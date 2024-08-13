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Smart TV Özellikli, LG AV Apps ve USB Playback Destekli 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Smart TV Özellikli, LG AV Apps ve USB Playback Destekli 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

BH6530T

Smart TV Özellikli, LG AV Apps ve USB Playback Destekli 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    1000W

GIRIŞLER VE ÇIKIŞLAR

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Ses Çıkışı - Audio L/R

    Var

  • Ses Çıkışı - Optik

    1 Adet

  • HDMI - Çıkış

    1 Adet

  • Ethernet - RJ45

    Var

VIDEO FORMATLARI

  • Video - MPEG4 AVC(H.264)

    Var

  • Video - DivX HD

    Var

  • Video - MKV

    Var

  • Video - AVC HD

    Var

  • Video - WMV

    Var

  • Video - FLV

    Var

  • Video - MPEG2

    Var

SES FORMATLARI

  • Dobly Digital Plus

    Var

  • Dobly TrueHD

    Var

  • DTS-HD High Resolution Audio

    Var

  • DTS-HD Master Audio Essential

    Var

  • MPEG 1/2 L2

    Var

  • MP3

    Var

  • ID3 Tag

    Var

  • WMA

    Var

  • AAC

    Var

  • FLAC

    Var

VIDEO ÖZELLIKLERI & UYGUNLUK

  • 3D / 2D

    Var

  • Çözünürlük Yükseltme

    1080p24/61Hz'a kadar

  • LG Apps

    Var

  • USB Üzerinden Harici HDD Oynatma

    Var

  • Ağ Üzerinden Otomatik Yazılım Güncelleme

    Var

KABLOSUZ TEKNOLOJILER

  • Ethernet

    Var

  • DLNA (DMP/ DMR)

    Var

Müşteri Yorumları