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LGOLED LogoOLED'inizi seçin
OYUN
Zafere bakış
Sertifikalı bir şampiyon
LG OLED, TÜV Rheinland'dan ekranların oyun için en yüksek dereceli
ekran teknolojisine sahip olduğunu onaylayarak High Gaming Performance Gold* ödülünü kazandı.
Ayrıca Intertek, üstün renk ve HDR desteği sayesinde televizyonları Qualified
Gaming Performance için akredite etti.
*High Gaming Performance Gold (TUV), LG OLED A serisi hariç tüm LG OLED 2022 serisi televizyonlar için
geçerlidir.
**Logodaki sertifika kimliği, 65 inçlik OLED modelleri içindir. Sertifika kimlik numaraları her OLED boyutuna göre değişiklik gösterir.
Üst Düzey Oyun Performansı
Oyunun kurallarını
değiştiren özelliklerle
zaferi garantileyin
Ekran Yırtılması Olmadan, Hızlı Yanıt Veren Oyun Deneyimi
Akıcı oyun
deneyimi
LG OLED'in kendinden aydınlatmalı pikselleri sayesinde ekran, 0,1 ms tepki süresi*
ile çok daha net görüntüler sağlar. VRR** özelliği görüntü yırtılmasını azaltmak
için kare hızındaki değişikliklere ayak uydurur. 48Gbps bant genişliği ile ise gecikme
endişesi olmadan üstün oyun deneyimini yaşatır.
*Tepkime süresi Intertek tarafından test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
**VRR, HDMI 2.1'in onaylı bir özelliğidir ve LG OLED Z2, G2, C2 ve B2 serilerinde desteklenir.
***Ekran görüntüleri temsilidir.
NVIDIA G-SYNC
AMD FREESYNC PREMIUM
NVIDIA G-Sync 1 aksiyon çok hızlı olduğunda bile oyunun akıcılığını
sürdürmesini sağlar. Kusursuz hareketle ultra duyarlı bir deneyim için bu özelliği LG OLED'in
keskin ve hassas kendinden aydınlatmalı pikselleriyle bir arada yaşayın.
AMD FreeSync Premium 2 ekran yırtılmalarını ve takılmaları ortadan
kaldırarak gecikme süresini en aza indirir. Ekranı oyununuzun kare hızıyla senkronize tutar
ve ekrandaki her şeyin inanılmaz derecede akıcı görünmesini sağlar.
*NVIDIA G-sync, RTX 20, RTX 30 ve GTX 16 grafik kartlarıyla uyumludur. Daha eski
GPU'lar G-SYNC uyumluluğunu desteklemez.
Dolby Vision Oyun
HDR sistemlerinin en iyisi
LG OLED, sektörde 120 Hz'de Dolby Vision Gaming
4K'yı destekleyen
ilk teknolojidir. 3
Akıcı HDR teknolojisi ve 120 Hz
düzeyinde aksiyon bir araya
geldiğinde oyununuzun gözünüzün önünde gerçeğe
dönüştüğüne şahit olun.
HGiG
Oyun geliştiricilerinin
tercihi: HDR
HGiG 4 televizyonunuzun performans aralığına uygun olarak optimum HDR
ayarlarını
uygulamak için geliştirilmiştir. Çok fazla doygunluk veya aşırı ışıklı alanlar olmadan daha
doğru bir görüntü elde edin ve içerik oluşturucuların gözünden oynayın.
Düşük Gecikmeli Oyun Deneyimi
Minimum gecikme, maksimum eğlence
LG OLED'in inanılmaz derecede düşük gecikme süresi ile en sevdiğiniz dövüş oyunlarını gerçek zamanlı
hissiyle oynayabilirsiniz.
Kontrol cihazındaki bir düğmeye basın ve eylemin senkronize olarak gerçekleşmesini izleyin.
Böylece rakiplerinizi kolaylıkla nakavt edebilir ve galip gelebilirsiniz.
*Ekran görüntüleri temsilidir.
Oyuna Hazır
İlk önce hangi oyun
evrenini
keşfedeceksiniz?
Bulut Oyun
Aksiyon. Macera. Nostalji.
Dilediğiniz zaman.
Bulut Oyun
Aksiyon. Macera. Nostalji.
Dilediğiniz zaman.
Sevdiğiniz oyunlar ve yeni favoriler. Size dünyanın en heyecan verici 1.000
oyununu getiren GeForce NOW'u keşfedin.
Wi-Fi 5'ten daha yüksek hızlara ve daha düşük gecikmeye sahip Wi-Fi 6 5 ,
ile, yoğun grafik kullanımı gerektiren oyunları
darboğaz veya kare atlama yaşamadan oynayın.
Üstün Oyun Deneyimi
Kişisel atari salonunuz gibi.
Üstelik evinizin
rahatlığında.
