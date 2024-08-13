Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Hava arıtma cihazı önden hava, toz ve kiri emer ve daha sonra temiz havayı üstten her yöne yayar. Ekranın solunda yalnızca öne hava veren başka bir hava arıtma cihazı, sağında ise alanı daha verimli bir şekilde temiz havayla dolduran LG Puricare görüntüleniyor.
İki resim bulunuyor. Solda bir uçak motoru görüntüsü, sağda ise hava arıtma cihazı içindeki geliştirilmiş 360 Derece Direkt Fanın performansını gösteren dört görüntü bulunuyor. Dört görüntü sırayla daha parlak hale geldikçe, Direkt Fanın öncekine kıyasla performansı nasıl artırdığı gösteriliyor.
hava_arıtma_cihazının_lg_logosunun_üstündeki_kısmı,_serbest_bırakılan_hava_ve__/- iyonlarını gösteren kabarcıklar ile gösterilir.
Plazmaster İyonlaştırıcı

Ailenizi Mikroplardan Koruyun

İyonlaştırıcı, zehirli virüsleri ve bakterileri azaltarak ailenizin sağlığını korur.
Hava arıtma cihazı turuncu bir ekranla gösterilir. "PM 1.0 ve Gaz Sensörü Sistemi" etiketini gösteren büyütülmüş bir resim. Makinenin üstünde, kırmızı renk kodlu kirliden turuncu ve sarıya ve son olarak temiz olan yeşile giden ve makinenin hava kalitesine bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren bir çizgi bulunmaktadır.
Akıllı Sensör ve Gösterge

Havanıza Kalite Katın

PM1.0 sensör algılama sistemine dayalı renk kodlu bir gösterge ile hava kalitenizi hızlı bir şekilde kontrol edin.
Solda telefonuna bakan kadın, sağda hava arıtma cihazı. LG ThinQ uygulamasında hava kalitesini ve diğer istatistikleri gösteren telefon ekranının ön planda olduğu görüntü.
LG ThinQ™

LG ThinQ™ ile Soluduğunuz Havanın Kontrolünü Elinize Alın

PuriCare'i uzaktan açmak için ThinQ™ uygulamasını kullanarak tozlu günlerde bile aileniz için daha temiz hava sağlayın.
Resimde, cihaza giren havayı temsil eden okları gösteriliyor. Solda iyi, normal, kötü, çok kötü sözcükleri görünüyor. "İyi" yazısı, makinenin açık olduğunu gösteriyor.

Otomatik Temiz Hava

Otomatik Mod, sorunsuz bir şekilde her zaman optimum hava kalitesi sağlamak için sürekli olarak kendini ayarlar.
Arıtma cihazının bir yarısı koku giderme filtresini, diğer yarısı ise cihazın Safe Plus filtresini gösterir.
Safe Plus Filtresi
Arıtma cihazının bir yarısı koku giderme filtresini, diğer yarısı ise cihazın Safe Plus filtresini gösterir.
Koku Giderme Filtresi

Safe Plus Filtresi

Remove bacteria, virus, dust, and allergens.

- Antibacterial 99.9% / Anti-viral 99.9%
- Large Dust Removal
- Dust Storm / Ultra-Fine Dust Removal
- Allergen (house dust mite, mold) Removal

Koku Giderme Filtresi

Eliminates harmful gases.

- Home Odor (Acetaldehyde, Ammonia(NH3), Acetic Acid) Removal
- Odor Components such as Formaldehyde (HCHO), Toluene Removal
- Air Pollutants (NO2, SO2) Removal
360° Arıtma

Etrafınızdaki Havayı Temizleyin

Nereye koyarsanız koyun, LG PuriCare™ etrafınızdaki havayı 360° temizler.

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

Direkt Fan

360 Derece Direkt Fan

Dişli fan kanatları, hava direncini azaltarak güçlü hava temizleme performansı sağlar.

