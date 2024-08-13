We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Daha Sürdürülebilir Bir Yaşam Için.
Misyonumuz
Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek Sunmaya Kararlıyız.
LG OLED TV'ler daha yenilikçi ve sürdürülebilir bir vizyonla tasarlanır. LG'nin amacı, son teknolojiden faydalanarak çevresel değişimi etkilemek ve tüketicilerinin yaşamını iyileştirmektir. LG, çevre dostu girişimleri artırmak, üretim süreçlerini basitleştirmek ve ürün deneyimlerini iyileştirmek suretiyle topluma katkıda bulunmaya devam eder.
Yapbozun ortasındaki dört çim parçada "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK", "ÇEVRE DOSTU" ve "GÖZ KONFORU" yazılıdır.
Çevre Dostu Süreç
Ömür Boyu Süren Çevre Duyarlılığı
LG OLED'in ürün yaşam döngüsü, sürecin her adımında daha çevre dostudur. LG OLED TV'lerin üretiminde, arkadan aydınlatılmayan kendinden aydınlatmalı piksellere sahip oldukları için daha az parça kullanılır. Daha az toksik madde içerdiklerinden kullanım sırasında iç mekânlarda daha az hava kirliliğine neden olurlar. İmha sonrasında ise atık miktarını azaltan LG OLED TV'ler, yüksek geri dönüşüm oranına sahiptir.
*Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
LG OLED TV'ler Artık Onaylı Doğa Dostu Ürünler.
İsviçreli çok uluslu bir test kuruluşu olan Société Générale de Surveillance (SGS), yukarıda bahsedilen çevre dostu süreç sayesinde LG OLED TV setlerini ve LG OLED panellerini Doğa Dostu Ürünler olarak onaylamıştır. Hem TV setleri hem de paneller kadmiyum içermez. Üstelik, LED TV'lere göre daha az parça ve daha yüksek geri dönüşüm oranı ile daha verimli üretim sağlanır. Paneller ayrıca İndiyum Fosfit içermez ve plastik bileşenlerde kullanılan alev geciktirici oranı minimum düzeydedir.
OLED paneller ve OLED TV setlerinde SGS sertifikası logosu.
*LG OLED R dışındaki LG OLED TV setleri ve panelleri, SGS'den Eko-Ürün sertifikalarına sahiptir.
*Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
OLED'in LCD'ye Göre Nasıl Daha az Parçayla Üretildiğini Görün.
*Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
Mükemmel TV'nizi Bulduğunuzu Mu Düşünüyorsunuz?
Düşük Mavi Işık
Mavi Işığa Daha Az Maruz Kalın.
Mavi ışık, birçok kaynaktan, hatta TV'nizden bile gelebilir. Ancak LG OLED TV'ler, izlerken gözlerinizi rahat ettirecek şekilde tasarlanmıştır. Eyesafe®'e göre, gözleriniz uzun süre zararlı mavi ışığa maruz kalması, melatoninin baskılanmasına ve uyku bozukluğu gibi sorunlara yol açabilir. İris tabakası az gelişmiş çocuklar ve ergenler, özellikle retina hasarına karşı savunması kalabilirler. Bu nedenle, nasıl bir televizyon izlediğiniz önemlidir. Testler, LG OLED ekranların LED ekranlara göre daha az mavi ışık yaydığını gösterir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
*Bilgiler eyesafe.com'dan alınmıştır
*Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
Titreşimsiz
Titreşimsiz, Daha Konforlu.
Daha önce monitörünüzün hafifçe yanıp söndüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Buna titreşim denir. Bu efekt hem görünür hem de görünmez olabilir. Üstelik, görünmez titreşim bile gözlerinizi yorabilir. Titreşim, parlaklığı kontrol etmek için arka ışıkların yanıp sönmesini sağlayan işletim sistemine sahip LED TV'lerde görülür. Çünkü LED panellerin tepki süresi OLED panellere kıyasla daha yavaştır. Tepki süresinin daha hızlı olması ve arka ışığın olmaması, LG OLED TV'lerde titreşimi önler.
*Titreşimsizlik sertifikasının sonuçları OLED panel testleriyle ilgilidir. Karşılaştırma, LG LED TV'lerle LG OLED TV'ler arasında yapılmıştır.
*Çekim koşulları: Hem OLED hem de LED için 120Hz ekran, varsayılan resim ayarı / deklanşör hızı: 50 FPS 120°.
*Sonuçlar, çekim ve oynatma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Yansımasız
Göz Kamaştıran Yenilik.
LG OLED paneller, Underwriter Laboratories (UL) tarafından yansımasız olarak doğrulanan türünün ilk örneğidir. Yansıma, çevredeki ortamın ışığı ile bir ekranın yaydığı ışık arasında büyük bir fark olduğunda meydana gelir. UL'nin Uluslararası Aydınlatma Komisyonu tarafından resmi olarak tanınan değerlendirme yöntemini kullanarak gerçekleştirdiği testler, OLED panellerin tüm koşullarda orta düzeyde parlaklık sağladığını doğrulamıştır.
*Sonuçlar, Unified Flare Rating (UGR) değerlendirme yöntemine dayanır.
*70 lüks ile 300 lüks arasında TV izlerken UGR'nin 22'den az olduğu sırada doğrulama yapılmıştır.
*LG OLED TV panelleri, UL tarafından yansımasız paneller olarak onaylanmıştır.
Göz Konforu
Daha Uzun Süre Konforlu İzleme Keyfi.
LG OLED TV'ler içerikleri daha uzun süre boyunca daha rahat izlemenizi sağlar. Uluslararası kuruluşlar TÜV Rheinland (TUV) ve Underwriter Laboratories (UL) tarafından düşük mavi ışıklı, titreşimsiz ve yansımasız ekranlar olarak onaylanmıştır. LG OLED TV'ler aynı zamanda TUV-Eyesafe® tarafından geliştirilen Eyesafe® sertifikasını alan herhangi bir TV türünün ilk panelleridir.
Düşük mavi ışık özelliği ile ilgili Eyesafe® ve TÜV Rheinland sertifikası logosu. Titreşimsiz ekran ile ilgili Underwriter Laboratories onayı. Yansımasızlık özelliği ile ilgili Underwriter Laboratories onayı.
*LG OLED R hariç LG OLED TV setleri, TUV-Eyesafe® tarafından düşük mavi ışıklı ekranlar olarak onaylanmıştır.
*LG OLED TV panelleri, UL tarafından titreşimsiz ve yansımasız olarak onaylanmıştır.
Sürdürülebilirlikte Öncü.
LG, ürün yaşam döngüleri, çalışma koşulları, üretim süreçleri ve geri dönüşümle ilgili çevresel ve toplumsal zorlukların üstesinden gelerek elektronik pazarında küresel bir lider olduğunu kanıtlamaya devam eder. Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG), bir şirketin sürdürülebilirliğini ve toplumsal etkisini ölçmede ana faktörlerdir. ESG derecelendirmeleri, sürdürülebilirlik uygulamalarının ve performansın yıllık kapsamlı değerlendirmelerine dayalı olarak belirlenir. LG, FTSE4Good Index Series'in bir bileşeni olan Dow Jones Sustainability Indices'da (DJSI) art arda dokuz yıldır Sektör Lideri konumundadır ve ayrıca Ecovadis ve MSCI'dan da en yüksek notları almıştır.
Dow Jones Sustainability Indices logosu. FTSE4Good logosu. Ecovadis Sustainability Rating logosu. MSCI ESG Ratings logosu.