LG OLED77B5 Satın Alımlarında S70TY Soundbar Hediye
Temel Özellikler
- 2.Nesil Alfa 8 AI İşlemci ile 4K görüntü kalitesi, yükseltilmiş görseller ve çevreleyen ses
- Her pikseldeki Mükemmel Siyah seviyeleri çarpıcı kontrast, derinlik ve detay sunuyor
- %100 Renk Doğruluğu ile doğru ve gerçekçi renkler. %100 Renk Hacmi ile daha zengin renk tonları
- LG TV'leri ve kullanışlı LG QNED Sinerji Bağlantı Parçası'nı güçlendirmek için LG TV’ler için tasarlanmış Soundbar
- Dolby Atmos, Yukarı Ses Veren Hoparlörden tam akustik ortam
- WOW Arayüzü ile TV'nizden kolayca kontol edin, WOW Orkestra ile senfonik seslerin tadını çıkarın
-
77 inç LG OLED AI B5 4K 120Hz Smart TV AI Sihirli Kumanda webOS25 2025
-
LG Soundbar S70TY | 3.1 Kanal, 420W, AI Oda Kalibrasyonu Pro, WOW Orkestra, Dolby Atmos
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
-
4K OLED
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
OLED Color
-
Görüntü İşlemcisi
-
α8 AI Processor 4K Gen2
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
G-Sync Uyumluluğu
-
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
Ses Çıkışı
-
20W
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1719 x 989 x 50,9
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
22,9
Tüm Özellikler
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Ekran Türü
-
4K OLED
-
Ekran Çözünürlüğü
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Yenileme Hızı
-
120Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
OLED Color
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü İşlemcisi
-
α8 AI Processor 4K Gen2
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
α8 AI 4K Süper Çözünürlük Yükseltici
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet (Dinamik Ton Eşleme Pro)
-
AI Tür Seçimi
-
Evet (SDR/HDR)
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE™
-
Evet
-
HFR (Yüksek Kare Hızı)
-
4K 120 fps (HDMI)
-
Yerel Karartma Teknolojisi
-
Piksel Karartma
-
Motion
-
OLED Motion
-
Görüntü Modu
-
10 Mod
-
Gelişmiş AI Görüntü
-
Evet
-
Otomatik Kalibrasyon
-
Evet
-
Hızlı Medya Değiştirme
-
Evet
OYUN
-
G-Sync Uyumluluğu
-
Evet
-
FreeSync Uyumluluğu
-
Evet
-
HGIG Mode
-
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
-
Evet (Oyun Sayfası)
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
-
Evet
-
VRR (Değişken Yenileme Hızı)
-
Yes (Up to 120Hz)
-
Oyun Performansı için Dolby Vision (4K 120Hz)
-
Evet
-
Tepki Süresi
-
0.1ms'den az
SMART TV
-
İşletim Sistemi
-
webOS 25
-
USB Kamera Uyumlu
-
Evet
-
Always Ready
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Kontrol Sayfası
-
Evet
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Evet
-
Sihirli Kumanda
-
Yerleşik
-
Çoklu Görünüm
-
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
-
Evet (LG ThinQ)
-
Apple Home Uyumluluğu
-
Evet
SES
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
AI Ses
-
α8 AI Ses Pro (Sanal 9.1.2 Yükseltme)
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
WiSA Hazır
-
Evet (2.1 Kanala Kadar)
-
LG Ses Senkronizasyonu
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
-
Evet
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Ses Çıkışı
-
20W
-
AI Akustik Ayarlama
-
Evet
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Hoparlör Yönü
-
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
-
WOW Orkestra
-
Evet
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Yüksek Kontrast
-
Evet
-
Gri Ölçek
-
Evet
-
Renkleri Ters Çevir
-
Evet
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1719 x 989 x 50,9
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
1719 x 1057 x 319
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1839 x 1130 x 200
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
1403 x 319
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
22,9
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
23,5
-
Kutu Ağırlığı
-
33,5
-
VESA Uyumluluğu
-
300 x 200
BAĞLANTI
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
eARC (HDMI 3)
-
Bluetooth Desteği
-
Yes (v 5.3)
-
Ethernet Girişi
-
1 adet
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
-
1 adet
-
CI Slot
-
1 adet
-
HDMI Giriş
-
4 adet (4K 120Hz, adetRC, VRR, ALLM, QMS desteği sağlar (4 port))
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
-
2 adet
-
USB Girişi
-
2 adet (v 2.0)
-
Wi-Fi
-
Evet (Wi-Fi 6)
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0,5 W'ın altında
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Kumanda
-
MR25 Sihirli Kumanda
-
Güç Kablosu
-
Evet (Ekli)
YAYINCILIK
-
Analog TV Alıcısı
-
Evet
-
Dijital TV Alıcısı
-
DVB-T2/T (Karasal), DVB-C (Kablo), DVB-S2/S (Uydu)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Tüm Özellikler
AKSESUAR
-
HDMI Kablosu
-
Evet
-
Uzaktan Kontrol
-
Evet
-
Duvara Monte Aparatı
-
Evet
-
Garanti belgesi
-
Evet
SES FORMATI
-
AAC
-
Evet
-
Dolby Atmos
-
Evet
-
Dolby Digital
-
Evet
-
DTS Digital Surround
-
Evet
-
DTS:X
-
Evet
BAĞLANABILIRLIK
-
Bluetooth Çözücü - SBC/AAC
-
Evet
-
Bluetooth Sürümü
-
5.1
-
HDMI Girişi
-
1
-
HDMI Çıkışı
-
1
-
Optik
-
1
-
USB
-
1
-
Hazır Kablosuz Arka Hoparlör
-
Evet
ERIŞILEBILIRLIK
-
Uzaktan Uygulama (Remote App) - iOS/Android OS
-
Evet
-
Soundbar Modu Kontrolü
-
Evet
-
TV Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
WOW Interface
-
Evet
-
WOW Orkestra
-
Evet
BOYUT (GXYXD)
-
Ana
-
950 x 63 x 115 mm
-
Subwoofer
-
200 x 377 x 285 mm
GENEL
-
Kanal Sayısı
-
3.1.1
-
Hoparlör Sayısı
-
7 EA
-
Çıkış Gücü
-
400 W
HDMI DESTEKLI
-
120Hz
-
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (ARC)
-
Evet
-
Ses Dönüş Kanalı (e-ARC)
-
Evet
-
Tüketici Elektronik Kontrolü (CEC Simplink)
-
Evet
-
Dolby Vision
-
Evet
-
HDR10
-
Evet
-
Geçiş (Pass-through)
-
Evet
-
4K Geçiş (Pass-through)
-
Evet
-
VRR / ALLM
-
Evet
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SES
-
Örnekleme
-
24bit/96kHz
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Ana)
-
33 W
-
Güç Tüketimi (Subwoofer)
-
33 W
-
Güç Tüketimi Kapalı (Ana)
-
0.5 W ↓
-
Güç Tüketimi Kapalı (Subwoofer)
-
0.5 W ↓
SES EFEKTI
-
AI Sound Pro
-
Evet
-
Güçlendirilmiş Bas / Güçlendirilmiş Bas +
-
Evet
-
Sinema
-
Evet
-
Net Ses Pro
-
Evet
-
Oyun
-
Evet
-
Müzik
-
Evet
-
Spor
-
Evet
-
Standart
-
Evet
AĞIRLIK
-
Bürüt Ağırllık
-
13,3 kg
-
Ana
-
3,0 kg
-
Subwoofer
-
5,7 kg
UYUMLULUK BİLGİLERİ
