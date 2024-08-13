Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
850W DVD Ev Sinema Sistemi

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

850W DVD Ev Sinema Sistemi

HT1000TK

850W DVD Ev Sinema Sistemi

Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL SPESİFİKASYONLAR

  • Ürün Tipi

    DVD Ev Sinema Sistemi

SES PERFORMANSI

  • Kanal

    5.1

  • Güç Çıkışı - Toplam

    850W

  • Güç Çıkışı - Ön

    2x141W

  • Güç Çıkışı - Orta

    141W

  • Güç Çıkışı - Surround

    2x141W

  • Güç Çıkışı - Sub-Woofer

    145W

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • USB 2,0

    1 Adet

  • Video Çıkışı - Kompozit

    Var

  • Video Çıkışı - Component

    Var

  • Ses Çıkışı - Audio L/R

    Var

  • Ses Girişi - Portatif Giriş

    Var

  • Ses Çıkışı - Optik

    1 Adet

  • HDMI - Çıkış

    1 Adet

FIZIKI BOYUT

  • Ana

    360 x 57 x 307

  • Ön Hoparlör

    275 x 1,053 x 275

  • Orta Hoparlör

    200 x 103 x 88

  • Arka Hoparlör

    275 x 1,053 x 275

  • Subwoofer

    190 X 385 X 358

Müşteri Yorumları