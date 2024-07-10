Duvara Monte

Göz kamaştıran sanat eserleri

LG OLED'inize bir başyapıt gibi davranın. Duvarınızın baş köşesinde sergileyin.

Basit duvara monte 3 özelliği sayesinde kurulumu kolaydır. Kompozit elyaftan üretilen televizyonlar, duvarınızda minimum etki bırakır ve ince görünümüyle önceki nesillere göre daha hafiftir. Ultra hafif olduğu için yerini iç mekanınıza

uyacak şekilde kolayca değiştirebilirsiniz.

*Kurulum ortamına bağlı olarak kablolar görünebilir. **Kurulum ortamına bağlı olarak televizyon ile duvar arasında hafif bir boşluk kalabilir. ***Kalın bir çivi ile kurulum tavsiye edilir. Lütfen verilen ankrajların tüm durumlar için uygun olmayabileceğini unutmayın. Kuruluma başlamadan önce tüm talimatları okuyun ve gerekirse bir uzmana danışın.