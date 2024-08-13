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LG UP77 65 inç 4K Smart TV
65UP77106LB PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG UP77 65 inç 4K Smart TV

65UP77106LB PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
65UP77106LB

LG UP77 65 inç 4K Smart TV

(3)
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Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

  • Görüntü İşlemcisi

    Quad Core 4K işlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1454 x 838 x 57,7

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    21,5

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K UHD

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Direkt

  • Yenileme Hızı

    60Hz Native

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    Quad Core 4K işlemci

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    4K Çözünürlük Yükseltici

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • Görüntü Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

SMART TV

  • Sanat Galerisi

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 6.0

  • ThinQ

    Evet

  • Anasayfa

    Evet

SES

  • AI Ses

    AI Ses (Sanal 5.1 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Net Ses

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1454 x 838 x 57,7

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1454 x 906 x 269

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1600 x 970 x 172

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    1201 x 269

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    21,5

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    21,8

  • 　Kutu Ağırlığı

    27,8

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 300

BAĞLANTI

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları