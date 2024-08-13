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LG TONE Free FP9 Gerçek Kablosuz Bluetooth Kulaklık - Plug & Wireless ve UVnano Özellikli

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG TONE Free FP9 Gerçek Kablosuz Bluetooth Kulaklık - Plug & Wireless ve UVnano Özellikli

TONE-FP9

LG TONE Free FP9 Gerçek Kablosuz Bluetooth Kulaklık - Plug & Wireless ve UVnano Özellikli

Mod aydınlatması, UVnano, tak-çalıştır ve kablosuz logoları olan 15 derecelik bir açıyla kutu açılır
LG TONE Free FP9

CES 2022 İnovasyon Ödülü

LG TONE Free FP9

Kulaklıklar ve Kişisel Ses

Les Numeriques

Les Numeriques

LG TONE Free FP9

Tone Free FP9, eksiksiz ve keyifli bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

"Her an ses deneyiminizi yenileyin" cümlesinin arkasında bir kadın alnına TONE Free yaklaştırır ve yenilenmiş gibi gülümser.

Her An SES DENEYİMİNİZİ CANLANDIRIN

Video, ürün üzerindeki düğmenin yakından görünümünden başlar. Siyah, altın ve beyaz renkteki LG TONE Free'nin kutuları açılarak havada yüzer ve LG TONE Free FP Serisinin yazısı görünür.
"Dinleme deneyiminizi yenileyin" cümlesinin arkasında şehrin gece manzarasının önünde TONE Free takmış bir kadın müziğe kendini kaptırır.

Canlandırıcı Bir Ses Deneyimi

Net ve Uzamsal Ses Audio Masters'dan

Net ve Uzamsal Ses
Audio Masters'dan

LG TONE Free kulak içi kulaklıklar, İngiliz ses ikonu Meridian'ın geliştirdiği bambaşka bir ses boyutu sunar. Üst düzey hoparlör sistemlerinde bulunan öncü teknolojiler, kulağınıza uyacak şekilde yeniden tasarlandı.
TONE Free takarak telefonunda film izleyen bir kadının etrafını şeffaf bir bariyer çevreler ve üzerinde 3D Sound Stage cümlesi yazar.

Sürükleyici Bir Duyusal Deneyim

LG TONE Free kulak içi kulaklıklar, ses ortamını genişletmek ve daha gerçekçi ses sunmak için uzamsal upmixing özelliğini kullanır. 3D Sound Stage müziğe, filmlere, dizilere veya oyunlara kendinizi tamamen kaptırmanızı sağlar. Ayrıca TONE Free uygulamasında oyun modu ayarlarını yapabilirsiniz.
"Aktif Gürültü Engelleme" yazısı

Aktif Gürültü Engelleme

Sabun, diş fırçası ve diş macunu gibi temizliği temsil eden nesnelerle birlikte yerleştirilmiş TONE Free resmi. Resimde "Kulaklıklarınızı Yenileyin" yazısı ve bir UVnano logosu bulunur.

Kulaklıklarınızı Yenileyin

Kulak içi kulaklıkları elde tutarak ve pamuklu çubukla silerek, kulaklıklarda bulunan bakterilerin yoğunluğunu ifade eden bir resim.

Kulaklıklarınız Ne Kadar Temiz?

"Flex Action Bass" yazısı


Ritmi İçinizde Hissedeceğiniz Bas Kalitesi

LG TONE Free kulak içi kulaklıklar daha büyük, daha gelişmiş bir sürücüye ve daha fazla hareket ve esneklik sağlamak için eklenen silikon kenarlı bir diyaframa sahiptir. Flex Action Bass, netlik veya berraklıktan ödün vermeden daha güçlü bir alt uç oluşturur.
Kutu açıkken Tone Free üründe mavi UV aydınlatması açıktır ve "UVnano Bakterilerin �,9'unu Ortadan Kaldırır" ifadesi aşağıda vurgulanmıştır.
UVnano Özellikli

Kendi Kendini Temizleyen
LG TONE Free

"Medikal Uyumlu Kulak Jelleri" yazısı

Medikal Uyumlu Jel Başlıklar

Kulağına TONE Free takan gözleri kapalı bir adam görüntüsü ve üzerinde "Tasarımınızı Yenileyin" yazısı olan bir görüntü.

