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職場生涯
加入一個吸引優秀人才發揮其能力並可獲得獎勵的公司。
為何要加入 LG
LG Electronics 能讓您實現夢想。我們的企業環境提倡相互尊重，孕育個人創意，提供犀利的成長機會，獎勵各階人員的優秀表現。綜合以上各點，LG 是絕佳的工作環境。
大好良機
LG 提供機會，讓任職於全球各地辦公處所的個別人才與技術專家都能快速成長。
士氣高昂
LG 照顧企圖心強，以及展現強烈動機與專業職能的人才。
優渥報酬
對於表現突出的員工，LG 定有獎賞。
全球企業
LG Electronics 是統籌世界各地 142 個營運中心及 74,000 員工的全球企業。LG Electronics 努力為客戶提供全新產品和技術。LG Electronics 是世界級的電子/通訊龍頭業者。
LG 電子生產電視、洗衣機、冰箱、空調、行動裝置、電子看板及車用零組件等產品。LG Electronics 在各種領域設計出劃時代的技術，從行動網路到數位電視、螢幕，乃至於家庭網路，可見 LG Electronics 有能力提供應有盡有的環境。
再者，LG Electronics 的創新產品能充實現代人的生活，也以挑戰和創新為基礎，培養出企業文化。LG 不斷創新的文化推動我們充當先驅，帶領大眾度過變遷的年代。LG Electronics 的發展宛如無垠蒼穹，永無止盡。
LG 的傳承
自 1958 年創立以來，已有 50 年歷史的 LG Electronics 在電子、資訊與通訊技術領域屢屢開發出劃時代的技術與產品。LG Electronics 目前已是電子、資訊與通訊技術業的全球領導廠商。在此邀您進入「LG 歷史殿堂」，一窺 LG 技術發展的歷程。
事業領域
LG Electronics 經由大膽的投資研發、成功的全球行銷工作，加上後續的各種活動，已登上全球產品與市場領導寶座。LG Electronics 首開先例推出頂級產品，例如次世代行動手機、數位電視和具有網際網路功能的家用電器，為全球電子、資訊與通訊技術業界開創全新的未來。
家庭娛樂
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種類齊全的 LG 產品，讓您享受無與倫比的家庭娛樂體驗。LG 是 LCD 和電漿電視的第一品牌，而其他影音產品在全球消費性及專業市場中，同樣名列前茅，包括家庭劇院系統、Blu-ray 播放機、迷你音響系統、光碟機、電漿顯示器等。詳細閱讀
行動通訊
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LG Electronics 行動通訊事業體是全球行動通訊及資訊的領導廠商。LG 以先進技術和創新設計能力所生產的手機，提供全球客戶極致的行動通訊體驗。LG 不斷努力發展數位整合科技、開發行動運算產品，並爭取行動通訊環境的領導地位。詳細閱讀
冷氣空調
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LG 是家用冷氣冠軍品牌，全球市占率高居第一，從西元 2000 年起就蟬聯銷售寶座。2009 年新成立的冷氣空調事業體將著重於商用及家用空調系統、壓縮機和解決方案業務，以滿足客戶需求。詳細閱讀
企業解決方案
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在 LCD 顯示器、商用顯示器、車用資訊娛樂系統及保全系統等方面，LG 的企業解決方案事業體能提供最好的加值型解決方案。LG 承諾會以最適合終端顧客的產品，提供企業睿智的解決方案。詳細閱讀
LG電子全球執行國際標準化招募流程
招募的流程會因當地人才的狀況如當地環境 (產業平均退休年齡等)、當地勞工法律、招募規則。而有所不同。 在某些國家，會加入額外的申請流程如性向測驗等等。