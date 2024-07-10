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LGOLED Logo

OLED'inizi seçin
Pencerelerden ve kapılardan parlak, renkli ışığın geldiği karanlık bir odada 3 adet LG OLED televizyon bulunur: 1 duvara monte, 1 kıvrılabilir ve 1 galeri stantlı.

TASARIM

Geliştirilmiş Tasarım

Televizyon ekranındaki gece gökyüzünde batan ay

Geleceği önce burada izleyin

Eski televizyon standartlarını unutun. LG OLED dünyasında,
bir zamanlar imkansız olarak görülen tasarımları keşfedin.
Kıvrılabilir ekranlardan şık tasarımlara kadar farklı modeller sunan TV'ler, .
duvar kağıdınızın devamı gibi görünecek kadar incedir. Görmeden inanmayın.

İncelikli Tasarım

Gösterişli silüetiyle
duvarınıza uyum sağlar
ve yaşam alanınızı
tamamlar.

Daha İnce Çerçeveler

Sınırların ötesinde
sürükleyici deneyim

İncecik çerçevelerle, duvarın
nerede bitip ekranın nerede
başladığını unutacaksınız. Sadece 6 mm* 1 , 'yi kaplayan
çerçevelerde görüşünüzü engelleyecek hiçbir engel yok.
Şık tasarım ve eksiksiz, kesintisiz
bir deneyim. *Çerçeve boyutu modele göre değişiklik gösterebilir.
Televizyonun sol kenarı, Kuzey Işıklarını gösterir.

Galeri Tasarımı

Duvarınıza uyum sağlar

Arkası 2 , düz olan ultra ince ekranı duvarınızın boyasından ayırt etmek zor. Üstelik minimalize görüntü ile çıkıntılı açılar ve dikkat dağıtıcı başka aksesuarlar da yok.
Duvara monte bir LG OLED televizyon, Gallery Design ve Düz Modeli vurgulayan çeşitli açılardan gösterilir.
LG OLED'in ince kenarının görünümüyle başlayan televizyon, renkli kabloların neon görüntüsünü ortaya çıkarmak için siyah bir zeminin önünde döner. Arka planda beyaz bir yaşam alanına dönüşürken, ekrandaki görüntü empresyonist bir doğa tablosuna dönüşür.

Yaşam Alanınızı Yeniden Tanımlayın

İlham veren bir alan için
şık ve abartısız
LG OLED'i seçin

Gallery Design LG OLED televizyon, renkli, modern ve gri, aydınlık ve ferah ile zarif olmak üzere birbirinden farklı 4 odada gösterilir.
Gallery Design LG OLED televizyon, renkli, modern ve gri, aydınlık ve ferah ile zarif olmak üzere birbirinden farklı 4 odada gösterilir.

Galeri Modu

Eserlerinizi dilediğinizce sergileyin.

Eğlenceden sonra şıklık gelir. En sevdiğiniz diziler bittiğinde, ünlü sanatçıların eserlerini sergilemek için Galeri Modu'nu açın.
Renkler, ayrıntılar ve dokular hiç olmadığı kadar gerçekçi. Bir ekranın ötesinde, evdeki yaşam tarzınızın akıllı bir parçası haline gelir.
LG OLED televizyonda bir sanat eseri gösterilir, ardından farklı renkteki duvarların önünde dört farklı sanat eseri görüntülenir
LG OLED televizyonda bir sanat eseri gösterilir, ardından farklı renkteki duvarların önünde dört farklı sanat eseri görüntülenir
Galeri Standındaki bir LG OLED televizyon, arka plana karışan mavi ve pembe bir gün batımını gösterir
  • Yüzme havuzu manzaralı pencerenin önünde, modern gri bir yaşam alanında duran LG OLED televizyon. Çıplak tuğlalar, ahşap detaylar ve yeşilliklerle dolu nötr bir yaşam alanında duran LG OLED televizyon.
GALERİ STANDINA GİDİN
  • Ahşap mobilyalar ve yeşilliklerle dolu renkli bir oturma odasında duran döner stantlı LG OLED televizyon. Gri ve soyut bir odada duran döner stantlı LG OLED televizyon.
  • Karlı bir ormana bakan bir pencerenin önündeki modern gri bir odada duran galeri stantlı LG OLED televizyon. Pastel ve ahşap mobilyalarla döşenmiş renkli bir odada duran yer stantlı LG OLED televizyon.