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından Boeing 747'ye uygulanan uçak fanı teknolojisi, 360 derece direkt fana uygulanmaktadır.
Çoklu Filtre Sistemi

Gelişmiş Çoklu Filtre Sistemi ile Havayı Derinlemesine Temizleyin

Çoklu filtre, istenmeyen partikülleri (bakteri, virüs, toz, alerjen ve koku bileşenleri) toplar.

Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*�,9 Antibakteriyel ('20.4.3). ①KTR (Kore Test ve Araştırma Enstitüsü) tarafından test edilmiştir. ②Test bakterisi: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli. ③Test Yöntemi: ISO 20743 (Tekstil ürünlerinin antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi). *�,9 Antiviral ('20.4.14). ①Seul Üniversitesi Sağlık Enstitüsü tarafından test edilmiştir. ②Test bakterisi: fare hepatit virüsü (MHV; murin koronavirüsü) (insana bulaşan koronavirüs alternatifi). ③Test Yöntemi: ISO 20743. *Toz �,999: KLC (Kore Uygunluk Laboratuvarları) tarafından test edilmiştir. Clean Booster modunda 20 dakika çalıştırdıktan sonra, 0,01㎛ mikro tozun �,999'unu 60 dakikada temizler. Ürün: PuriCare™ AS309DWA Ortam: 30,0 ㎥'lük oda.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*ABD, Auburn Üniversitesi tarafından test edilmiştir: Salmonella'nın �,0'ini, Campylobacter'in �,2'sini, Toz akarı alerjeninin �,1'ini ortadan kaldırır. 4. *Sonuçlar koşullara bağlı olarak değişebilir. *Seul Ulusal Üniversitesi tarafından test edilmiştir: MRSA'yı 10 dakikada � oranında, S. pneumoniae'yi 30 dakikada � oranında, Adeno Virüsünü 60 dakikada � oranında, H1N1 virüsünü 120 dakikada � oranında ortadan kaldırır. Sonuçlar koşullara bağlı olarak değişebilir.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Puricare hava arıtma cihazı, iç mekan hava durumunu otomatik olarak algılar ve bunu cihazın yan tarafındaki göstergede dört renkte gösterir: kırmızı, turuncu, sarı veya yeşil. Kırmızı renk en kötü hava kalitesini, yeşil renk ise en iyi hava kalitesini gösterir.
Clean Booster

Daha Uzağa, Daha Hızlı Temiz Hava Üfler

Tescilli Clean Booster, temiz havayı 7,5 m mesafeyle evinizin her köşesine $ daha hızlı üfler
Folding headline text can be up to 200 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Clean Booster Modu açıkken PuriCare 360° (AS309DWA modeli) kullanılarak 259 metreküp (9,8 x 9,8 x 2,7 metre) kapalı alanda LG dahili laboratuvarı tarafından test edilmiştir. Havanın hızı 1,5 metre yükseklikte ve ürüne 7,5 metre mesafede ölçülmüştür. *PuriCare Pet Hava Arıtma Cihazı Pet (AS309DNP) Evcil Hayvan Modunda ve PuriCare 360° (AS309DWA) Otomatik Modda kullanılarak 132 m2 G'lik kapalı bir evcil hayvan kafesinde LG dahili laboratuvarı tarafından alt filtreden toplanan toz ve tüy miktarının ağırlığı ölçülerek test edilmiştir. Sonuçlar çevresel koşullara ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. *TÜV Rheinland tarafından, 55 ± ? bağıl nem ile 23,0 ± 5,0 santigrat derece sıcaklıkta 8 metreküplük bir laboratuvarda maksimum emiş düzeyinde standart PuriCare modeline (AS199DWA) kıyasla maksimum emiş düzeyinde PuriCare Pet (AS190DNPA) kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar çevresel koşullara ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Müşteri Yorumları

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Tüm ihtiyaçlarınıza yardımcı olmak için buradayız.

Destek alın

Bizimle İletişime Geçin