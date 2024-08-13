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LG NanoCell 4K TV , 50 inç NANO766Q Serisi , webOS 23 Smart AI ThinQ , Uydu Alıcılı, Sihirli Kumanda Uyumlu, HDR10 , HLG , AI Resim Pro , AI Ses Pro, 2023
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
4K NanoCell
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
Nano Color
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α5 AI 4K işlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1121 x 651 x 57,7
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
12,6
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
4K NanoCell
-
Ekran Çözünürlüğü
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Arkaplan Işık Türü
Direkt
-
Yenileme Hızı
60Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
Nano Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
5. Nesil α5 AI 4K işlemci
-
AI Çözünürlük Yükseltme
4K Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
Görüntü Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
SMART TV
-
Apple Homekit Uyumluluğu
Evet
-
Apple Airplay2 Uyumluluğu
Evet
-
İşletim Sistemi
webOS 22
-
Spor Bildirimleri
Evet
-
Aile Ayarları
Evet
-
ThinQ
Evet
-
Anasayfa
Evet
-
USB Kamera Uyumlu
Evet
SES
-
AI Ses
Gelişmiş AI Ses (Sanal 5.1.2 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
Evet
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet (2 Yönlü Oynatma)
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1121 x 651 x 57,7
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1121 x 702 x 249
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1215 x 810 x 162
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
739 x 249
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
12,6
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
13,7
-
Kutu Ağırlığı
16,6
-
VESA Uyumluluğu
200 x 200
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.0)
-
Ethernet Girişi
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
1 adet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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