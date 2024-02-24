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LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 75 inç LG QNED TV KAMPANYASI (75QNED80T6A+SNH5)
-
75 inç LG QNED QNED80 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024
-
LG Soundbar SNH5
Ana Özellikler
-
Ekran Türü
-
4K QNED
-
Yenileme Hızı
-
60Hz Native
-
Geniş Renk Gamı
-
QNED Color
-
Görüntü İşlemcisi
-
7.Nesil α5 AI 4K İşlemci
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
HDR10 / HLG
-
Ses Çıkışı
-
20W
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1675x964x44,5
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
35,9
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1675x964x44,5
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
1675x1029x359
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
1820x1115x200
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
1350x359
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
35,9
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
36,9
-
Kutu Ağırlığı
-
45,7
-
VESA Uyumluluğu
-
400x400
OYUN
-
ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)
-
Evet
-
Oyun Ayar Menüsü
-
Evet (Oyun Sayfası)
-
HGIG Mode
-
Evet
GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)
-
Görüntü Modu
-
9 mod (Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))
-
Yerel Karartma Teknolojisi
-
Yerel Karartma
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Evet
-
FILMMAKER MODE™
-
Evet
-
HDR (Yüksek Dinamik Aralık)
-
HDR10 / HLG
-
AI Parlaklık Kontrolü
-
Evet
-
AI Çözünürlük Yükseltme
-
4K Çözünürlük Yükseltici
-
Görüntü İşlemcisi
-
7.Nesil α5 AI 4K İşlemci
GÖRÜNTÜ (EKRAN)
-
Geniş Renk Gamı
-
QNED Color
-
Yenileme Hızı
-
60Hz Native
-
Arkaplan Işık Türü
-
Edge
-
Ekran Çözünürlüğü
-
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Ekran Türü
-
4K QNED
DAHİL OLAN AKSESUARLAR
-
Güç Kablosu
-
Evet (Ayrılabilir)
-
Uzaktan Kumanda Pilleri
-
Evet (AA x 2 adet)
-
Kumanda
-
Sihirli Uzaktan Kumanda MR24
GÜÇ
-
Bekleme Güç Tüketimi
-
0,5 W'ın altında
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
-
AC 100~240V 50-60Hz
ERİŞİLEBİLİRLİK
-
Renkleri Ters Çevir
-
Evet
-
Gri Ölçek
-
Evet
-
Yüksek Kontrast
-
Evet
BAĞLANTI
-
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
-
1 adet
-
RF Girişi (Anten/Kablo)
-
2 adet
-
Ethernet Girişi
-
1 adet
-
Bluetooth Desteği
-
Evet (v 5.1)
-
Wi-Fi
-
Evet (Wi-Fi 5)
-
USB Girişi
-
2 adet (v 2.0)
-
HDMI Ses Dönüş Kanalı
-
eARC (HDMI 2)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
Evet
-
HDMI Giriş
-
3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)
-
CI Slot
-
1 adet
SES
-
Ses Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
-
Bluetooth Surround Uyumlu
-
Evet (2 Yönlü Oynatma)
-
Eşzamanlı Ses Çıkışı
-
Evet
-
Ses Modu Paylaşımı
-
Evet
-
LG Ses Senkronizasyonu
-
Evet
-
AI Akustik Ayarlama
-
Evet
-
Gelişmiş Net Ses
-
Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)
-
AI Ses
-
Gelişmiş AI Ses (Sanal 9.1.2 Up-mix)
-
Hoparlör Yönü
-
Aşağı Yönde Ses Verme
-
Hoparlör Sistemi
-
2.0 kanal
-
Ses Çıkışı
-
20W
SMART TV
-
USB Kamera Uyumlu
-
Evet
-
Aile Ayarları
-
Evet
-
Web Tarayıcısı
-
Evet
-
Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması
-
Evet (LG ThinQ)
-
Sihirli Kumanda
-
Yerleşik
-
Akıllı Ses Tanıma
-
Evet
-
ThinQ
-
Evet
-
İşletim Sistemi
-
webOS 24
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Tüm Özellikler
ÖLÇÜLER
-
soundbar(G x Y x D) mm
-
990 x 97 x 125
-
Subwoofer
-
191 x 386 x 318
AĞIRLIK(KG)
-
Soundbar
-
6.5Kg
-
Subwoofer
-
5.3Kg
-
Brüt Ağırlık
-
16.0Kg
-
Karton boyutu (G x Y x D) mm
-
1089 x 217 x 416
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
Kanal Sayısı
-
4.1ch
-
Total Hoparlör
-
600W
-
Ön Hoparlör
-
100W x 2
-
Surround
-
100W x 2
-
Subwoofer
-
200W (Wired)
BAĞLANABILIRLIK
-
Optik
-
Evet
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out
-
1
-
USB
-
Evet
BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS
-
Bluetooth Version
-
4
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Evet
SES MODU
-
AI Sound Pro
-
Evet
-
Bass Blast/Bass Blast +
-
Evet
-
DTS Virtual:X
-
Evet
-
Ses Kontrolü
-
Evet
-
User EQ - RCU/App
-
Evet
-
Gece Modu On/Off - App
-
Evet
UYGUNLUK
-
Akıllı Telefon Playback
-
Evet
-
TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)
-
Evet
-
Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical
-
Evet
-
Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical
-
Evet
-
HDMI SIMPLINK
-
Evet
-
HDMI Audio Return Channel (ARC)
-
Evet
-
Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)
-
Evet
SES FORMATI
-
LPCM
-
Evet
-
Dolby Digital
-
Evet
-
DTS Digital Surround
-
Evet
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Güç Tüketimi
-
0.5W ↓
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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