Şövale Tasarım

Fark yaratan stand tasarımı

LG OLED Objet Collection Easel, oturma odanızı birinci sınıf bir sanat galerisine dönüştürür.
İki farklı kurulum yöntemiyle alanınıza zarafet getirir. Eğik Kurulum, TV'nizin şövale üzerindeki bir tuval gibi eğilmesini sağlar. Sıfır Aralıklı Kurulum, muhteşem bir çerçeve gibi TV'nizi duvara yaslar.

*Eğik Kurulum Açısı maksimum 5°'ye ayarlanabilir. Bu yaklaşık bir rakamdır ve tam olarak 5°'lik bir açı garanti edilmez. **Eğik Kurulum ve Sıfır Aralıklı Kurulum, duvara montaj kurulumunu gerektirir. ***Sıfır Boşluk Kurulumundan önce arka kablo braketi çıkarılmalıdır.

Line View'da EASEL dekoratif pervazlı bir duvara yaslanmış. Duvardaki bir resmin yanında ve karmaşık bir şekilde tasarlanmış bir halının arkasında duruyor.
Line View'da EASEL dekoratif pervazlı bir duvara yaslanmış. Duvardaki bir resmin yanında ve karmaşık bir şekilde tasarlanmış bir halının arkasında duruyor.

Yarı ve Tam Görünüm

Bir TV, iki farklı izleme açısı ve sonsuz içerik

Eşsiz bir manzarayı bir kez değil iki kez deneyimleyin. Minimal ama büyüleyici bir görüntü bırakmak için birinci
sınıf Kvadrat kumaşıyla kaplanan Yarı Görünüm, evinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak için çok çeşitli temalarda saat
ve hava durumu gibi günlük bilgiler sunar. Sadece ekranı açın ve Tam Görünümde LG OLED'in
sürükleyiciliğiyle gözlerinizi kamaştırın.

*Hareketli kapak uzaktan kontrol edilebilir ve yalnızca Yarı Görünümü ve Tam Görünümü destekler.

OLED EASEL'I KEŞFEDİN
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Ekran
  • OLED 8K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    88" 77"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    97" 83" 77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55" 48"
  • 4K OLED evo

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    65"

*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.

**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.

İşlemci
  • a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu
  • a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
Tasarım

  • 88"

    Yer Standı

    77"

    Duvara Monte
    Galeri Tasarım
  • Duvara Monte Galeri Tasarım
    Kesintisiz Çerçeve
    Daha Hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Kesintisiz çerçeve
    Daha hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Dar çerçeve
  • Dar çerçeve
  • Şövale Tasarım
Görüntü
Kalitesi

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

  • Dinamik Ton Eşleme

    Dinamik Ton Eşleme logosu Dinamik Ton Eşleme logosu

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

    Hassas Detaylar ile

*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

Ses
Kalitesi
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    4.2 Ch. / 60W

    77"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 40W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Sanal Surround

*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

AI / Smart
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • AirPlay2

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2
  • AirPlay2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır

* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Game
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • VRR
  • VRR

* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.

Connectivity
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    3 adet 3 adet
    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Genel Bakış

  • Ekran

  • Sinema

  • Oyun

  • Tasarım

  • Sürdürülebilirlik

  1. LG OLED G2 ve C2 serisinde bulunan ultra ince çerçeveler.
  2. LG OLED G2 serisine ve 77" Z Serisine özel Düz Model ve Gallery Design.
  3. LG OLED Gallery Design TV'lere TV standı dahil DEĞİLDİR: G2 serisi ve 77Z2. Bu modeller, duvara monte olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle ince bir bağlantı parçası içerir. TV standı ayrı olarak satın alınabilir.
  4. Galeri standı yalnızca 65" ve 55" LG OLED G2, C2, B2 ve A2 modelleriyle kullanılabilir.
  5. Yer Standı 48C2, 42C2 ve 48A2 tarafından desteklenir.
  6. Döner Stant kurulduğunda yaklaşık 4 derece eğilir.
  7. Galeri Standı, Yer Standı ve Döner Stant ayrı satılır.