42-inç6 veya 48-inç7 LG OLED TV'de,
kendinizi aksiyonun
ortasındaymış gibi hissettiren inanılmaz gerçekçi
görüntüyle birlikte kendi kişisel oyun deneyiminizin
keyfini çıkarın.
Oyun Optimizasyonu
Oyun ekranınızda
ince ayar yapın
Ne oynarsanız oynayın, doğru göründüğünden emin olun. Oyun Optimizasyonu,
oyununuzun türüne göre size ideal ayarları sunar. Spor oyunlarında gecikmeyi azaltın,
FPS oyunlarında düşmanları tespit edin ve RPG maceralarında karakterlerin
fantastik zaferine tanık olun. İnce detaylara daha yakından bakın
ve oyunu ideal ayarlarında oynayın.
Kontrol Paneli
Oyun dünyanıza hükmedin
Ayarları değiştirmek için oyunu duraklatmak yok.
Oyun Kontrol Paneli ile oyun sırasında ayarlara ulaşın.
İdeal oyun ayarlarınızdan sadece birkaç tık uzaktasınız ve hatta
yenileme hızını gerçek zamanlı olarak kontrol edebilirsiniz.
karşılaştırmasını inceleyin
-
Z2SATIŞ NOKTALARI
-
G2SATIŞ NOKTALARI
-
C2SATIŞ NOKTALARI
-
CSSATIŞ NOKTALARI
-
A2SATIŞ NOKTALARI
-
EaselSATIŞ NOKTALARI
-
OLED 8K120HZ
Yenileme Hızı88" 77"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı97" 83" 77" 65" 55"
-
OLED evo 4K
Brightness
Booster ile120HZ
Yenileme Hızı83" 77" 65" 55" 48" 42"
-
OLED 4K120HZ
Yenileme Hızı65" 55"
-
OLED 4K60HZ
Yenileme Hızı65" 55" 48"
-
4K OLED evo
Brightness
Booster Max ile120HZ
Yenileme Hızı65"
*Garantinin 1. yılında panel, parça ve işçilik masrafları karşılanır. Garantinin 2. ila 5. yılında sadece paneller garanti kapsamına girer ve işçilik ücreti alınır.
**5 yıllık panel garantisi 88Z2, 77Z2, 97G2, 83G2, 77G2, 65G2 ve 55G2'yi kapsar.
-
88"Yer Standı
77"Duvara Monte
Galeri Tasarım
-
Duvara Monte Galeri Tasarım
Kesintisiz Çerçeve
Daha Hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Kesintisiz çerçeveDaha hafif
Kompozit Elyaf Malzeme
-
Dar çerçeve
-
Dar çerçeve
-
Şövale Tasarım
Kalitesi
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
-
Dinamik Ton EşlemePRO
-
Dinamik Ton Eşleme
-
Dinamik Ton EşlemePRO
Hassas Detaylar ile
*HDR 10 Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*%100 Renk Doğruluğu ve %100 Renk Hacmi, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
*AI Picture Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
Kalitesi
-
4.2 Ch. / 80W
88"4.2 Ch. / 60W
77"7.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 60W7.1.2
Sanal Surround
-
2.2 Ch. / 40W2.0 Ch. / 20W
42"7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 40W7.1.2
Sanal Surround
-
2.0 Ch. / 20W5.1.2
Sanal Surround
-
4.2 Ch. / 80W5.1.2
Sanal Surround
*AI Sound Pro, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir.
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
Airplay 2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
-
AirPlay2
DaimaHazır
-
Airplay 2
-
AirPlay2
Eller Serbest
Ses Kontrolü
DaimaHazır
* Amazon Alexa ve Airplay 2, tüm 2022 OLED ürünlerinde desteklenir, ancak hizmetin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
VRR
-
-
VRR
* HGiG, ALLM, eARC, tüm OLED ürünlerinde desteklenmektedir.
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 6HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
-
WIFI 5HDMI 2.0 - 3ea
-
WIFI 5HDMI 2.1 - 4ea
- NVIDIA G-Sync, LG OLED Z2, G2, C2 ve B2 serilerinde desteklenir.
- AMD FreeSync Premium, LG OLED Z2, G2, C2 ve B2 serilerinde mevcuttur.
- 120 Hz'de Dolby Vision Gaming 4K, LG OLED Z2, G2, C2 ve B2 serilerinde desteklenir.
- HGiG, tüketicilerin HDR'deki oyun deneyimini geliştirmek için genel yönergeleri belirlemek ve kullanıma sunmak amacıyla toplanan, ayrıca oyun ve TV ekran sektörlerinden gelen gönüllü bir şirketler grubudur.
- Wi-Fi 6 özelliği LG OLED Z2 ve G2 serisinde mevcuttur.
- 42" modeli yalnızca LG OLED C2 serisinde mevcuttur.
- 48" modeli LG OLED C2 ve A2 serisinde mevcuttur.