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LG SOUNDBAR HEDİYELİ, 86 inç LG QNED TV KAMPANYASI (86QNED85T6C+SNH5)
-
86 inç LG QNED QNED85 4K Smart TV AI Sihirli Kumanda HDR10 webOS24 2024
-
LG Soundbar SNH5
Ana Özellikler
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1928 x 1108 x 30,9
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
50,0
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
VESA Uyumluluğu
-
600 x 400
-
Kutu Ağırlığı
-
64,6
-
TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
-
52,0
-
TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
-
50,0
-
Ayak Boyutları (GxD) (mm):
-
1592 x 370
-
Kutu Boyutları (GxYxD)
-
2115 x 1215 x 228
-
TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
-
1928 x 1195 x 370
-
TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
-
1928 x 1108 x 30,9
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Tüm Özellikler
ÖLÇÜLER
-
soundbar(G x Y x D) mm
-
990 x 97 x 125
-
Subwoofer
-
191 x 386 x 318
AĞIRLIK(KG)
-
Soundbar
-
6.5Kg
-
Subwoofer
-
5.3Kg
-
Brüt Ağırlık
-
16.0Kg
-
Karton boyutu (G x Y x D) mm
-
1089 x 217 x 416
ÖNE ÇIKAN ÖZELLIKLER
-
Kanal Sayısı
-
4.1ch
-
Total Hoparlör
-
600W
-
Ön Hoparlör
-
100W x 2
-
Surround
-
100W x 2
-
Subwoofer
-
200W (Wired)
BAĞLANABILIRLIK
-
Optik
-
Evet
-
HDMI 1.4 (HDCP 1.4) - In/Out
-
1
-
USB
-
Evet
BAĞLANABILIRLIK_WIRELESS
-
Bluetooth Version
-
4
-
Bluetooth Codec - SBC/AAC
-
Evet
SES MODU
-
AI Sound Pro
-
Evet
-
Bass Blast/Bass Blast +
-
Evet
-
DTS Virtual:X
-
Evet
-
Ses Kontrolü
-
Evet
-
User EQ - RCU/App
-
Evet
-
Gece Modu On/Off - App
-
Evet
UYGUNLUK
-
Akıllı Telefon Playback
-
Evet
-
TV Kumandası ile Kontrol (Vol+/-, Mute)
-
Evet
-
Sound Sync - Bluetooth(LG TV)/Optical
-
Evet
-
Auto Power On/Off - Bluetooth (LGTV)/Optical
-
Evet
-
HDMI SIMPLINK
-
Evet
-
HDMI Audio Return Channel (ARC)
-
Evet
-
Woofer Level (-15 ~ 6dB, 1dB/Step)
-
Evet
SES FORMATI
-
LPCM
-
Evet
-
Dolby Digital
-
Evet
-
DTS Digital Surround
-
Evet
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Güç Tüketimi
-
0.5W ↓
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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