LG G3 與 GOOGLE CARDBOARD 聯袂出擊 讓行動虛擬實境豐富使用者的每一天 買 LG G3 贈 VR 虛擬視鏡立即享受逼真立體的隨身劇院體驗

【2015年2月10日，外電訊】LG 電子 (LG) 與 Google 攜手合作推出創新產品，讓虛擬實境 (VR, Virtual Reality) 走入一般消費者的生活。LG 今日宣布凡購買 LG 全新 G3 手機，即可獲贈 G3 專屬 VR 虛擬視鏡。LG G3 專屬 VR 虛擬視鏡由 LG 與 Google Cardboard 合作開發，讓 G3 使用者可以在 Google Play 商店下載並體驗各種和 VR 相容的應用程式及遊戲。

有別於其他透過專屬處理器和顯示器設計的虛擬實境頭戴式裝置，G3 專屬 VR 虛擬視鏡有效運用 G3 的影音優勢，打造出更輕巧、便利的視聽享受。憑藉 LG G3 領先業界的 Quad HD 顯示器，G3 專屬 VR 虛擬視鏡能呈現更清晰的畫質，帶來流暢度倍增且栩栩如生的虛擬實境體驗。

一般智慧型手機多半將音量鍵置於側邊，而 G3 專屬 VR 虛擬視鏡則承襲 G3 經典的 Rear Key f後置單鍵設計，成就獨樹一幟的出眾外型。不僅如此，G3 專屬 VR 虛擬視鏡能與 G3 旗艦手機的 1W 大功率揚聲器與 Boost AMP 增益放大器完美搭配，可傳遞更飽和、清晰的音效，與豐富的視覺影像相得益彰。為提升個人化體驗，G3 專屬 VR 虛擬視鏡還能與 LG TONEPRO™ HBS-750 或 TONE INFINIM™ HBS-900 等藍牙耳機搭配使用，讓影音樂趣不受「線」制。

G3 專屬 VR 虛擬視鏡的設計是以 Google Cardboard 為藍本，專為熱愛居家 DIY 的消費者打造。G3 專屬 VR 虛擬視鏡側邊的釹鐵環形磁體 (neodymium ring magnet) 能與 G3 內建的磁性陀螺儀感應器相容，無需觸控顯示器，就能選擇應用程式並捲動功能表。也不必另行組裝，只需將手機插入顯示裝置即可。

「此類裝置仍處於初期發展階段，可看出一股虛擬實境趨勢正在發展中，卻因價格昂貴尚無法融入一般消費者的生活。」LG 電子行動通訊公司副總裁暨行銷主管 Chris Yie 表示。「本次透過 Google Cardboard 的應用，不僅讓消費大眾可享有虛擬實境體驗，而我們也將對未來的開發者介紹此技術，盼有朝一日虛擬實境科技能更全面的讓人類的生活更進一步。」

「有了 Google Cardboard，我們希望可以為所有行動裝置使用者創造更生動的畫面以及更具娛樂性的體驗。」Google Cardboard 產品經理 Andrew Nartker 表示。「我們對於 G3 專屬 VR 虛擬視鏡的推出感到非常興奮，和 Google Cardboard 攜手合作的開發者與廠商也將透過其豐富的環境系統，讓虛擬實境技術更平易近人。」

LG 電子與 Google 攜手合作推出創新產品 LG G3 專屬 VR 虛擬視鏡，讓使用者可以在 Google Play 商店下載並體驗各種和 VR 相容的應用程式及遊戲。

G3 專屬 VR 虛擬視鏡承襲 G3 經典的 Rear Key 後置單鍵設計，還能與 G3 旗艦手機的 1W 大功率揚聲器與 Boost AMP 增益放大器完美搭配。

LG G3 領先業界 Quad HD 顯示器搭配專屬 VR 虛擬視鏡創造如臨現場逼真體驗

為讓更多消費者可以體驗 G3 細緻畫質與 VR 虛擬實境結合的強悍威力，LG 特別推出買就送優惠方案，凡於活動期間至指定實體店面或網路購買 LG G3，即可免費獲得 G3 專屬 VR 虛擬視鏡 (數量有限，送完為止)。

LG 特別推出買就送優惠方案，凡於活動期間至指定實體店面或網路購買 LG G3，即可免費獲得 G3 專屬 VR 虛擬視鏡 (數量有限，送完為止)。

LG G3 購機送 VR 虛擬視鏡

活動辦法：凡於 2/14(六) 至 3/15(日) 期間於 FriDay 購物網、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及亞太電信全省電信商門市及指定百貨 LG 形象店購買 LG G3，憑活動期間購機發票或領機單據即可兌換 G3 專屬 VR 虛擬視鏡，享受逼真立體的隨身劇院體驗 (數量有限，送完為止)。

活動時間：2015/2/14-2015/3/15

活動贈品：G3 專屬 VR 虛擬視鏡 (價值$1,688)

兌換時間：2015/2/14-2015/3/22

贈送方式：隨貨送 - FriDay 購物網 http://shopping.friday.tw/midindex/index?midId=1923

買就送 - 指定百貨通路 LG 形象店

兌換送 - 中華電信、遠傳電信、台灣大哥大及亞太電信全省電信商門市購買後可至百貨通路 LG 形象店兌換

兌換地點：百貨通路 LG 形象店

LG 形象店 地址 電話 台北忠孝 SOGO 台北市大安區忠孝東路4段45號8樓 (02) 7720-0489 台中中友百貨 台中市北區三民路3段161號A棟10樓 0973-522085 台南夢時代 台南市東區中華東路1段366號4樓 C05A櫃 (06) 200-8460 高雄漢神巨蛋 高雄市左營區博愛二路777號B1 (07) 522-2509 高雄夢時代 高雄市前鎮區中華五路789號1樓 (夢時代藍鯨館) (07) 970-6299

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2013年營收達531億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動通訊、冷氣空調、洗衣機及冰箱製造商的領導廠商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com/tw。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與資訊產業領導品牌的LG行動通訊公司，LG結合尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG 致力發展匯集科技與行動運算產品，並以其時尚的設計與智慧科技持續在行動通訊的領導地位。有鑑於LG擁有龐大的LTE專利和技術實力，身為4G LTE (Long Term Evolution)技術的領導者，LG不斷努力開發革命性的LTE技術，透過各種最高品質的LTE裝置，滿足消費者不同定位的需求。