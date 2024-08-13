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AI Sound Pro
Izlediğiniz Her Şeyi, en Iyi Şekilde Duyun
LG TV'nizi uyumlu bir LG Soundbar ile kullanın ve TV Ses Modu Paylaşımı özelliği sayesinde her ses türüne göre optimize edilmiş mekanı saran etkileyici sesin keyfini çıkarın.
*TV Ses Modu Paylaşımı, TV modeline göre değişiklik gösterebilir.
*TV AI İşlemci sürümü, TV modeline göre değişiklik gösterir.
Uyumlu Tasarım
TV ve Sesin Mükemmel Uyumu
LG Soundbar'lar, sesi kadar görüntüsüyle de en iyi TV ve ses kombinasyonunu sağlamak için şık ve modern formlarıyla LG TV'nize uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
Kullanışlı Uzaktan Kumanda
Her Şeyi Tek Bir Uzaktan
Kumanda Ile Kontrol Edin
LG TV uzaktan kumandasıyla dağınıklığa ve kaybolan uzaktan kumandalara veda edin. Yalnızca TV'nizi değil, aynı zamanda bağlı LG Soundbar'ınızı da kontrol edebilirsiniz.
*Soundbar Modu Kontrolü, Soundbar modeline göre değişiklik gösterebilir.
*LG TV Uzaktan Kumanda kullanımı yalnızca belirli özelliklerle sınırlıdır.