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OLED Spor Deneyİmİ Satin Alin

OLED Motion Pro

Her Anı Tüm Ayrıntılarıyla Izleyin.

Kendi parlaklıklarını kontrol eden LG OLED pikselleri ile hareketli sahnelerde hiçbir ayrıntıyı kaçırmazsınız. OLED Motion Pro özelliği spor karşılaşmalarında bulunaklık ve titreşim olmadan en üstün izleme deneyimini sunar.

Vurduğu golf topunu deliğe gönderen golf oyuncusunun görüntüsü; solda bulanık bir golf topunun yakından görünümü ve bunun sol üst köşesinde "OLED Motion Pro olmadan" metni vardır. Vurduğu golf topunu deliğe gönderen golf oyuncusunun görüntüsü; sağda net bir golf topunun yakından görünümü ve bunun sol üst köşesinde "OLED Motion Pro ile" metni vardır.

*G1, C1 ve B1 modellerinde OLED Motion Pro özelliği mevcuttur.
*Ekran görüntüleri temsilidir.

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Satiş Noktalariv

Spor Alarmı

Maçı Kaçırmayın

Maç bildirimleri özelliği maçtan önce, maç sırasında ve maçtan sonra ekran üzerinde belirerek sizi bilgilendirir. Maçın ne zaman başlayacağını ve skor güncellemelerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Ekranın sol alt köşesinde diğer maçla ilgili bildirimi gösteren bir TV'de futbol maçı izleyerek kanepede oturan bir çift.

Sonuçlar, fikstürler ve başlama zamanlarıyla ilgili farklı türde bildirimler, görüntünün altında yatay olarak listelenir.

'*Özellik ve desteklenen ligler ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

OLED'İNİZİ SEÇİN

Satış noktaları ve NANOCELL serisi düğmeleri yerleştirilmiştir.