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1000W RMS ve Güçlü Bas Sesiyle 3D Blu-Ray Oynatma

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

1000W RMS ve Güçlü Bas Sesiyle 3D Blu-Ray Oynatma

LHB625

1000W RMS ve Güçlü Bas Sesiyle 3D Blu-Ray Oynatma

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Tüm Özellikler

AMPLIFIKATÖR

  • Ön (Sol/Sağ)

    167WX2

  • Orta

    167W

  • Surround Sol/Sağ

    167WX2

  • Kanal

    5.1

  • Toplam

    1000W

ŞEBEKE

  • Sub-Woofer

    167W

  • Çoklu Oda

    Evet

  • Kablolu (Ethernet)

    Evet

KULLANIŞLILIK

  • RJ45

    Evet

  • USB doğrudan kayıt

    Evet

  • Akıllı telefon kumanda uygulaması

    Evet

  • Özel Ses Modu

    Evet

  • SIMPLINK

    Evet

  • Ağ üzerinden ürün yazılımı güncellemesi

    Evet

  • Harici HDD Oynatma

    Evet

  • TV Ses Senk.

    Evet

  • TV Sesi (doğrudan tuş) / TV Ses bağlantısı (Optik olarak otomatik GÜÇ açma/kapatma)

    Evet / Evet

GIRIŞ VE ÇIKIŞ

  • DLNA

    Evet

  • Mik.

    2

  • Ses Sol/Sağ

    Evet

  • Optik

    1

  • FM

    Evet

  • HDMI Çıkışı

    1

  • USB

    1

AKSESUAR KITI

  • Pil(Boyut)

    AAAx1

  • Piller (Uzaktan Kumanda)

    Evet

  • FM

    Evet

  • Hoparlör Kablosu

    Evet (5 EA)

  • Garanti Kartı

    Evet

  • HDMI Kablosu

    Evet

  • Uzaktan Kumanda Ünitesi

    Evet

  • Basit Kılavuz

    Evet

DISK VE AV FORMATI

  • BD-ROM

    Evet

  • BD-R

    Evet

  • BD-RE

    Evet

  • DVD(NTSC)

    Evet

  • DVD(PAL)

    Evet

  • DVD-R

    Evet

  • DVD-RW

    Evet

  • DVD+R

    Evet

  • DVD+RW

    Evet

  • Audio CD

    Evet

  • DTS-CD

    Evet

VIDEO BIÇIMI

  • CD-R/CD-RW

    Evet

  • Video Geliştirici

    Evet

  • ARC

    Evet

  • MPEG4 AVC (H.264)

    Evet

  • SMPTE VC1 (VC-9)

    Evet

  • NTSC⇔PAL Dönüşümü

    Evet

  • HDMI 1.4

    Evet

  • Son Sahne hafızası

    Evet

  • Fotoğraf Zoom

    Evet

  • Derin Renk

    Evet

  • xvYCC

    Evet

  • MPEG2

    Evet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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