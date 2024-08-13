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LG Soundbar SP2

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG Soundbar SP2

SP2

LG Soundbar SP2

front view
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Tüm Özellikler

ÖLÇÜLER

  • Ana Gövde (G x Y x D) mm

    760 x 63 x 90

  • Uygun TV Ölçüleri

    43" ↑

  • Subwoofer

    Yerleşik

  • Ana Gövde Ağırlığı

    2.3Kg

  • Kutu Ağırlığı

    3.1Kg

  • Kutu Ölçüleri (G x Y x D) mm

    830 x 147 x 155

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

  • Kanal Sayısı

    2.1 Kanal

  • Toplam Hoparlör

    100W

  • Ön Hoparlör

    35W x 2

  • Subwoofer

    30W x 1

BAĞLANTI

  • Optik

    Var

  • HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out

    Var (1 adet)/Var (1 adet)

  • USB

    Var

  • Bluetooth Sürümü

    4.0

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Var/Var

SES

  • AI Sound Pro

    Var

  • Standart

    Var

  • Film

    Var

  • Oyun

    Var

SES KONTROLÜ

  • User EQ

    Uygulama Üzerinden

  • Night Time On/Off

    Uygulama Üzerinden

  • Dinamik Aralık On/Off

    Uygulama Üzerinden

  • Otomatik Ses Kontrolü On/Off

    Uygulama Üzerinden

  • SFX (Default)

    Uygulama Üzerinden

  • TV Ses Paylaşımı

    Uygulama Üzerinden

UYGUNLUK

  • iOS/Android OS

    Var/Var

  • Smart Phone File Playback (Bluetooth)

    Var

  • FOTA

    Var

  • TV Kumandasıyla Kontrol (Vol+/-, Mute)

    Var/Var

  • Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optik

    Var/Var

  • Otomatik Güç On/Off - Bluetooth (LGTV) /Optik

    Var/Var

  • Otomatik Güç On/Off - RCU/APP

    Var/Var

  • A/V Sync (0~300ms) - APP

    Var

  • HDMI SIMPLINK

    Var

  • HDMI Audio Return Channel (ARC)

    Var

  • Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)

    Var

  • Mute

    Var

  • Auto Dimmer

    Var

  • USB Host

    Var

  • Bluetooth Stand-By

    Var

SES FORMATI(BITSTREAM)

  • LPCM

    Var

  • Dolby Digital

    Var

  • AAC

    Var

DOSYA FORMATI

  • FLAC - USB

    Var

  • OGG - USB

    Var

  • WAV - USB

    Var

  • MP3 - USB

    Var

  • WMA - USB

    Var

GÜÇ(ANA GÖVDE)

  • SMPS

    100~240V, 50/60Hz

  • Bekleme Modu Güç Tüketimi

    0.5W ↓

  • Ortalama Güç Tüketimi

    27W

Müşteri Yorumları