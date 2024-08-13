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LG Soundbar SNH5
LG Soundbar SNH5
Tümüyle Nefes Kesici Ses Deneyimi
Büyüleyici 3D Ses Sayesinde Farka Bizzat Şahit Olun
Duvarda TV; TV'nin altında beyaz mermer rafın üstünde LG Soundbar ve sağında subwoofer. Arabada giden bir çifti gösteren TV.
Eksiksiz Sinema Deneyimi İçin
TV'nizi ve Soundbar'ınızı Kontrol Merkezi Haline Getirin
Duvarda asılı TV. TV'nin altında LG Soundbar. TV ve LG Soundbar arasında LG ThinQ logosu ve cihaz simgeleri gösterilir.
İzlediğiniz Her İçeriğe Uyarlanabilen Ses
Gri bir duvara asılı TV ile altındaki gri rafta duran LG Soundbar. Orkestrayı yöneten orkestra şefini gösteren TV.
Kaliteli eğlence için kaliteli ses
Gri bir duvara asılı TV ile altındaki gri rafta duran LG Soundbar. Rafın altında duran Blue-Ray diski.
Daha Rahat Bağlanın
Sağ alt köşesinde LG logosu bulunan LG Soundbar'ın sağ taraftan yakın görünümü. Ürünün üzerinde gösterilen bağlantı simgeleri.
Tüm Özellikler
ÖLÇÜLER
-
soundbar(G x Y x D) mm
990 x 97 x 125
-
Subwoofer
191 x 386 x 318
AĞIRLIK(KG)
-
Soundbar
6.5Kg
-
Subwoofer
5.3Kg
-
Brüt Ağırlık
16.0Kg
-
Karton boyutu (G x Y x D) mm
1089 x 217 x 416
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
Kanal Sayısı
4.1ch
-
Total Hoparlör
600W
-
Ön Hoparlör
100W x 2
-
Surround
100W x 2
-
Subwoofer
200W (Wired)
BAĞLANABILIRLIK
-
Optik
Evet
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out
1
-
USB
Evet
BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS
-
Bluetooth Version
4
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Evet
SES MODU
-
AI Sound Pro
Evet
-
Bass Blast/Bass Blast +
Evet
-
DTS Virtual:X
Evet
-
Ses Kontrolü
Evet
-
User EQ - RCU/App
Evet
-
Gece Modu On/Off - App
Evet
UYGUNLUK
-
Akıllı Telefon Playback
Evet
-
TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)
Evet
-
Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical
Evet
-
Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical
Evet
-
HDMI SIMPLINK
Evet
-
HDMI Audio Return Channel (ARC)
Evet
-
Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)
Evet
SES FORMATI
-
LPCM
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Güç Tüketimi
0.5W ↓
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
-
uzatma
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