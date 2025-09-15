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LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51

LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51

COV31979001
Front view of LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51 COV31979001
Bileşen görünümü
Yakın çekim görünümü
Yaşam tarzı görünümü
Yaşam tarzı görünümü
Boyut görünümü
Front view of LG Sound Suite M5 Floor Stand FS-M51 COV31979001
Bileşen görünümü
Yakın çekim görünümü
Yaşam tarzı görünümü
Yaşam tarzı görünümü
Boyut görünümü

Temel Özellikler

  • Orijinal LG Hoparlör Standı
  • Üstün tasarım, Hassas yükseklik
  • Bu, hoparlör ve güç kablosu olmayan bir stand ürünüdür
  • Bu ürün bir standdan oluşur
  • Kolay kablo yönetimi
  • Aşağıdaki uyumlu model listesine bakın
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Özel stand üzerindeki LG Sound Suite M5 kablosuz hoparlör için stand.

Özel stand üzerindeki LG Sound Suite M5 kablosuz hoparlör için stand.

* Bu görsel sadece temsilidir. Gösterilen Sound Suite M5 ürünü dahil değildir; pakete yalnızca stand dahildir.

Temiz iç mekanlar ve hassas ses için tasarlanmıştır

M5 için tasarlanan floor stand, hoparlörü net ve doğru ses için ideal dinleme yüksekliğinde konumlandırır.

Renk ve yüzey uyumlu malzemeler mekanınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar,

Dahili kablo yönetimi, güç kablolarını düzenli bir şekilde gizler.

Temiz kablo yönetimi, zarif yüzey işçiliği

Sound Suite M7 ve M5’in kablolarının, renk ve yüzey uyumuna sahip stand ile nasıl düzenli şekilde yönetildiğini gösteren 3 görüntü

*Floor standı kullanırken daha uzun bir güç kablosu gerekebilir. Daha uzun mesafeli yerleşim için ayrıca satılan 3,5 m’lik güç kablosu mevcuttur.

Doğru ses iletimi için hassas yükseklik

Hoparlörü doğru dinleme yüksekliğine yerleştirerek floor stand, net ve doğru sesin yanı sıra daha sürükleyici bir dinleme deneyimi sunar.

TV için Dolby Atmos FlexConnect destekli surround ses sistemine sahip LG Sound Suite Soundbar’dan yayılan kavisli ses dalgalarının bulunduğu bir oturma odası

* Bu görsel sadece temsilidir. Gösterilen Sound Suite M5 ürünü dahil değildir; pakete yalnızca stand dahildir.

Bu floor stand için tasarlanmış hoparlörleri keşfedin

Doğru yerleştirme ve tutarlı dinleme yüksekliği için bu floor stand ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmış M5 hoparlörleri keşfedin.

M5

Kompakt ancak dinamik olan M5, AI Ses Pro ve AI Calibration özelliklerine sahip DAFC destekli bir hoparlördür. Bir woofer ve çift tweeter içerir.

Daha fazla bilgi
Black Sound Suite M5 hoparlörün önden görünümü

Kurulum

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen modelinizin ürün kılavuzuna bakın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

• Hoparlör modeline bağlı olarak aşağıdaki standlar kullanılabilir.

- M7: FS-M71 (Stand × 1), FS-M72 (Stand × 2)

- M5: FS-M51 (Stand × 1), FS-M52 (Stand × 2)

- Bileşenlerin sayısı stand modeline bağlı olarak değişebilir.

 

• Standda güç kablosu bulunmaz. Sound Suite hoparlör ile birlikte verilen güç kablosunu kullanın

veya LGE.COM’dan ayrı bir güç kablosu satın alın. (Ayrı güç kablosu uzunluğu: 3,5 m)

 

• Montaj sırasında, sağlanan tüm vidaların takıldığından emin olun. Vidalar tam olarak sıkılmazsa ürün eğilebilir veya devrilerek hasara neden olabilir. Vidaların aşırı güçle sıkılması, vida bağlantısının aşınması nedeniyle yerinden çıkmasına neden olabilir.

* Ürün görüntüleri ve özellikleri, reklam ifadeleri içerebilir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün görünümü, teknik özellikler, vb. ürün iyileştirmesi amacıyla önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

* Tüm ürün görüntüleri fotoğraflardan kesilmiştir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün rengi monitör çözünürlüğüne, parlaklık ayarlarına ve bilgisayar özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

* Ürünün performansı kullanım ortamına, kullanılabilirliği de mağazaya göre değişiklik gösterebilir.

ÖZET

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BOYUTLAR

COV31979001

Tüm Özellikler

GENEL

  • Parça Numarası

    COV31979001

  • Bileşenler

    Ayaklık, Üst plaka, Taban, Vida (M4 x 15 mm) 4 adet, Vida (M4 x 8 mm) 1 adet

BOYUT & AĞIRLIK

  • Ürün Boyutu (G x Y x D, mm)

    278 x 670 x 278

  • Ağırlık (kg)

    6.35

Müşteri Yorumları

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