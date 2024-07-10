Sertifikalı bir şampiyon

LG OLED, TÜV Rheinland'dan ekranların oyun için en yüksek dereceli

ekran teknolojisine sahip olduğunu onaylayarak High Gaming Performance Gold* ödülünü kazandı.

Ayrıca Intertek, üstün renk ve HDR desteği sayesinde televizyonları Qualified

Gaming Performance için akredite etti.

*High Gaming Performance Gold (TUV), LG OLED A serisi hariç tüm LG OLED 2022 serisi televizyonlar için geçerlidir.

**Logodaki sertifika kimliği, 65 inçlik OLED modelleri içindir. Sertifika kimlik numaraları her OLED boyutuna göre değişiklik gösterir.