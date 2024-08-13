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OLED, Yapay Zeka İLe Buluştu.
Gelişmiş Bir TV Izleme Deneyimi
AI Görüntü
Görüntü Optimizasyonu
Bir milyondan fazla görsel veri noktasından oluşan geniş bir veritabanı kullanan derin öğrenme algoritması,orijinal görüntü kaynağını tanıyarak görüntü kalitesini optimize eder.
Otomatik Tür Seçimi
Her Içeriği en Iyi Haliyle Izleyin.
Otomatik Tür Seçimi özelliği izlenen içerik türünü tanıf ve Film, Spor, Animasyon ve Standart olmak üzere dört tür arasında en iyi görüntü kalitesini garanti ederek ideal görüntü ayarlarını otomatik olarak uygular.
Atı öpen bir kızı, topa vuran bir beyzbol oyuncusunu ve gökyüzünde uçan hareketli bir uçağı gösteren üç resim.
AI Parlaklık Kontrolü
Gün Boyunca Sizi Mennun Edecek Görüntü.
Güneşli bir gün veya loş ışıklı bir akşam olsun, her durumda optimum izleme koşullarının keyfini çıkarın. AI Parlaklık Kontrolü ortam ışığını algılar, ardından ekranın parlaklığını ve renk tonunu doğal bir şekilde otomatik olarak dengeler.
Kanepede oturarak duvara monte edilmiş büyük bir TV'de film izleyen kadına ait iki resim. Soldaki görüntü aydınlık, sağdaki görüntü karanlık bir odayı gösteriyor.
Aradığınız TV'yi Bulduğunuzu Mu
Düşünüyorsunuz?
Gelimiş AI Ses
Daha Üstün Bir Ses Deneyimi
4. nesil α9 işlemci, 17 milyondan fazla ses veri noktasından öğrenerek içerik türüne bağlı olarak en uyun sesi sunmak için ses kaynağını analiz eder ve sesi optimize ederek daha sürükleyici bir ses deneyimi sağlar.
Karanlık bir arka planın önünde gitar çalan bir adamı gösteren TV ekranı. TV'nin yan tarafında farklı ses ayarları, önde ise ses dalgalarını görselleştiren renkli çizgiler bulunur.
Virtual Surround 5.1 Kanal Çoğaltma
Ses Kalitesini Yükseltir.
Yapay zeka algoritması, daha sürükleyici bir 5.1 surround ses deneyimi sunmak için sesi 2 kanala çıkarır. Daha yoğun bir ses sunarak daha iyi bir dinleme deneyimi sağlar.
Karanlık bir odada, gün batımında aydınlık bir şelalenin gösterildiği büyük bir düz ekran TV. Dalgalar, sanal surround sesi temsil eden dairesel bir düzende TV'den yayılıyor.
Adaptif Ses Kontrolü
Mükemmel Ses Ile Tanışın.
α7 İşlemci, izlediğiniz her türlü drama, spor, film, haber veya müzik içeriğini tanıyarak sesi söz konusu içerik türü için optimize eder. Haber spikerlerinin sesi daha net, filmlerin ses efektleri daha canlı hale gelir.
Soldan sağa zırhlı bir adam, mikrofona şarkı söyleyen bir kadın, bir rugby oyuncusu, kafalarını birbirine dayamış bir çift ve haber sunan bir adamdan oluşan beş resim.
AI Akustik Ayar
Mekanla Uyumlu Dengelenmiş Ses
Sihirli Kumanda, odanın büyüklüğünü, TV'nin konumunu ve oturduğunuz yeri tespit eder. İşlemci daha sonra sesi bulunduğunuz mekana uyacak şekilde ayarlar ve dengeler.
İçinde duvara monte edilmiş bir TV ve karşısındaki duvara yaslanarak kanepede oturan ve TV'ye bakan bir kadının bulunduğu aydınlık odanın geniş görünümü.
*Sihirli Kumanda kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir.