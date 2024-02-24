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LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 86 inç LG QNED TV KAMPANYASI (86QNED80T6A+SNH5)
86QNED80T6A PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 86 inç LG QNED TV KAMPANYASI (86QNED80T6A+SNH5)

86QNED80T6A PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
86QNED80T6A.SNH5

LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 86 inç LG QNED TV KAMPANYASI (86QNED80T6A+SNH5)

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Ana Özellikler

Ekran Türü

4K QNED

Yenileme Hızı

60Hz Native

Geniş Renk Gamı

QNED Color

Görüntü İşlemcisi

7.Nesil α5 AI 4K İşlemci

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

Ses Çıkışı

20W

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1925x1105x46,1

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

54,5

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1925x1105x46,1

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1925x1165x359

Kutu Boyutları (GxYxD)

2115x1215x228

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

1532x359

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

54,5

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

55,5

　Kutu Ağırlığı

68,2

VESA Uyumluluğu

600x400

OYUN

ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

Evet

Oyun Ayar Menüsü

Evet (Oyun Sayfası)

HGIG Mode

Evet

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

HDR10 / HLG

AI Parlaklık Kontrolü

Evet

AI Çözünürlük Yükseltme

4K Çözünürlük Yükseltici

Görüntü İşlemcisi

7.Nesil α5 AI 4K İşlemci

Görüntü Modu

9 mod (Canlı, Standart, APS (Otomatik Güç Tasarrufu), Sinema, Spor, Oyun, FILMMAKER, (ISF)Uzman(Aydınlık Oda), (ISF)Uzman(Karanlık Oda))

Yerel Karartma Teknolojisi

Yerel Karartma

Dinamik Ton Eşleme

Evet

FILMMAKER MODE™

Evet

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

Geniş Renk Gamı

QNED Color

Yenileme Hızı

60Hz Native

Arkaplan Işık Türü

Edge

Ekran Çözünürlüğü

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Ekran Türü

4K QNED

DAHİL OLAN AKSESUARLAR

Güç Kablosu

Evet (Ayrılabilir)

Uzaktan Kumanda Pilleri

Evet (AA x 2 adet)

Kumanda

Sihirli Uzaktan Kumanda MR24

GÜÇ

Bekleme Güç Tüketimi

0,5 W'ın altında

Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

AC 200~240V 5060Hz

ERİŞİLEBİLİRLİK

Renkleri Ters Çevir

Evet

Gri Ölçek

Evet

Yüksek Kontrast

Evet

BAĞLANTI

SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

1 adet

RF Girişi (Anten/Kablo)

2 adet

CI Slot

1 adet

Ethernet Girişi

1 adet

Bluetooth Desteği

Evet (v 5.1)

Wi-Fi

Evet (Wi-Fi 5)

USB Girişi

2 adet (v 2.0)

HDMI Ses Dönüş Kanalı

eARC (HDMI 2)

Simplink (HDMI CEC)

Evet

HDMI Giriş

3 adet (adetRC, ALLM desteği sağlar)

SES

Ses Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)

Bluetooth Surround Uyumlu

Evet (2 Yönlü Oynatma)

Eşzamanlı Ses Çıkışı

Evet

Ses Modu Paylaşımı

Evet

LG Ses Senkronizasyonu

Evet

AI Akustik Ayarlama

Evet

Gelişmiş Net Ses

Evet (Otomatik Ses Seviyesi Düzeltme)

AI Ses

Gelişmiş AI Ses (Sanal 9.1.2 Up-mix)

Hoparlör Yönü

Aşağı Yönde Ses Verme

Hoparlör Sistemi

2.0 kanal

Ses Çıkışı

20W

SMART TV

USB Kamera Uyumlu

Evet

Aile Ayarları

Evet

Web Tarayıcısı

Evet

Akıllı Telefon Uzaktan Uygulaması

Evet (LG ThinQ)

Sihirli Kumanda

Yerleşik

Akıllı Ses Tanıma

Evet

ThinQ

Evet

İşletim Sistemi

webOS 24

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (86QNED80T6A)
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Türkiye Energy Label 2019(86QNED80T6A)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Tüm Özellikler

ÖLÇÜLER

soundbar(G x Y x D) mm

990 x 97 x 125

Subwoofer

191 x 386 x 318

AĞIRLIK(KG)

Soundbar

6.5Kg

Subwoofer

5.3Kg

Brüt Ağırlık

16.0Kg

Karton boyutu (G x Y x D) mm

1089 x 217 x 416

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Kanal Sayısı

4.1ch

Total Hoparlör

600W

Ön Hoparlör

100W x 2

Surround

100W x 2

Subwoofer

200W (Wired)

BAĞLANABILIRLIK

Optik

Evet

HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out

1

USB

Evet

BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS

Bluetooth Version

4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Evet

SES MODU

AI Sound Pro

Evet

Bass Blast/Bass Blast +

Evet

DTS Virtual:X

Evet

Ses Kontrolü

Evet

User EQ - RCU/App

Evet

Gece Modu On/Off - App

Evet

UYGUNLUK

Akıllı Telefon Playback

Evet

TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)

Evet

Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical

Evet

Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical

Evet

HDMI SIMPLINK

Evet

HDMI Audio Return Channel (ARC)

Evet

Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)

Evet

SES FORMATI

LPCM

Evet

Dolby Digital

Evet

DTS Digital Surround

Evet

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç Tüketimi

0.5W ↓

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product Environmental Report(SNH5)
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WEB INFO(SNH5)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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