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LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 86 inç LG QNED TV KAMPANYASI (86QNED85T6C+SNH5)
86QNED85T6C PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 86 inç LG QNED TV KAMPANYASI (86QNED85T6C+SNH5)

86QNED85T6C PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
86QNED85T6C.SNH5

LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 86 inç LG QNED TV KAMPANYASI (86QNED85T6C+SNH5)

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Ana Özellikler

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1928 x 1108 x 30,9

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

50,0

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

VESA Uyumluluğu

600 x 400

　Kutu Ağırlığı

64,6

TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

52,0

TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

50,0

Ayak Boyutları (GxD) (mm):

1592 x 370

Kutu Boyutları (GxYxD)

2115 x 1215 x 228

TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

1928 x 1195 x 370

TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

1928 x 1108 x 30,9

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product information sheet (86QNED85T6C)
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Türkiye Energy Label 2019(86QNED85T6C)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
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Tüm Özellikler

ÖLÇÜLER

soundbar(G x Y x D) mm

990 x 97 x 125

Subwoofer

191 x 386 x 318

AĞIRLIK(KG)

Soundbar

6.5Kg

Subwoofer

5.3Kg

Brüt Ağırlık

16.0Kg

Karton boyutu (G x Y x D) mm

1089 x 217 x 416

ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER

Kanal Sayısı

4.1ch

Total Hoparlör

600W

Ön Hoparlör

100W x 2

Surround

100W x 2

Subwoofer

200W (Wired)

BAĞLANABILIRLIK

Optik

Evet

HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out

1

USB

Evet

BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS

Bluetooth Version

4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Evet

SES MODU

AI Sound Pro

Evet

Bass Blast/Bass Blast +

Evet

DTS Virtual:X

Evet

Ses Kontrolü

Evet

User EQ - RCU/App

Evet

Gece Modu On/Off - App

Evet

UYGUNLUK

Akıllı Telefon Playback

Evet

TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)

Evet

Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical

Evet

Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical

Evet

HDMI SIMPLINK

Evet

HDMI Audio Return Channel (ARC)

Evet

Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)

Evet

SES FORMATI

LPCM

Evet

Dolby Digital

Evet

DTS Digital Surround

Evet

GÜÇ TÜKETİMİ

Güç Tüketimi

0.5W ↓

UYUMLULUK BİLGİLERİ

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Product Environmental Report(SNH5)
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WEB INFO(SNH5)
UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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