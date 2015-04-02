LG送禮送到心坎裡 寵愛母親最貼心 購買指定家電產品 享受獨家超值好禮

【2015年04月01日，台北訊】一年一度母親節即將來臨，為體貼全天下媽媽，台灣 LG 電子推出「送禮送到心坎裡」好禮買就送活動。凡於 2015/04/01 至 2015/08/31 購買 LG 指定機型家電，填妥回函寄回即可享有多款優質好禮。凡選購 LG 旗艦款《First Lady 五門冰箱》，可獲得超人氣商品清潔機器人《雙眼小精靈》好正簡約款一台；購買《勁速大滾筒》更加碼贈送《雙眼小精靈》好正簡約款與《超大 LG 絨毛熊玩偶》。多樣好禮獎不完，好禮還包括 NEOFLAM 不鏽鋼刀具組，以及最高 7-11 兩千元商品卡等，讓媽媽們享受最感動的獨家寵愛。

LG Smart 生活家電商品企劃 Team 文京珍協理表示：「LG Smart 生活家電秉持著「心科技‧新感動」的品牌理念，持續創新並體貼消費者需求，希望藉由全系列的生活家電產品，減輕媽媽們的家事負擔，並打造美好優質的居家環境。因此，為讓更多消費者感受到 LG Smart 生活家電的好處，特別打造本次優惠活動，提供多項優質好禮，讓消費者享受最獨家的優惠。」

選購旗艦家電送人氣小家電送禮送進消費者心坎裡

為讓更多媽媽們感受到 LG Smart 生活家電帶來的生活便利，此次 LG 特別打造「送禮送到心坎裡」活動，推出具備完美收納及門中門魔術空間等多項創新設計的《First Lady 五門冰箱》、以及搭載業界首創「勁速洗」功能的《勁速大滾筒》，具備業界最大容量 21公斤，三方進水與清洗，更加省時省水省電。搭配熱門明星商品雙眼小精靈清潔機器人買就送優惠，期望為消費者打造全自動化、清潔最「正」點的居家服務。

此外，LG 為了回饋消費者，只要購買包含 2015年新機種的多款冷氣，還可獲得 7-11 商品卡或不鏽鋼刀具組等精緻好禮回函送，LG 家用空調 2015年全新機種，具備絕佳的流線造型與外觀設計，擁有節能標章認證，搭載高效率雙迴轉壓縮器，不僅省電更環保。開啟智慧省電運轉模式，還能依照環境與人數多寡調節冷流吹送程度，達到最經濟的節能效果！

除了回函送好禮外，購買 LG 生活家電產品指定型號產品，還可享有隨貨送好禮，包括 Glasslock 積木保鮮罐、吸塵器配件組、洗衣紙等。多項超值好禮獎不完，現在選購正是時候，快到 LG 官方網站或特約經銷通路查詢相關好康！LG 貼心回饋消費者，陪伴大家打造美好居家生活環境！

LG「送禮送到心坎裡」

● 活動日期：2015/04/01~2015/08/31

● 回函送申請時間：2015/04/01~2015/09/07 截止 (以郵戳為憑) 回函下載

● 活動內容：

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有119個營運中心遍及全球，員工數超過 82,000人。2014年營收達559.1億美元，LG由四大業務經營單位組成：家庭娛樂公司、行動通訊公司、生活家電與空調公司、汽車組件公司。LG電子為全球薄型電視、行動裝置、冷氣空調、洗衣機及冰箱等產品的領導製造商之一。LG電子於2014年榮獲能源之星ENERGY STAR® Partner of the Year。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站

http://www.LGnewsroom.com/tw。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。