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LGOLED Logo

OLED'inizi seçin
Bilimkurgu oyun karakteri neon ışıklı bir tünelden geçer Bilimkurgu oyun karakteri neon ışıklı bir tünelden geçer

OYUN

Zafere bakış

Sertifikalı bir şampiyon

LG OLED, TÜV Rheinland'dan ekranların oyun için en yüksek dereceli
ekran teknolojisine sahip olduğunu onaylayarak High Gaming Performance Gold* ödülünü kazandı.
Ayrıca Intertek, üstün renk ve HDR desteği sayesinde televizyonları Qualified
Gaming Performance için akredite etti.

*High Gaming Performance Gold (TUV), LG OLED A serisi hariç tüm LG OLED 2022 serisi televizyonlar için geçerlidir.
**Logodaki sertifika kimliği, 65 inçlik OLED modelleri içindir. Sertifika kimlik numaraları her OLED boyutuna göre değişiklik gösterir.

Üst Düzey Oyun Performansı

Oyunun kurallarını
değiştiren özelliklerle
zaferi garantileyin

Yıldızlı gece gökyüzünün altında ağaçlar, mantarlar ve büyük kayalarla dolu fantastik görünümlü küçük bir ev. Yıldızlı gece gökyüzünün altında ağaçlar, mantarlar ve büyük kayalarla dolu fantastik görünümlü küçük bir ev.

HGiG

Oyun geliştiricilerinin
tercihi: HDR

HGiG 4 televizyonunuzun performans aralığına uygun olarak optimum HDR ayarlarını
uygulamak için geliştirilmiştir. Çok fazla doygunluk veya aşırı ışıklı alanlar olmadan daha
doğru bir görüntü elde edin ve içerik oluşturucuların gözünden oynayın.

LG OLED TV'nin önündeki oyun kontrol cihazı, birbirine yumruk atan iki kaslı dövüşçünün olduğu bir dövüş oyununu gösterir.

Düşük Gecikmeli Oyun Deneyimi

Minimum gecikme, maksimum eğlence

LG OLED'in inanılmaz derecede düşük gecikme süresi ile en sevdiğiniz dövüş oyunlarını gerçek zamanlı hissiyle oynayabilirsiniz.
Kontrol cihazındaki bir düğmeye basın ve eylemin senkronize olarak gerçekleşmesini izleyin.
Böylece rakiplerinizi kolaylıkla nakavt edebilir ve galip gelebilirsiniz.

*Ekran görüntüleri temsilidir.

Oyuna Hazır

İlk önce hangi oyun
evrenini
keşfedeceksiniz?

Bulut Oyun

Aksiyon. Macera. Nostalji.
Dilediğiniz zaman.

LG OLED televizyonda siberpunk bir oyun sahnesi gösterilir ve aşağıda neon bir Wi-Fi sembolü belirir LG OLED televizyonda siberpunk bir oyun sahnesi gösterilir ve aşağıda neon bir Wi-Fi sembolü belirir LG OLED televizyonda siberpunk bir oyun sahnesi gösterilir ve aşağıda neon bir Wi-Fi sembolü belirir LG OLED televizyonda siberpunk bir oyun sahnesi gösterilir ve aşağıda neon bir Wi-Fi sembolü belirir

Bulut Oyun

Aksiyon. Macera. Nostalji.
Dilediğiniz zaman.

LG OLED televizyonda siberpunk bir oyun sahnesi gösterilir ve aşağıda neon bir Wi-Fi sembolü belirir
LG OLED televizyonda siberpunk bir oyun sahnesi gösterilir ve aşağıda neon bir Wi-Fi sembolü belirir LG OLED televizyonda siberpunk bir oyun sahnesi gösterilir ve aşağıda neon bir Wi-Fi sembolü belirir LG OLED televizyonda siberpunk bir oyun sahnesi gösterilir ve aşağıda neon bir Wi-Fi sembolü belirir

Sevdiğiniz oyunlar ve yeni favoriler. Size dünyanın en heyecan verici 1.000
oyununu getiren GeForce NOW'u keşfedin.
Wi-Fi 5'ten daha yüksek hızlara ve daha düşük gecikmeye sahip Wi-Fi 6 5 ,
ile, yoğun grafik kullanımı gerektiren oyunları
darboğaz veya kare atlama yaşamadan oynayın.

