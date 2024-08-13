We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
65 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %30 İndirimli
65 inç LG OLEDG4 & SG10TY Soundbar %30 İndirimli
Temel Özellikler
- Alpha 11 AI İşlemci 4K geliştirmeleri ile daha net ses ve görüntü.
- Maksimum Parlaklık Artırıcı ile daha parlak görseller.
- Sıfır boşluklu montaj aparatı ile duvarla mükemmel şekilde bütünleşen Tek Duvar Tasarımı.
- LG TV'leri güçlendirmek için tasarlanmış mükemmel Soundbar
- Dolby Atmos’tan gerçekten kapsayıcı ses
- AI Room Calibration’dan yükselen ses performansı
Ana Özellikler
-
Kanal Sayısı
3.1
-
Çıkış Gücü
420 W
-
Dolby Atmos
Evet
-
DTS:X
Evet
-
WOW Orkestra
Evet
-
Ana
1446,0 x 150,0 x 32,5 mm
-
Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
Tüm Özellikler
GENEL
-
Kanal Sayısı
3.1
-
Çıkış Gücü
420 W
-
Hoparlör Sayısı
8 EA
SES EFEKTI
-
AI Sound Pro
Evet
-
Standart
Evet
-
Müzik
Evet
-
Sinema
Evet
-
Net Ses Pro
Evet
-
Spor
Evet
-
Oyun
Evet
-
Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +
Evet
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES
-
Örnekleme
24bit/96kHz
-
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
SES FORMATI
-
Dolby Atmos
Evet
-
Dolby Digital
Evet
-
DTS:X
Evet
-
DTS Digital Surround
Evet
-
AAC
Evet
-
AAC+
Evet
BAĞLANABILIRLIK
-
Optik
1
-
HDMI Girişi
1
-
HDMI Çıkışı
1
-
USB
1
-
Bluetooth Sürümü
5.1
-
Bluetooth Çözücü - SBC/AAC
Evet
-
Wi-Fi
Evet
-
Hazır Kablosuz Arka Hoparlör
Evet
-
Alexa ile çalışır
Evet
-
Spotify Bağlantısı
Evet
-
AirPlay 3
Evet
-
Chromecast
Evet
-
Google Home ile çalışır
Evet
HDMI DESTEKLI
-
Pass-through
Evet
-
4K Geçiş (Pass-through)
Evet
-
VRR / ALLM
Evet
-
120Hz
Evet
-
HDR10
Evet
-
Dolby Vision
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)
Evet
-
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)
Evet
ERIŞILEBILIRLIK
-
Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS
Evet
-
AI Pro Mekan Kalibrasyonu (Uygulama)
Evet
-
Soundbar Modu Kontrolü
Evet
-
TV Ses Modu Paylaşımı
Evet
-
WOW Orkestra
Evet
-
WOW Interface
Evet
BOYUT (GXYXD)
-
Ana
1446,0 x 150,0 x 32,5 mm
-
Subwoofer
180 x 394 x 290 mm
AĞIRLIK
-
Ana
3,9 kg
-
Subwoofer
5,8 kg
-
Bürüt Ağırllık
16,1 kg
AKSESUAR
-
Garanti belgesi
Evet
-
HDMI Kablosu
Evet
-
Duvara Monte Aparatı
Evet
-
Uzaktan Kontrol
Evet
GÜÇ
-
Güç Tüketimi Kapalı (Ana)
0.5 W ↓
-
Güç Tüketimi (Ana)
45 W
-
Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)
0.5 W ↓
-
Güç Tüketimi (Subwoofer)
38 W
Müşteri Yorumları
LG Size Özel Seçimler
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.