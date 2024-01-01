LG 是全球消費性電子產品領導者。「Life's Good – 品質生活」，對於LG員工而言更是如此，因為我們提供讓員工學習成長的各項挑戰、機會，並獲得優渥的獎勵以及認可的機會。具全球規模營業據點的LG團隊，均致力於提供令消費者滿意的服務與最具創新的產品。透過令人驚艷的設計、值得信賴的品質並結合最新的智慧科技，打造LG終極的品牌優勢：美好生活 新質感，用創新科技 為您的生活加值。

我們鼓勵團隊的每個人以正當、符合道德準則的方式行事，以幫助我們邁向成功，這便是我們的「LG Way」。LG 堅信要秉持道德推展業務；您必須具備堅定的誠信基礎，您的一言一行都與我們息息相關。我們的理念是「Jeong-Do」正道經營，亦即「正確的方式」。在為顧客創造價值、公平的市場行為以及秉持以人為本的基礎上，確保我們隨時有一致且最適當的決策。

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