GeForce NOW logosu
GeForce NOW logosu
An LG OLED television is shown in a game room. As the settings button is pressed on the remote control, the Game Dashboard appears on the screen.

Kontrol Paneli

Oyun dünyanıza hükmedin

Ayarları değiştirmek için oyunu duraklatmak yok.
Oyun Kontrol Paneli ile oyun sırasında ayarlara ulaşın.
İdeal oyun ayarlarınızdan sadece birkaç tık uzaktasınız ve hatta
yenileme hızını gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz.

SEE MORE
Her modelin
karşılaştırmasını inceleyin
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Ekran
  • OLED 8K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    88" 77"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    97" 83" 77" 65" 55"
  • OLED evo 4K

    Brightness
    Booster ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    83" 77" 65" 55" 48" 42"
  • OLED 4K
    120HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55"
  • OLED 4K
    60HZ

    Yenileme Hızı

    65" 55" 48"
  • 4K OLED evo

    Brightness
    Booster Max ile

    120HZ

    Yenileme Hızı

    65"

*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.

**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.

İşlemci
  • a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 8K AI İşlemci logosu
  • a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a9 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
  • a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu a7 5. Nesil 4K AI İşlemci logosu
Tasarım

  • 88"

    Yer Standı

    77"

    Duvara Monte
    Galeri Tasarım
  • Duvara Monte Galeri Tasarım
    Kesintisiz Çerçeve
    Daha Hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Kesintisiz çerçeve
    Daha hafif

    Kompozit Elyaf Malzeme

  • Dar çerçeve
  • Dar çerçeve
  • Şövale Tasarım
Görüntü
Kalitesi

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO
    PRO Dinamik Ton Eşleme logosu PRO Dinamik Ton Eşleme logosu

    Hassas Detaylar ile

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

  • Dinamik Ton Eşleme

    Dinamik Ton Eşleme logosu Dinamik Ton Eşleme logosu

  • Dinamik Ton Eşleme

    PRO

    Hassas Detaylar ile

*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

Ses
Kalitesi
  • 4.2 Ch. / 80W

    88"

    4.2 Ch. / 60W

    77"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 60W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.2 Ch. / 40W
    2.0 Ch. / 20W

    42"

    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 40W
    7.1.2

    Sanal Surround

  • 2.0 Ch. / 20W
    5.1.2

    Sanal Surround

  • 4.2 Ch. / 80W
    5.1.2

    Sanal Surround

*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.

AI / Smart
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır
  • AirPlay2

    Daima

    Hazır
  • LG ThinQ logosu Alexa logosu LG ThinQ logosu Alexa logosu
    Airplay 2
  • AirPlay2

    Eller Serbest
    Ses Kontrolü

    Daima

    Hazır

* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Game
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu NVIDIA G-SYNC logosu AMD FreeSync logosu
    VRR
  • VRR
  • VRR

* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.

Connectivity
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • WiFi 6 logosu WiFi 6 logosu

    WIFI 6

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    4 adet 4 adet
    HDMI 2.1 - 4ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea
  • Wifi 5 logosu Wifi 5 logosu

    WIFI 5

    3 adet 3 adet
    HDMI 2.0 - 3ea

  • WIFI 5

    HDMI 2.1 - 4ea

  • Genel Bakış

  • Ekran

  • Sinema

  • Oyun

  • Tasarım

  • Sürdürülebilirlik

  1. NVIDIA G-Sync, LG OLED Z2, G2, C2 ve B2 serilerinde desteklenir.
  2. AMD FreeSync Premium, LG OLED Z2, G2, C2 ve B2 serilerinde mevcuttur.
  3. 120 Hz'de Dolby Vision Gaming 4K, LG OLED Z2, G2, C2 ve B2 serilerinde desteklenir.
  4. HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, ayrıca oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
  5. Wi-Fi 6 özelliği LG OLED Z2 ve G2 serisinde mevcuttur.
  6. 42" modeli yalnızca LG OLED C2 serisinde mevcuttur.
  7. 48" modeli LG OLED C2 ve A2 serisinde mevcuttur.