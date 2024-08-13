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77 inç LG OLEDB4 TV Satın Alımında LG S40T Soundbar Hediye

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

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77 inç LG OLEDB4 TV Satın Alımında LG S40T Soundbar Hediye

OLED77B46LA.S40T

77 inç LG OLEDB4 TV Satın Alımında LG S40T Soundbar Hediye

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Front view

Temel Özellikler

  • Alfa 8 AI İşlemci performansıyla, 4K geliştirmeleri ile daha net ses ve görüntü.
  • Koyu siyahlar ve parlak beyazlara sahip net görseller için Sonsuz Kontrast.
  • webOS : Yenileme Programı ile 5 yıl boyunca güncelleme garantisi.
  • WOW Arayüzü ile TV için kolay Soundbar kontrolü
  • AI Sound Pro ile her zaman ideal ses
  • 3-Bant EQ ile çeşitli dinleme deneyimleri
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Ana Özellikler

Ekran Türü

4K OLED

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

Görüntü İşlemcisi

α8 AI 4K İşlemci

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

Ses Çıkışı

20W

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

Dolby Atmos

Evet

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1719 x 989 x 50,9

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

22,9

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Ekran Türü

4K OLED

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Yenileme Hızı

120Hz Native

Geniş Renk Gamı

OLED Color

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

Görüntü İşlemcisi

α8 AI 4K İşlemci

AI Çözünürlük Yükseltme

α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici

Dinamik Ton Eşleme

Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)

AI Tür Seçimi

Evet (SDR/HDR)

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Evet

HFR (Yüksek Kare Hızı)

4K 120 fps (HDMI)

Yerel Karartma Teknolojisi

Piksel Karartma

Motion

OLED Motion

Görüntü Modu

10 mod (Kişiselleştirilmiş Resim Sihirbazı, Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

OYUN

G-Sync Uyumluluğu

Evet

FreeSync Uyumluluğu

Evet

HGIG Mode

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

VRR (Değişken Yenileme Hızı)

Evet

SMART TV

İşletim Sistemi

webOS 24

Aile Ayarları

Evet

ThinQ

Evet

USB Kamera Uyumlu

Evet

Always Ready

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Akıllı Ses Tanıma

Evet

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Çoklu Görünüm

Evet

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

SES

Dolby Atmos

Evet

AI Ses

α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)

Gelişmiş Net Ses

Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

WiSA Hazır

Evet (2.1 Kanala Kadar)

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

Ses Çıkışı

20W

AI Akustik Ayarlama

Evet

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

ERİŞİLEBİLİRLİK

Yüksek Kontrast

Evet

Gri Ölçek

Evet

Renkleri Ters Çevir

Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1719 x 989 x 50,9

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1719 x 1057 x 319

Kutu Boyutları (GxYxD)

1839 x 1130 x 200

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

1403 x 319

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

22,9

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

23,5

　Kutu Ağırlığı

33,5

VESA Uyumluluğu

300 x 200

BAĞLANTI

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 3)

Bluetooth Desteği

Evet (v 5.1)

Ethernet Girişi

1 adet

Simplink (HDMI CEC)

Evet

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

CI Slot

1 adet

HDMI Giriş

4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

USB Girişi

2 adet (v 2.0)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 5)

GÜÇ

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Kumanda

Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

Güç Kablosu

Evet (Ekli)

Uzaktan Kumanda Pilleri

Evet (AA x 2 adet)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (OLED77B46LA)
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Türkiye Energy Label 2019(OLED77B46LA)
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Türkiye Information Sheet(OLED77B46LA)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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