LG QNED91 75 inç 4K Smart MiniLED TV

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Ana Özellikler
-
Ekran Türü
4K QNED MiniLED
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
Nano Color Pro
-
Görüntü İşlemcisi
4. Nesil α7 4K işlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
Dolby Atmos
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1665 x 958 x 29,5
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
36,2
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
4K QNED MiniLED
-
Ekran Çözünürlüğü
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Arkaplan Işık Türü
Mini LED
-
Yenileme Hızı
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
Nano Color Pro
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
4. Nesil α7 4K işlemci
-
AI Görüntü
AI Görüntü
-
AI Çözünürlük Yükseltme
AI Çözünürlük Yükseltme
-
Dinamik Ton Eşleme
Evet
-
AI Tür Seçimi
Evet (Dolby HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
4K 120 fps (HDMI)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
Gelişmiş Hassas Karartma
-
Motion
Motion Pro
-
Görüntü Modu
9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
OYUN
-
FreeSync Uyumluluğu
Evet
-
HGIG Mode
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
Evet
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
Evet
SMART TV
-
Sanat Galerisi
Evet
-
İşletim Sistemi
webOS 6.0
-
ThinQ
Evet
-
Anasayfa
Evet
SES
-
Dolby Atmos
Evet
-
AI Ses
AI Ses (Sanal 5.1 Up-mix)
-
Gelişmiş Net Ses
Net Ses
-
LG Ses Senkronizasyonu
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
Evet
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
Evet
-
Gri Ölçek
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
1665 x 958 x 29,5
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
1665 x 1032 x 405
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
1820 x 1115 x 253
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
895 x 405
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
36,2
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
39,6
-
Kutu Ağırlığı
50,5
-
VESA Uyumluluğu
400 x 400
BAĞLANTI
-
Bluetooth Desteği
Evet (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
Evet
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