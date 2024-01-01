全球企業

LG Electronics 是統籌世界各地 142 個營運中心及 74,000 員工的全球企業。LG Electronics 努力為客戶提供全新產品和技術。LG Electronics 是世界級的電子/通訊龍頭業者。

LG 電子生產電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品。LG Electronics 在各種領域設計出劃時代的技術，從行動網路到數位電視、螢幕，乃至於家庭網路，可見 LG Electronics 有能力提供應有盡有的環境。

再者，LG Electronics 的創新產品能充實現代人的生活，也以挑戰和創新為基礎，培養出企業文化。LG 不斷創新的文化推動我們充當先驅，帶領大眾度過變遷的年代。LG Electronics 的發展宛如無垠蒼穹，永無止盡。