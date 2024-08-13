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1000W RMS ve Güçlü Bas Sesiyle 3D Blu-Ray Oynatma
1000W RMS ve Güçlü Bas Sesiyle 3D Blu-Ray Oynatma
Tüm Özellikler
AMPLIFIKATÖR
-
Ön (Sol/Sağ)
167WX2
-
Orta
167W
-
Surround Sol/Sağ
167WX2
-
Kanal
5.1
-
Toplam
1000W
ŞEBEKE
-
Sub-Woofer
167W
-
Çoklu Oda
Evet
-
Kablolu (Ethernet)
Evet
KULLANIŞLILIK
-
RJ45
Evet
-
USB doğrudan kayıt
Evet
-
Akıllı telefon kumanda uygulaması
Evet
-
Özel Ses Modu
Evet
-
SIMPLINK
Evet
-
Ağ üzerinden ürün yazılımı güncellemesi
Evet
-
Harici HDD Oynatma
Evet
-
TV Ses Senk.
Evet
-
TV Sesi (doğrudan tuş) / TV Ses bağlantısı (Optik olarak otomatik GÜÇ açma/kapatma)
Evet / Evet
GIRIŞ VE ÇIKIŞ
-
DLNA
Evet
-
Mik.
2
-
Ses Sol/Sağ
Evet
-
Optik
1
-
FM
Evet
-
HDMI Çıkışı
1
-
USB
1
AKSESUAR KITI
-
Pil(Boyut)
AAAx1
-
Piller (Uzaktan Kumanda)
Evet
-
FM
Evet
-
Hoparlör Kablosu
Evet (5 EA)
-
Garanti Kartı
Evet
-
HDMI Kablosu
Evet
-
Uzaktan Kumanda Ünitesi
Evet
-
Basit Kılavuz
Evet
DISK VE AV FORMATI
-
BD-ROM
Evet
-
BD-R
Evet
-
BD-RE
Evet
-
DVD(NTSC)
Evet
-
DVD(PAL)
Evet
-
DVD-R
Evet
-
DVD-RW
Evet
-
DVD+R
Evet
-
DVD+RW
Evet
-
Audio CD
Evet
-
DTS-CD
Evet
VIDEO BIÇIMI
-
CD-R/CD-RW
Evet
-
Video Geliştirici
Evet
-
ARC
Evet
-
MPEG4 AVC (H.264)
Evet
-
SMPTE VC1 (VC-9)
Evet
-
NTSC⇔PAL Dönüşümü
Evet
-
HDMI 1.4
Evet
-
Son Sahne hafızası
Evet
-
Fotoğraf Zoom
Evet
-
Derin Renk
Evet
-
xvYCC
Evet
-
MPEG2
Evet
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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uzatma
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