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1100W 5.1 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

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1100W 5.1 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

HB906TA

1100W 5.1 3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

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Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    3D Blu-ray Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Güç Çıkışı - Toplam

    1100

  • Güç Çıkışı - Ön

    180x2

  • Güç Çıkışı - Orta

    180

  • Güç Çıkışı - Surround

    180x2

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    200

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    Var

  • iPod direct dock

    Var

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Ses Girişi - Optik

    Var

  • HDMI - Çıkış

    Var

  • HDMI - Giriş

    Var

  • Radyo Anteni - FM

    Var

  • Radyo Anteni - AM

    Yok

UYGUNLUK

  • Simplink

    Var

  • DLNA

    Var

  • CIFS

    Var

  • Kablosuz LAN - Ankastre Tipi

    Yok

  • USB Kaydedici (yalnızca 2x, CD)

    Var

  • Harici HDD Playback

    Var

  • TV Sound ez Kurulumu

    Var

  • iPod dock - iPod'lara yönelik olarak üretilmiştir

    Var

  • Mic - Jack Tipi

    Yok

SES MODU

  • Yüksek Ses Örnekleme

    Var

  • BassBoost

    Var

  • VSM Plus

    Var

UYGULAMA

  • BD profili - Ağ / BD Canlı(BD profili 2,0)

    Var

  • Çevrimiçi hizmet - UGC

    Var

  • Çevrimiçi hizmet - Fotoğraf

    Var

  • Çevrimiçi hizmet - Hava

    Var

ÇALINABILIR DISK TIPI

  • BD-ROM

    Var

  • BD-R

    Var

  • BD-RE

    Var

  • Melez disk (BD+DVD)

    Yok

  • DVD(NTSC)

    Var

  • DVD(PAL)

    Var

  • DVD-R

    Var

  • DVD-RW(Video/VR Modeli)

    Var/Yok

  • DVD+R

    Var

  • DVD+RW(Video modu)

    Var

  • DVD-RAM

    Yok

  • DVD-Audio

    Yok

  • Video CD/Super VCD

    Yok

  • Audio CD

    Var

  • DTS-CD

    Var

  • Audio CD-R/CD-RW

    Var

AV BIÇIMI

  • Video - MPEG4 AVC(H.264)

    Var

  • Video - SMPTE VC1 (VC-9)

    Var

  • Video - DivX

    Var

  • Video - DivX HD

    Var

  • Video - MKV

    Var

  • Video - AVC HD

    Var

  • Video - MPEG2

    Var

  • Video - MPEG3

    Var

RADYO

  • Bant

    FM/RDS

  • RDS (PS, PTY, CT, RT)

    Var

AKSESUAR

  • Talimat Kitapçığı

    Var

  • Uzaktan Kumanda Birimi - Tip

    Var

  • FM Anteni

    Var

  • Piller

    Var

  • Hoparlör Kablosu

    Var

  • Garanti Kartı

    Var

  • RCA Kodu(Video), Sarı, 1P

    Var

  • HDMI Kablosu

    Var

FIZIKI BOYUT (W X H X D) MM

  • Ana

    430 x 57 x 281

  • Ön Hoparlör

    280 X 1,152 X 225

  • Orta Hoparlör

    327 x 99 x 76

  • Arka Hoparlör

    280 X 1,152 X 225

  • Subwoofer

    190 X 385 X 358

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