleyicinizin durumunu kontrol edebilir, hatta elektrikli süpürgenizi açıp kapatabilirsiniz.

Duvarda asılı TV. TV'nin altında LG Soundbar. TV ve LG Soundbar arasında LG ThinQ logosu ve cihaz simgeleri gösterilir.

AI Sound Pro

İzlediğiniz Her İçeriğe Uyarlanabilen Ses

AI Sound Pro, ses ayarlarını o anda çalınan içeriğe göre optimize etmek için içeriği otomatik olarak analiz eder. İçeriğin türüne bağlı olarak mükemmel netliğe sahip diyaloglar veya çok daha güçlü aksiyon ile her ayrıntıyı yakalayın.

Gri bir duvara asılı TV ile altındaki gri rafta duran LG Soundbar. Orkestrayı yöneten orkestra şefini gösteren TV.

TV Ses Senk

Kaliteli eğlence için kaliteli ses

LG TV'nizi Bluetooth® veya optik bağlantı aracılığıyla bağlayarak tüm içeriklerinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm eğlence ihtiyaçlarınızı karşılayan daha da güçlü ses teknolojisi.

Gri bir duvara asılı TV ile altındaki gri rafta duran LG Soundbar. Rafın altında duran Blue-Ray diski.

Bağlantı

Daha Rahat Bağlanın

Ses sisteminize Bluetooth® bağlantısı ekleyin veya optik bağlantı ya da HDMI kablolarını kullanarak kolayca bağlanın ve oynatın.

Sağ alt köşesinde LG logosu bulunan LG Soundbar'ın sağ taraftan yakın görünümü. Ürünün üzerinde gösterilen bağlantı simgeleri.

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Tüm Özellikler

ÖLÇÜLER

  • soundbar(G x Y x D) mm

    990 x 97 x 125

  • Subwoofer

    191 x 386 x 318

AĞIRLIK(KG)

  • Soundbar

    6.5Kg

  • Subwoofer

    5.3Kg

  • Brüt Ağırlık

    16.0Kg

  • Karton boyutu (G x Y x D) mm

    1089 x 217 x 416

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

  • Kanal Sayısı

    4.1ch

  • Total Hoparlör

    600W

  • Ön Hoparlör

    100W x 2

  • Surround

    100W x 2

  • Subwoofer

    200W (Wired)

BAĞLANABILIRLIK

  • Optik

    Evet

  • HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out

    1

  • USB

    Evet

BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS

  • Bluetooth Version

    4

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Evet

SES MODU

  • AI Sound Pro

    Evet

  • Bass Blast/Bass Blast +

    Evet

  • DTS Virtual:X

    Evet

  • Ses Kontrolü

    Evet

  • User EQ - RCU/App

    Evet

  • Gece Modu On/Off - App

    Evet

UYGUNLUK

  • Akıllı Telefon Playback

    Evet

  • TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)

    Evet

  • Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical

    Evet

  • Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical

    Evet

  • HDMI SIMPLINK

    Evet

  • HDMI Audio Return Channel (ARC)

    Evet

  • Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)

    Evet

SES FORMATI

  • LPCM

    Evet

  • Dolby Digital

    Evet

  • DTS Digital Surround

    Evet

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Güç Tüketimi

    0.5W ↓

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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