Tasarımınızı Yenileyin

Rakip kulak içi kulaklıklarının takıldığı ve ardından TONE Free kulaklıkların takıldığı bir video.
3D olarak ifade edilen kulak şekline takılan TONE Free görüntüsü. Altında "Şık Uyum" yazar.

Deniz Kabuğu Şekilli Tasarım

LG TONE Free kulak içi kulaklıklar, yüzlerce kulağı analiz ederek geliştirilmiş yeni bir konturlu tasarıma sahiptir. Kulağınızın şekline uyan rahat ve şık bir tasarım sunar.
"Medikal Uyumlu Kulak Jelleri", "ARC Şekli", "Minimalist Tutma Yeri" yazısı
"TONE Free ile Daha Net Aramalar" yazısı

Daha Net Aramalar

Kulaklıklar "24 saat" yazısının önünde süzülür.
Pil Ömrü

Tüm Gün Oyun

Herkesin daha fazla oyun oynamaya ihtiyacı var. LG TONE Free artık tek bir şarjla 24 saat çalma süresi sağlıyor. Kulaklıkların 10 saatlik kullanımına ek olarak şarj kutusundan ekstra 14 saat kullanım sağlar.
"5 dk" kelimesinin önünde TONE Free'nin şarj edildiğini gösteren bir resim.

Hızlı Şarj

LG TONE Free'yi şarj etmek hızlı ve kolaydır. Sadece 5 dakikalık şarjla yaklaşık 1 saatlik dinleme süresi elde edersiniz.
"Hızlı Eşleştirme" ifadesinin altına yerleştirilmiş bir dizüstü bilgisayar ve TONE Free resmi. Açık dizüstü bilgisayar ekranında eşleştirme uyarısı açıktır.
Hızlı Eşleştirme

Hızlı. Sorunsuz. Basit

LG TONE Free kulaklıklar, iş için kullandığınız Windows 10 bilgisayarlarla hızlı ve sorunsuz bir şekilde eşleşir.
IPX4 kelimesinin üzerinde su damlacıkları bulunan kulaklıkların resmi.

Su Sıçramasına Dayanıklı

Birkaç damla suyu dert etmeyin. Egzersiz yaparken ve yağmurda LG TONE Free kulak içi kulaklıkları takabilirsiniz. IPX4 sınıfı, tere ve suya dayanıklı oldukları anlamına gelir.
"TONUNUZU SEÇİN" kelimelerinin altında siyah, altın ve beyaz renklerdeki TONE Free'nin üstten görüntüsü.

TONUNUZU SEÇİN

Sürücü diyaframının etkin alanı yaklaşık u.5 oranında iyileştirilmiştir.


Sürücü diyaframının etkin alanı yaklaşık u.5 oranında iyileştirilmiştir.
Bu, uçuş eğlencesinde Standart ve TONE Free işlevlerini gösteren sahnelerin karşılaştırması. Standart versiyon kablolu bir kulaklık kullanır, ancak TONE Free yalnızca şarj ünitesinin AUX kablosunu ekrana bağlar ve uçakta içeriğin keyfini kulaklıklarla çıkarmanızı sağlar.

Dilediğiniz Zaman, Dilediğiniz Yerde

Tak-Çalıştır ve Kablosuz işlevleriyle uygulanabilen masaüstü bilgisayar, koşu bandı ve oyun konsolunun piktogram görüntüleri.

Bluetooth Olmadan Cihazlara Kablosuz Bağlanın

Staphylococcus aureus, kulak enfeksiyonlarına neden olan bir bakteridir.

Bakteriler kulak enfeksiyonuna neden olabilir

Bakteri görüntüsünün olduğu CNET alıntısı
- Kulak içi kulaklıklar, 119,186 koloni oluşturan birimi barındırabilir.
- Bu sayı, bir mutfak kesme tahtasındaki bakteriden 2700 kat daha fazladır.
- Bu da kulak enfeksiyonlarına veya başka hastalıklara yol açabilir.

