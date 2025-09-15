About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Sound Suite M5 ve M7 Serisi Güç Kablosu (3,5 m)

LG Sound Suite M5 ve M7 Serisi Güç Kablosu (3,5 m)

COV31861402
Front view of LG Sound Suite M5 ve M7 Serisi Güç Kablosu (3,5 m) COV31861402
front view
Bottom view
close up view
Front view of LG Sound Suite M5 ve M7 Serisi Güç Kablosu (3,5 m) COV31861402
front view
Bottom view
close up view

Temel Özellikler

  • LG Hoparlör Güç Kablosu
  • Monte edildiğinde toplam uzunluk: 3,5 m
  • Siyah renkli
  • Aşağıdaki uyumlu model listesine bakın
Daha fazla

* Ürün görüntüleri ve özellikleri, reklam ifadeleri içerebilir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün görünümü, teknik özellikler, vb. ürün iyileştirmesi amacıyla önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

* Tüm ürün görüntüleri fotoğraflardan kesilmiştir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün rengi monitör çözünürlüğüne, parlaklık ayarlarına ve bilgisayar özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

* Ürünün performansı kullanım ortamına, kullanılabilirliği de mağazaya göre değişiklik gösterebilir.

ÖZET

Yazdır

BOYUTLAR

COV31861402

Tüm Özellikler

GENEL

  • Parça Numarası

    COV31861402

BOYUT & AĞIRLIK

  • Uzunluk (m)

    3.5

  • Net Ağırlık (g)

    200

Müşteri Yorumları

LG Size Özel Seçimler