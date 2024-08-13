Vurduğu golf topunu deliğe gönderen golf oyuncusunun görüntüsü; solda bulanık bir golf topunun yakından görünümü ve bunun sol üst köşesinde "OLED Motion Pro olmadan" metni vardır. Vurduğu golf topunu deliğe gönderen golf oyuncusunun görüntüsü; sağda net bir golf topunun yakından görünümü ve bunun sol üst köşesinde "OLED Motion Pro ile" metni vardır.