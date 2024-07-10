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LGOLED LogoOLED'inizi seçin
TASARIM
Geliştirilmiş Tasarım
Geleceği önce burada izleyin
Eski televizyon standartlarını unutun. LG OLED dünyasında,
bir zamanlar imkansız olarak görülen tasarımları keşfedin.
Kıvrılabilir ekranlardan şık tasarımlara kadar farklı modeller sunan TV'ler, .
duvar kağıdınızın devamı gibi görünecek kadar incedir. Görmeden inanmayın.
İncelikli Tasarım
Gösterişli silüetiyle
duvarınıza uyum sağlar
ve yaşam alanınızı
tamamlar.
Daha İnce Çerçeveler
Sınırların ötesinde
sürükleyici deneyim
nerede bitip ekranın nerede
başladığını unutacaksınız. Sadece 6 mm* 1 , 'yi kaplayan
çerçevelerde görüşünüzü engelleyecek hiçbir engel yok.
Şık tasarım ve eksiksiz, kesintisiz
bir deneyim. *Çerçeve boyutu modele göre değişiklik gösterebilir.
Galeri Tasarımı
Duvarınıza uyum sağlarArkası 2 , düz olan ultra ince ekranı duvarınızın boyasından ayırt etmek zor. Üstelik minimalize görüntü ile çıkıntılı açılar ve dikkat dağıtıcı başka aksesuarlar da yok.
Yaşam Alanınızı Yeniden Tanımlayın
İlham veren bir alan için
şık ve abartısız
LG OLED'i seçin
Duvara Monte
Göz kamaştıran sanat eserleriLG OLED'inize bir başyapıt gibi davranın. Duvarınızın baş köşesinde sergileyin.
Basit duvara monte 3 özelliği sayesinde kurulumu kolaydır. Kompozit elyaftan üretilen televizyonlar, duvarınızda minimum etki bırakır ve ince görünümüyle önceki nesillere göre daha hafiftir. Ultra hafif olduğu için yerini iç mekanınıza
uyacak şekilde kolayca değiştirebilirsiniz.
*Kurulum ortamına bağlı olarak kablolar görünebilir. **Kurulum ortamına bağlı olarak televizyon ile duvar arasında hafif bir boşluk kalabilir. ***Kalın bir çivi ile kurulum tavsiye edilir. Lütfen verilen ankrajların tüm durumlar için uygun olmayabileceğini unutmayın. Kuruluma başlamadan önce tüm talimatları okuyun ve gerekirse bir uzmana danışın.
Galeri Modu
Eserlerinizi dilediğinizce sergileyin.Eğlenceden sonra şıklık gelir. En sevdiğiniz diziler bittiğinde, ünlü sanatçıların eserlerini sergilemek için Galeri Modu'nu açın.
Renkler, ayrıntılar ve dokular hiç olmadığı kadar gerçekçi. Bir ekranın ötesinde, evdeki yaşam tarzınızın akıllı bir parçası haline gelir.
Stant Seçimi
Ayakta durarak öne çıkan tasarım. Göz doldurur.Geleneklere meydan okuyun. Galeri Standı 4 , Yer Standı 5 , veya Döner Standı6,7. kullanarak LG OLED'inizi tam olarak istediğiniz
yere yerleştirebilirsiniz. Temiz ve düzenli bir izleme , deneyimi için tüm aksesuarları gizleyin.
Şövale Tasarım
Fark yaratan stand tasarımıLG OLED Objet Collection Easel, oturma odanızı birinci sınıf bir sanat galerisine dönüştürür.
İki farklı kurulum yöntemiyle alanınıza zarafet getirir. Eğik Kurulum, TV'nizin şövale üzerindeki bir tuval gibi eğilmesini sağlar. Sıfır Aralıklı Kurulum, muhteşem bir çerçeve gibi TV'nizi duvara yaslar.
*Eğik Kurulum Açısı maksimum 5°'ye ayarlanabilir. Bu yaklaşık bir rakamdır ve tam olarak 5°'lik bir açı garanti edilmez. **Eğik Kurulum ve Sıfır Aralıklı Kurulum, duvara montaj kurulumunu gerektirir. ***Sıfır Boşluk Kurulumundan önce arka kablo braketi çıkarılmalıdır.
Yarı ve Tam Görünüm
Bir TV, iki farklı izleme açısı ve sonsuz içerikEşsiz bir manzarayı bir kez değil iki kez deneyimleyin. Minimal ama büyüleyici bir görüntü bırakmak için birinci
sınıf Kvadrat kumaşıyla kaplanan Yarı Görünüm, evinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlamak için çok çeşitli temalarda saat
ve hava durumu gibi günlük bilgiler sunar. Sadece ekranı açın ve Tam Görünümde LG OLED'in
sürükleyiciliğiyle gözlerinizi kamaştırın.
*Hareketli kapak uzaktan kontrol edilebilir ve yalnızca Yarı Görünümü ve Tam Görünümü destekler.OLED EASEL'I KEŞFEDİN
karşılaştırmasını inceleyin
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Z2SATIŞ NOKTALARI
-
G2SATIŞ NOKTALARI
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C2SATIŞ NOKTALARI
-
CSSATIŞ NOKTALARI
-
A2SATIŞ NOKTALARI
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EaselSATIŞ NOKTALARI
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OLED 8K120HZ
Yenileme Hızı88" 77"
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OLED evo 4K
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı97" 83" 77" 65" 55"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster ile120HZ
Yenileme Hızı83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Yenileme Hızı65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Yenileme Hızı65" 55" 48"
-
4K OLED evo
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı65"
*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.
-
88"Yer Standı
77"Duvara Monte
Galeri Tasarım
-
Duvara Monte Galeri Tasarım
Kesintisiz Çerçeve
Daha Hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Kesintisiz çerçeveDaha hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Dar çerçeve
-
Dar çerçeve
-
Şövale Tasarım
Kalitesi
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
Kalitesi
-
4.2 Ch. / 80W
88"4.2 Ch. / 60W
77"7.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Sanal Surround
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 40W7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Sanal Surround
*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
AirPlay2
DaimaHazır
-
Airplay 2
-
AirPlay2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
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WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- LG OLED G2 ve C2 serisinde bulunan ultra ince çerçeveler.
- LG OLED G2 serisine ve 77" Z Serisine özel Düz Model ve Gallery Design.
- LG OLED Gallery Design TV'lere TV standı dahil DEĞİLDİR: G2 serisi ve 77Z2. Bu modeller, duvara monte olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle ince bir bağlantı parçası içerir. TV standı ayrı olarak satın alınabilir.
- Galeri standı yalnızca 65" ve 55" LG OLED G2, C2, B2 ve A2 modelleriyle kullanılabilir.
- Yer Standı 48C2, 42C2 ve 48A2 tarafından desteklenir.
- Döner Stant kurulduğunda yaklaşık 4 derece eğilir.
- Galeri Standı, Yer Standı ve Döner Stant ayrı satılır.