- 14 Ocak 2019. CNET -

Pencereden dışarı bakan bir kadın görüntüsü, gün batımında sahilde müzik dinleyen bir kadın ve kulaklık takan bir kadın. Resmin yanında Meridian logosu vardır.

Prestijli İngiliz Markası, MERIDIAN
Meridian, 1977'den beri yenilikçi, şık, yüksek performanslı ses çözümleri sunar. Yüksek çözünürlüklü ses teknolojisinin öncüleri ve Dijital Sinyal İşleme (DSP) konusunda lider bir otorite olan bu İngiliz firması, insanların nerede olurlarsa olsunlar ses teknolojisini deneyimleme şeklini tümüyle dönüşüme uğratır.

Birinci sınıf bir alana yerleştirilmiş iki Meridian Audio görüntüsü.

MERIDIAN Ne Diyor?
"İster evde, arabada ve yolda ister spor salonunda olun, ses inovasyonu ve performansında bir adım öne geçen yeni LG TONE modelleri, dünya genelindeki tüketiciler için olağanüstü eğlence deneyimi sunar ve tüketicilerin yüksek kaliteli dinleme deneyimi talebini karşılar."

- John Buchanan, Meridian Audio CEO'su -

MERIDIAN Ne Diyor?

MERIDIAN'ın Lider Teknolojileri
Meridian, DSP (Dijital Sinyal İşleme) konusundaki uzmanlığıyla ünlü bir İngiliz ses şirketidir. DSP, birçok öncü Meridian teknolojisini mümkün kılan ses sinyalinin tam kontrolüne olanak sağlar.

Meridian sesi ile ilgili dört resimden oluşan bir kolaj.

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*Sürücü diyaframının etkin alanı önceki modele göre yaklaşık u.5 oranında iyileştirilmiştir.

Eskisinden Daha Az Gürültü. Her Zamankinden Daha Büyüleyici

Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme, eşit miktarda anti-gürültü üreterek harici sesi engeller. Geliştirilmiş sürücü, dinlediğiniz her şeye kendinizi tamamen kaptırmanıza olanak tanıyan yüksek kaliteli deneyim oluşturmak için gürültüyü daha etkili bir şekilde algılayabilir ve önleyebilir.

TONE Free'nin sol tarafında gürültünün grafik görüntüsü ve sağ tarafında azaltılmış gürültüye sahip bir grafik.

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Artık Ortam Sesini Kişiselleştirebilirsiniz

Gürültü engelleme özelliğini kapatmak ve ses modları arasında geçiş yapmak için LG TONE Free'nize basın. Ortam Modunu durumunuza göre özelleştirin, böylece karşıdan karşıya geçerken çevrenizden tamamen haberdar olursunuz. Bir kafede sipariş vermek veya kulaklıklarınızı çıkarmadan kısa sohbetler yapmak için Sohbet Modunu kullanın.

Ortam modu, kulaklık takılıyken yaya geçidinden geçmeye benzer. Sohbet modu, kulaklık takan bir adamla konuşan kadının piktogramıdır.

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Her Gün Yeni Gibi

LG TONE Free, güvenebileceğiniz tek UV kulaklıktır. Hijyen konusunda endişeleriniz varsa ve kulaklıklarınızı alkolle temizlerseniz, ağ bölgesine zarar verebilirsiniz. TONE Free ile kulaklıklarınızı şarj etmek için kutuya koymanız yeterlidir. UVnano özellikli TONE Free sadece 5 dakikada kendi kendini temizler.

Avuç içinde TONE Free'nin bir görüntüsü.

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Hipoalerjenik ve Rahat

LG TONE Free FP9 kulaklıklar, tüm gün kullanmaktan çekinmeyeceğiniz, toksik olmayan, hipoalerjenik silikondan yapılmış rahat, medikal uyumlu jel başlıklara sahiptir. Üç farklı boyutta mükemmel uyumu bulun.

Beyaz kulaklıkların ve 3 boyutlu kulaklık setinin resmi: Büyük, Orta ve Küçük.

