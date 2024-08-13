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LG Soundbar SP2
Tüm Özellikler
ÖLÇÜLER
-
Ana Gövde (G x Y x D) mm
760 x 63 x 90
-
Uygun TV Ölçüleri
43" ↑
-
Subwoofer
Yerleşik
-
Ana Gövde Ağırlığı
2.3Kg
-
Kutu Ağırlığı
3.1Kg
-
Kutu Ölçüleri (G x Y x D) mm
830 x 147 x 155
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
Kanal Sayısı
2.1 Kanal
-
Toplam Hoparlör
100W
-
Ön Hoparlör
35W x 2
-
Subwoofer
30W x 1
BAĞLANTI
-
Optik
Var
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out
Var (1 adet)/Var (1 adet)
-
USB
Var
-
Bluetooth Sürümü
4.0
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Var/Var
SES
-
AI Sound Pro
Var
-
Standart
Var
-
Film
Var
-
Oyun
Var
SES KONTROLÜ
-
User EQ
Uygulama Üzerinden
-
Night Time On/Off
Uygulama Üzerinden
-
Dinamik Aralık On/Off
Uygulama Üzerinden
-
Otomatik Ses Kontrolü On/Off
Uygulama Üzerinden
-
SFX (Default)
Uygulama Üzerinden
-
TV Ses Paylaşımı
Uygulama Üzerinden
UYGUNLUK
-
iOS/Android OS
Var/Var
-
Smart Phone File Playback (Bluetooth)
Var
-
FOTA
Var
-
TV Kumandasıyla Kontrol (Vol+/-, Mute)
Var/Var
-
Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optik
Var/Var
-
Otomatik Güç On/Off - Bluetooth (LGTV) /Optik
Var/Var
-
Otomatik Güç On/Off - RCU/APP
Var/Var
-
A/V Sync (0~300ms) - APP
Var
-
HDMI SIMPLINK
Var
-
HDMI Audio Return Channel (ARC)
Var
-
Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)
Var
-
Mute
Var
-
Auto Dimmer
Var
-
USB Host
Var
-
Bluetooth Stand-By
Var
SES FORMATI(BITSTREAM)
-
LPCM
Var
-
Dolby Digital
Var
-
AAC
Var
DOSYA FORMATI
-
FLAC - USB
Var
-
OGG - USB
Var
-
WAV - USB
Var
-
MP3 - USB
Var
-
WMA - USB
Var
GÜÇ(ANA GÖVDE)
-
SMPS
100~240V, 50/60Hz
-
Bekleme Modu Güç Tüketimi
0.5W ↓
-
Ortalama Güç Tüketimi
27W
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