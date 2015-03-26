LG貼心換季回饋 推出家電居家關懷活動 免費到府產品健檢 給予消費者安心保障

【2015年03月25日，台北】為回饋台灣消費者長期以來的支持，台灣 LG 電子特別於換季期間，貼心推出家電居家關懷服務，讓消費者於春夏家電使用旺季前，由 LG 專業工程師免費到府為產品做完整健檢，給予家庭最安心的使用保障。凡是曾經購買過 LG 家電的消費者，可於 4/1-4/30 期間於各地 LG 特約專售店申請「LG家電 居家關懷服務」，為家中電視、冰箱、洗衣機等家電產品做完整檢測，安心享受 LG 家電所帶來的高品質居家生活。此外，為解決消費者換季打掃時最困擾的灰塵問題，LG 同步祭出雙眼小精靈清潔機器人 - 好正款 (型號 VR-6270LVM)免費體驗活動，只要於全台 LG 特約專售店登記，即可享受 LG 雙眼小精靈好正款免費 7天體驗，節省消費者更多掃除時間！同時 LG 更推出優惠加碼，凡參與活動後購買 LG 家電產品者，即可享有隨貨送超值清潔好禮及回函送優惠商品卡等超值贈禮。2015年「LG家電 居家關懷服務」活動期間：2015年4月1日至2015年4月30日止。每人限申請一次，機會難得，歡迎消費者充分把握時機，體驗 LG 最貼心的服務，為家電做最完整的檢查！

「LG家電 居家關懷」為你呵護家中電器產品 守護居家生活品質

《活動時間》

2015年4月1日至2015年4月30日。(商品購買需於 2015年5月15日前、回函申請贈品截止日為 2015年5月29日)

《適用通路》

LG 全省特約專售店

《活動辦法》

1. 「免費到府 家電健檢」

● 凡曾購買 LG 家電的消費者，即可免費申請 LG 產品健檢服務，每人限申請一次，歡迎致電 LG 消費者服務專線 0800-898-899 或至 LG 官網維修服務頁面報名。(https://www.lg.com/tw/support/repair-service/schedule-repair)至官網維修服務頁面申請之消費者，請於「故障內容描述」此區塊標記「欲參加LG家電 居家關懷服務」，未標記視同報名失敗。

● 活動件數有限、以優先報名為準。

● 此項服務僅限台灣本島，不包含離島。

2. 「雙眼小精靈 清潔機器人試用」

● 於全台 LG 特約專售店登記試用服務，即有機會體驗 LG 雙眼小精靈清潔機器人好正款 (型號 VR-6270LVM) 為期 7天。

● 請遵守商品歸還日期，歸還前請確認商品完整性，日期延誤以及商品有毀損以至耗材不完整，消費者需付損害賠償之責。

● 活動件數有限、以優先報名為準。

3. 「優惠加碼」

● 消費者經 LG 認證參與「雙眼小精靈清潔機器人試用」活動並購買 VR64701LVM 或 VR64702LVM 產品，即可獲贈 HEPA 濾網及超纖細抹布各一 (隨貨送)。

● 消費者經 LG 認證參與「免費到府家電健檢」或「雙眼小精靈清潔機器人試用」兩項活動，並於全省 LG 特約專售店選購 LG 家電商品 (不限機型) 總金額達新台幣 $30,000元以上，即可獲贈 7-11 商品卡 $1,000一張 (回函送)。

● 活動件數有限、以優先報名為準。

活動 DM 下載