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*Bu cihaz veya herhangi bir parçası, herhangi bir sağlık sorununu önlemek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır veya imal edilmemiştir; tıbbi bir cihaz değildir, tıbbi bir cihaz olarak veya tıbbi bir cihaz yerine kullanılamaz.
*Silikon jel başlığın ana malzemesi, ISO 10993 ve USP Sınıf VI şartlarını karşılar.
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*LG'nin benzersiz, deniz kabuğu şeklindeki tasarımı şu anda AB, İngiltere, Rusya, Avustralya, Çin ve Kore'de tescillidir.

LG'nin Kulak Araştırması Hikayesini Okuyun

"LG'nin Kulak Araştırması Hikayesini Okuyun" yazısı

Mükemmel Uyuma Kavuşun
LG TONE Free EarSeal tasarımını geliştirmek için Kore'nin ünlü Ergonomik Tasarım Teknolojisi Laboratuvarı ile POSTECH'te işbirliği yaptık. 300 kişinin kulak kepçesi ve kulak kanallarının geometrisini inceledik. Ergonomik analiz ile yapılan 3D kulak modelleri, kulaklık takan herkes için optimum konfor ve şık bir uyum sağlayan kulak içi kulaklıklar geliştirmemizi sağladı.

3 boyutlu kulak modelleme görüntüsünün toplam 4 aşamada geliştirildiği bir görüntü.

Konfor ve Stil için Optimize Edildi

LG TONE Free kulak içi kulaklıklar, yüzlerce kulağı analiz ederek geliştirilmiş yeni bir konturlu tasarıma sahiptir. Kulak içi kulaklıklarınızın düşmesini engellemek için kulağınızın şekline uyum sağlar, daha rahat ve şık bir tasarım sunar.
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*Bu cihaz veya herhangi bir parçası, herhangi bir sağlık sorununu önlemek veya tedavi etmek için tasarlanmamıştır veya imal edilmemiştir; tıbbi bir cihaz değildir, tıbbi bir cihaz olarak veya tıbbi bir cihaz yerine kullanılamaz.
*Silikon jel başlığın ana malzemesi, ISO 10993 ve USP Sınıf VI şartlarını karşılar.

Kaliteli Sohbetler İçin Üretildi

LG TONE Free kulak içi kulaklıklar, kendi sesinizi net bir şekilde alırken ortam gürültüsünü azaltmak için tasarlanmış üç mikrofona sahiptir. Konuşmalar daha doğal hissedilir, sesiniz ise yüksek ve net duyulur.

Kulaklıkların perspektif görüntüsü, kulaklık görüntüsündeki 3 mikrofon kelimesiyle birlikte Dış Mikrofon, İç Mikrofon ve Sesli Mikrofonunun konumunu gösterir.

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Gizliliğinizi Koruyan Kulaklıklar

Metroda veya kütüphanede yüksek sesle konuşan birine rastlayıp asla o kişi olmak istemediğinizi düşündünüz mü? TONE Free uygulamanızda fısıltı modunu etkinleştirin ve sağ kulaklığınızı ağzınıza yakın tutun. Artık bir arama sırasında fısıltıyla konuşabilir ve hattın diğer ucunda yüksek sesle ve net bir şekilde duyulabilirsiniz.

Elinde kulaklık tutan ve mikrofon gibi arama yapan bir kadın görüntüsü.

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*Müzik dinlerken standart oynatma süresi.
**Kulaklık pilleri ve kutu pili, Aktif Gürültü Engelleme işlevi kapatıldığında sırasıyla 10 ve 24 saat dayanır.
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*Kulaklıklar içindeyken kutuyu 5 dakika şarj ettikten sonra 1 saatlik müzik çalabilirsiniz.
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*IPX4, her yönden su sıçramalarına karşı dayanıklıdır.

TONE Free Deneyiminizi Uygulamayı ile Tamamlayın

Eksiksiz TONE Free deneyimi için TONE Free Uygulamasını indirin.
TONE Free Uygulaması, çeşitli seçeneklerle yaşam tarzınızı kişiselleştirmenize olanak tanır.
Ayrıca, periyodik yazılım güncellemeleriyle yeni özelliklerin kilidini açın veya mevcut özellikleri yenileyin.

