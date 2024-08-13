We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Soundbar SQC2
LG Soundbar SQC2
Tüm Özellikler
MODEL BİLGİSİ
-
Model Adı
SQC2
-
Sistem
ES8680
-
Ana Set / Subwoofer Rengi
Siyah
FİZİKSEL
-
Boyut (G x Y x D) mm - Ana Ünite (mm)
950 x 71 x 47
-
Boyut (G x Y x D) mm - Ana Ünite (mm) - Eşleşen TV boyutu (`17 LG TV)
43 inç ↑
-
Boyut (G x Y x D) mm - Subwoofer
171 x 320 x 252
-
Malzeme - Ana Set (Ön)
Kalıp
-
Malzeme - Ana Set (Üst / Alt)
Kalıp
-
Malzeme - Subwoofer (Ön)
Jersey
-
Malzeme - Subwoofer (Vücut)
Ahşap
-
Net Ağırlık (kg) - Ana Ünite
2,47 kg
-
Net Ağırlık (Kg) - Subwoofer
4,2 kg
-
Karton Boyutu (G x Y x D) mm
1.045 x 416 x 217
-
Brüt Ağırlık (Kg)
9,1 kg
KANAL/ÇIKIŞ GÜCÜ
-
Kanal
2,1 kanal
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Toplam
300 W
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Ön
50 W x 2 (Tweeter ünitesi x 2)
-
Çıkış Gücü (THD %10) - Subwoofer
200 W (Kablosuz)
HOPARLÖR
-
Ana Ünite - SPL
82 dB
-
Ana Ünite - Sistem
Kapalı
-
Ana Ünite - Tweeter Ünitesi - Sadece Ön
20 mm Kubbe
-
Ana Ünite - Woofer Ünitesi
2,2 inç
-
Ana Ünite - Empedans
4 ohm
-
Subwoofer - SPL
85 dB
-
Subwoofer - Sistem
Bass Reflex
-
Subwoofer - Woofer Ünitesi
6 inç
-
Subwoofer - Empedans
3 ohm
BAĞLANTI
-
Genel - Ses Girişi - Taşınabilir In (3,5Ø)
Var
-
Genel - Optik
Var (1)
-
Genel - USB
Var (Playback)
-
Kablosuz - Bluetooth 4.0 (Bluetooth 4.0)
Var
BILGI EKRANI
-
Ekran Tipi
Dot LED
-
LED Göstergesi Rengi
Kırmızı (Bekleme)
+ Beyaz (3)
KOLAYLIK
-
Akıllı Telefon Uygulaması - Bluetooth (Android)
Var
-
Bluetooth Stand-By
Var
-
TV Kumandası ile Kontrol - Ses + , - , Sessiz
Var
-
Ses Senkronizasyonu - Bluetooth (LG TV)
Var
-
Ses Senkronizasyonu - Optik
Var
-
Otomatik Güç Açma / Kapama - Bluetooth (LG TV)
Var/Var
-
Otomatik Güç Açma / Kapama - Optik
Var/Var
-
Woofer Seviyesi ( -15 ~ +6dB)
Var
-
Sessiz
Var
-
USB Host
Var
SES BIÇIMI
-
LPCM
Var
-
Dolby Digital
Var
-
DTS Digital Surround
Var
-
MP3
Var
-
WMA
Var
GÜÇ TÜKETIMI
-
Ana Ünite - Tip (SMPS)
100~240 V, 50 / 60 Hz
-
Ana Ünite - Kapalı Halde Tüketim
0,5 W Altı
-
Ana Ünite - Güç Tüketimi
27 W
-
Subwoofer - Tip (SMPS)
SMPS
-
Subwoofer - Kapalı Halde Tüketim
0,5 W Altı
-
Subwoofer - Güç Tüketimi
33 W
AKSESUARLAR
-
Kullanıcı Kılavuzu - Web
Var (Full)
-
Kullanıcı Kılavuzu - Book
Var (Basit)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Tip
MA5 (Siyah)
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi - Pil (Boyut)
AAA x 2
-
Pil
Var
-
Garanti Kartı
Var
-
Optik Kablo
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
Müşteri Yorumları
Mağazada Bul
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.