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CAREERS
LG 台灣電子助您實現夢想並為您提供最佳的職涯發展機會。
在 LG 工作將帶領您展開職涯新的篇章，您將更能感受美好生活 Life's Good的體驗。
WHO ARE WE?
我們鼓勵團隊的每個人以正當、符合道德準則的方式行事，以幫助我們邁向成功，這便是我們的「LG Way」。LG 堅信要秉持道德推展業務；您必須具備堅定的誠信基礎，您的一言一行都與我們息息相關。我們的理念是「Jeong-Do」正道經營，亦即「正確的方式」。在為顧客創造價值、公平的市場行為以及秉持以人為本的基礎上，確保我們隨時有一致且最適當的決策。
了解更多關於我們的歷史、業務和對「Jeong-Do」正道經營的承諾。
Who are we looking for?
誰是「最適合的員工」？他們是尋求挑戰，發揮創意不斷追求夢想，並以打造最佳工作成效為目標的人，也是專心務實且具備熱情的團隊工作者。他們時時以消費者為最優先考量，擅長發揮創造力，期望讓品牌有更好的願景。並具備敏銳的思考力、擁有專業與積極追求發展人生舞台的一群人，同時重視 LG Way 並秉持誠信。
LG內部重視所有能夠幫助成功的各個觀點，致力於確保每個員工的個人才華、事業心、理念和成果，來聘僱並保留這些優秀人才。要讓一切得以實現，我們制定並頒布反歧視條款、創造包容多元價值與信念的工作環境，並深信團隊得以齊心前進。我們歡迎來自不同生活與環境背景的員工加入，反映出我們身為國際化企業所珍視的每一位員工特質。
LG電子在全球所有辦公室適用相同的聘僱原則。求職者首先應遵循我們的招募資訊。依據指示，確定我們的人力資源部門收到您的求職申請。收到您的資料後，我們會審閱所有申請資料並確定您的專業經歷和技術是否符合該職位。最終求職者將依據職位與職等，安排與各長官進行評估與面試的程序。
Innovation
Teetrice Tubbs | 美國阿拉巴馬州 | 資訊顯示業務支援
我熱愛在 LG 的工作，原因是創新的產品、優秀團隊以及我們營造出的文化。LG 透過保留最佳的人才，推動科技創新，並持續走在科技的尖端。LG 自產品到服務一應俱全，這是我熱愛在 LG 工作的原因，也是可以實現 Life's Good（品質生活）的原因。
Development
Alexandra Tímár | 匈牙利布達佩斯 | 會計暨財務分析師
我與很多人一起工作。我的團隊就像我的家人，我可以從中獲得許多啟發並從他們身上獲得最大的支援。我可以參與許多本地和國際性的訓練課程，讓我得以豐富專業知識、經驗並增進國際性的互動往來。在 LG 任職 7 年的期間，透過學習在團隊工作並適當與同事溝通，在專業上有所成長。我對自己的工作和服務的品牌感到自豪，並認同我在正確的位置上能夠盡情的發揮所長！在LG讓我實現Life's Good（品質生活）。
Leadership
Grant Kruger | 南非約翰尼斯堡 | 銷售業務
LG電子的品牌力是所有關鍵，得以讓新進人才擁有大幅度成長規劃，讓他們在企業內充分了解職涯發展的機會。公司公開的資訊透明度、企業支援和主管和員工上下一致的合作。一切都變得十分具挑戰力，全體共同追求 LG品牌精神Life's Good（品質生活）
Mariya Brazhnik | 俄羅斯 Ruza | 人力資源
我在 LG 任職將近 10 年，我可以驕傲地說，當初我做了正確的選擇。 因為在國際性公司任職，讓希望培養技術和知識的人才獲得很棒的機會，得以在職涯上有所成長並汲取經驗。我在南韓的 LG 總部工作 1 年的時間，曾多次出國參與研討會、參與會議，獲得非常多的實務經驗。 但對我而言最重要的資產還是人。來自全球的許多同事成為我的好夥伴，我們堅強且具實力的團隊便是我每天上班的動力！