Cep telefonunun TONE Free LAB ekranının ve yanındaki TONE Free ürününün bir görüntüsü. Resmin altında, toplam beş TONE Free APP işlevi (EQ Özelleştirme, Ortam Sesi Kontrolü, Dokunmatik Ayarı, TONE Free LAB ve Kulaklıklarımı Bul) listelenir.

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*Kulak içi kulaklıktaki mikrofon, iç kulak seslerini daha az Ortam gürültüsü ile yakalar.
*Ürün renkleri farklı zamanlarda piyasaya sunulabilir. Mevcut renkler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Kompakt Bir Cihazda Üstün Kaliteli Ses

Önde gelen bir Meridian teknolojisi olan HSP, net ve uzamsal sese sahip gerçek hoparlörlerle dinleme deneyimini simüle eder. Bluetooth 5.2, orijinal sesi doğru bir şekilde yeniden üretmek için ses kaybını en aza indirir. TONE Free uygulaması, Büyüleyici, Doğal, Bass Boost, Treble Boost ve 3D Sound Stage EQ ön ayarlarını seçmenize veya kendi EQ'nuzu özelleştirmenize olanak tanır.

"Net ve Uzamsal Ses" yazısı

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TONE Free'nin kablosuz bağlantı işlevini standart kulaklıkla karşılaştırarak işlevin uygunluğunu gösteren sahne. Bu sahne, standart kulaklık veya TONE Free ile uçuş eğlencesinin keyfini çıkarmanın, kabloları takılı bir kulaklık takmanın ve TONE Free'nin, kutunun AUX kablolarını uçuş eğlence ekranına bağlayarak kulak içi kulaklıkları eşleştirmenin karşılaştırmalı bir görüntüsünü gösterir.

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*Şarj işlevi yalnızca AUX kablolu cihazlarla uyumludur.
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*Tak-Çalıştır ve Kablosuz özelliği bazı oyun konsollarıyla kullanılamaz ve uyumluluk cihaza göre değişiklik gösterir.
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*CES İnovasyon Ödülleri, jüriye sunulan açıklayıcı materyallere dayanır. CTA, yapılan herhangi bir başvurunun veya herhangi bir iddianın doğruluğunu onaylamamış, ayrıca ödülün verildiği ürünü test etmemiştir.

Kablosuz Özgürlüğe Takılın

LG TONE Free ile birlikte gelen USB-C - AUX kablosu sayesinde, koşu bandı ve hatta uçak koltuğunuz gibi Bluetooth özelliği olmayan cihazlara hemen bağlanabilirsiniz.
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*UVnano, UV ve değer birimi olan nanometreden türetilmiş bileşik bir kelimedir.
*UV LED ışığı görünmezdir ve yalnızca şarj kutusu, kulaklıklar içindeyken kapatıldığında etkinleştirilir. Mavi mod ışığı yalnızca estetik amaçlıdır ve şarj kutusu kapağı açıldığında görünür.

Formunuzu stil ile yenileyin

  • Siyah TONE Free takan ve şehirde gözleri kapalı müzik keyfi yapan kadın
    @bryanadamc
  • Beyaz TONE FREE'nin kutusu açıktır ve yalnızca sağ kulaklık dışarı çıkar
    @slt4k
  • Siyah tonlu zemin ve nesnelerin (dizüstü bilgisayarlar, saatler vb.) ortasına yerleştirilmiş Siyah LG TONE Free.
    @ulresch
  • Siyah LG TONE Free takan ve elinde kulaklık kutusunu tutarak gülümseyen bir adamın yandan görünümü
    @manunoraced
  • Beyaz TONE Free takan ve gözleri kapalı gülümseyen bir adamın yandan görünümü
    @dancarter
  • Açık havada Altın TONE Free takan, kameraya bakan ve parlak bir şekilde gülümseyen kadın
Yazdır

Tüm Özellikler

BOYUT(G X Y X D MM)

  • Ürün Boyutu (G x Y x D) mm

    21,2 x 28,3 x 23,2

  • Şarj Kutusu Boyutu (G x Y x D) mm

    54,5 x 54,5 x 30,0

AĞIRLIK(KG)

  • Ürün Net Ağırlık (kg)

