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1100W 3D Blu-ray Karaoke Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

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1100W 3D Blu-ray Karaoke Ev Sinema Sistemi

BH7520TW

1100W 3D Blu-ray Karaoke Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    1100W

  • Güç Çıkışı - Ön

    2x180W

  • Güç Çıkışı - Orta

    180W

  • Güç Çıkışı - Kablosuz Arka L/R

    2x180W

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    200W (pasif)

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    1 Adet

  • USB'den iPod/iPhone/iPad Bağlantısı

    Var

  • Mic - Mic Girişi (φ6,3)

    2 Adet

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Ses Çıkışı - Audio L/R

    Var

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Ses Çıkışı - Optik

    1 Adet

  • HDMI - Çıkış

    1 Adet

  • HDMI - Giriş

    2 Adet

  • Radyo Anteni

    FM

UYGUNLUK

  • Kareoke

    Var

  • LG Apps

    Var

  • Premium İçerik

    Var

  • Dahili Wi-Fi

    Var

  • Wi-Fi Direct

    Var

  • Kablosuz Hoparlör(Tx DongleType)

    Var

  • Alt / Üst Kabin

    Var

FIZIKI BOYUT

  • Ana

    440x65x297

  • Ön Hoparlör

    250X1200X250

  • Orta Hoparlör

    330X93X74

  • Arka Hoparlör

    250X1200X250

  • Subwoofer

    251X336X347

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