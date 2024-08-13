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Uyumlu Soundbarlar Şimdi Keşfedin
TV, gün batımını ve gökkuşağı rengindeki dalgaları gösterir. TV'nin altında bir ses çubuğu vardır ve ses dalga boyu yerdedir.

LG TV ve LG Soundbar:
Birbirine en Yakışan Çift

AI Sound Pro

Izlediğiniz Her Şeyi, en Iyi Şekilde Duyun

LG TV'nizi uyumlu bir LG Soundbar ile kullanın ve TV Ses Modu Paylaşımı özelliği sayesinde her ses türüne göre optimize edilmiş mekanı saran etkileyici sesin keyfini çıkarın.

TV'de "Alpha 9 Chip" görüntüsü ve hemen altında bir ses çubuğu vardır. TV’de futbol stadyumunun ekranı, kumsalda gün batımında yürüyen kadın ve konser salonu arka arkaya gösterilir. Soundbar'da ise ses dalgası efekti ve renkler ekrana göre değişir.

*TV Ses Modu Paylaşımı, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
*TV AI İşlemci sürümü, TV modeline göre değişiklik gösterir.

Uyumlu Tasarım

TV ve Sesin Mükemmel Uyumu

LG Soundbar'lar, sesi kadar görüntüsüyle de en iyi TV ve ses kombinasyonunu sağlamak için şık ve modern formlarıyla LG TV'nize uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Soundbar'ın kenarı, yolun gece görünümünü gösteren TV ekranının altında görünür.

Kullanışlı Uzaktan Kumanda

Her Şeyi Tek Bir Uzaktan
Kumanda Ile Kontrol Edin

LG TV uzaktan kumandasıyla dağınıklığa ve kaybolan uzaktan kumandalara veda edin. Yalnızca TV'nizi değil, aynı zamanda bağlı LG Soundbar'ınızı da kontrol edebilirsiniz.

Loş ışıklı bir odadaki TV, geçen fillerin görüntülerini gösterir. TV'nin altındaki soundbar'da bir ses efekti vardır. Görüntünün alt kısmında bir TV uzaktan kumandası vardır. Soundbar ve TV'nin simgesi uzaktan kumandanın soluna ve sağına bağlanmıştır.

*Soundbar Modu Kontrolü, Soundbar modeline göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı yalnızca belirli özelliklerle sınırlıdır.

Hangi Soundbar'ın Size Uygun Olduğuna Bakın

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