    0.0052

  • Şarj Kutusu Net Ağırlık (kg)

    0.0367

ÜRÜN KUTUSU

  • Boyut (G x Y x D) mm

    475 x 125 x 282

  • Ağırlık (kg)

    0.482

ŞARJ PORTU BILGILERI

  • USB Type-C

    Var

GÖSTERGE BILGILERI

  • Gösterge Tipi

    LED Gösterge 1
    (BT, Güç açık, Pil)
    LED Gösterge 2
    (UVnano)

BAĞLANTI

  • Bluetooth Sürümü

    5.2

  • BLE desteği

    Var

  • Google Hızlı Eşleştirme Hizmeti

    Var

HOPARLÖR

  • Açık / Yarı Açık / Kanal

    Kanal

  • Birim türü (BA, Dinamik, vb.) ve Boyutu

    Dyn 8Φ

SES ÇÖZÜMÜ

  • ANC (Aktif Gürültü Engelleme)

    Var

  • Ortam Modu

    Var

  • Talk Thru

    Var

MIKROFON

  • Mikrofon tipi (C Mic / D Mic / kemik iletimli mikrofon vb.)

    Dijital MEMS

  • Mikrofon Sayısı

    3 çift

  • İşlev başına mikrofon sayısı

    2 çift (Arama için), 1 çift (ANC için)

MIKROFON ÇÖZÜMÜ

  • NR/EC

    Var

  • Diğerleri (kemik iletim, kulak içi vb.)

    Kulak içi (3 mikrofon)

EQ

  • Meridian Ses Efekleri

    Var

  • Meridian EQ (Doğal, Büyüleyici)

    Var

  • LG EQ (Bass Boost, Treble Boost)

    Var

  • Özelleştirilmiş EQ

    Var

  • Stereofonik Ses

    Var

ÜRÜN BATARYASI

  • Batarya Türü

    Lityum + iyon

  • Batarya Kapasitesi

    68 mAh * 2

  • Batarya Şarj Süresi

    1 saat içinde

  • Batarya Ömrü (Kulaklıklarda Müzik Çalma)

    6 saat (ANC ile)
    10 saat (ANC olmadan)

  • Batarya Hızlı Şarj Süresi / Pil Kullanım Ömrü

    5 dakika / 1 saat

ŞARJ KUTUSU BATARYASI

  • Batarya Türü

    Lityum + iyon

  • Batarya Kapasitesi

    390 mAh

  • Batarya Şarj süresi

    2 saat içinde

TOPLAM BATARYA

  • Batarya Ömrü (Şarj Kutusu ile Müzik Çalma)

    15 saat (ANC ile)
    24 saat (ANC olmadan)

BLUETOOTH AUDIO CODEC

  • SBC

    Var

  • AAC

    Var

KOLAYLIK

  • Çoklu Eşleştirme

    Var (5 birim desteklenir)

  • Hizlı Eşleştirme

    Var

  • Hızlı Şarj

    Var

  • Yükseltme Yöneticisi (FOTA)

    Var (kutu desteklenmez)

  • Tamamlayıcı Uygulama (Android/iOS)

    Var

  • Sesli komut (Google Asistan, Siri)

    Var

  • Su / Sıçrama Koruması

    IPX4

  • Hijyen Yönetimi (UV çözümü)

    UVC

  • Mod Aydınlatması

    Var

  • Aşınma Sensörü

    Var

  • Sesli Komut (Desteklenen Diller)

    İngilizce

  • TONE Free Uygulaması

    Var

  • Tak-Çalıştır ve Kablosuz

    Var

  • Uygulama şarj durumu göstergesi (kulaklık)

    Var

  • Uygulama şarj durumu ekranı (kutu)

    Var

KONTROL

  • Dokunmatik

    Var

AKSESUAR

  • Basit Kılavuz

    İngilizce, Türkçe

  • Garanti Kartı Dili

    Türkçe

  • Şarj kablosu

    Var

  • WEEE Kartı

    Var

  • Ekstra Jel Başlıklar

    L,S

  • Medikal Uyumlu Silikon Jel

    Var

  • AUX (3,5Φ) - USB Kablosu

    Var

Müşteri Yorumları