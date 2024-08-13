İsviçreli çok uluslu bir test kuruluşu olan Société Générale de Surveillance (SGS), yukarıda bahsedilen çevre dostu süreç sayesinde LG OLED TV setlerini ve LG OLED panellerini Doğa Dostu Ürünler olarak onaylamıştır. Hem TV setleri hem de paneller kadmiyum içermez. Üstelik, LED TV'lere göre daha az parça ve daha yüksek geri dönüşüm oranı ile daha verimli üretim sağlanır. Paneller ayrıca İndiyum Fosfit içermez ve plastik bileşenlerde kullanılan alev geciktirici oranı minimum düzeydedir.