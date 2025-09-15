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LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51
* Bu görsel sadece temsilidir. Gösterilen Sound Suite M5 ürünü dahil değildir; pakete yalnızca stand dahildir.
Temiz iç mekanlar ve hassas ses için tasarlanmıştır
M5 için tasarlanan floor stand, hoparlörü net ve doğru ses için ideal dinleme yüksekliğinde konumlandırır.
Renk ve yüzey uyumlu malzemeler mekanınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar,
Dahili kablo yönetimi, güç kablolarını düzenli bir şekilde gizler.
Temiz kablo yönetimi, zarif yüzey işçiliği
Sound Suite M7 ve M5’in kablolarının, renk ve yüzey uyumuna sahip stand ile nasıl düzenli şekilde yönetildiğini gösteren 3 görüntü
*Floor standı kullanırken daha uzun bir güç kablosu gerekebilir. Daha uzun mesafeli yerleşim için ayrıca satılan 3,5 m’lik güç kablosu mevcuttur.
Doğru ses iletimi için hassas yükseklik
Hoparlörü doğru dinleme yüksekliğine yerleştirerek floor stand, net ve doğru sesin yanı sıra daha sürükleyici bir dinleme deneyimi sunar.
TV için Dolby Atmos FlexConnect destekli surround ses sistemine sahip LG Sound Suite Soundbar’dan yayılan kavisli ses dalgalarının bulunduğu bir oturma odası
* Bu görsel sadece temsilidir. Gösterilen Sound Suite M5 ürünü dahil değildir; pakete yalnızca stand dahildir.
Bu floor stand için tasarlanmış hoparlörleri keşfedin
Doğru yerleştirme ve tutarlı dinleme yüksekliği için bu floor stand ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış M5 hoparlörleri keşfedin.
M5
Kompakt ancak dinamik olan M5, AI Ses Pro ve AI Calibration özelliklerine sahip DAFC destekli bir hoparlördür. Bir woofer ve çift tweeter içerir.
Kurulum
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen modelinizin ürün kılavuzuna bakın.
Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.
• Hoparlör modeline bağlı olarak aşağıdaki standlar kullanılabilir.
- M7: FS-M71 (Stand × 1), FS-M72 (Stand × 2)
- M5: FS-M51 (Stand × 1), FS-M52 (Stand × 2)
- Bileşenlerin sayısı stand modeline bağlı olarak değişebilir.
• Standda güç kablosu bulunmaz. Sound Suite hoparlör ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın
veya LGE.COM’dan ayrı bir güç kablosu satın alın. (Ayrı güç kablosu uzunluğu: 3,5 m)
• Montaj sırasında, sağlanan tüm vidaların takıldığından emin olun. Vidalar tam olarak sıkılmazsa ürün eğilebilir veya devrilerek hasara neden olabilir. Vidaların aşırı güçle sıkılması, vida bağlantısının aşınması nedeniyle yerinden çıkmasına neden olabilir.
1. ADIM
Stand direğini stand tabanına takın, ardından iki vida (M4 x 15 mm) kullanarak bağlantıyı sıkıca sabitleyin.
2. ADIM
Güç kablosunu stand tabanının altındaki açıklıktan geçirin ve stand direğinin karşı tarafındaki açıklıktan çıkarın.
3. ADIM
Güç kablosunu resimde gösterildiği gibi üst plakanın orta deliğinden geçirin.
Üst plakanın çıkıntısını stand tabanının altındaki güç kablosu oluğuyla hizalayın ve üst plakayı stand direğine takın.
Ardından, iki vida (M4 x 15 mm) kullanarak bağlantıyı sıkıca sabitleyin.
4. ADIM
Güç kablosunu ürünün altındaki AC IN portuna takın.
5. ADIM
Hoparlörü üst plakaya yerleştirin ve üst plakanın işaretli çıkıntısını görüntüde gösterildiği gibi hoparlörün oluğuna yerleştirin.
Ardından, vidayı (M4 x 8 mm) kullanarak hoparlörü üst plakaya sıkıca sabitleyin.
6. ADIM
Güç kablosunu stand tabanının altındaki oluk boyunca yönlendirin.
* Ürün görüntüleri ve özellikleri, reklam ifadeleri içerebilir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün görünümü, teknik özellikler, vb. ürün iyileştirmesi amacıyla önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
* Tüm ürün görüntüleri fotoğraflardan kesilmiştir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün rengi monitör çözünürlüğüne, parlaklık ayarlarına ve bilgisayar özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
* Ürünün performansı kullanım ortamına, kullanılabilirliği de mağazaya göre değişiklik gösterebilir.
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
GENEL
Parça Numarası
COV31979001
Bileşenler
Ayaklık, Üst plaka, Taban, Vida (M4 x 15 mm) 4 adet, Vida (M4 x 8 mm) 1 adet
BOYUT & AĞIRLIK
Ürün Boyutu (G x Y x D, mm)
278 x 670 x 278
Ağırlık (kg)
6.35
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